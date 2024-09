Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес

Программа RISE with SAP по переносу ИТ-инфраструктуры бизнеса в облако немецкой SAP оказался никому не нужен. Отлично «выстрелив» в момент запуска в начале 2021 г., к концу 2024 г. он демонстрирует стремительное падение продаж. Это происходит на фоне общего разочарования компаний в облаках и тщетных попытках SAP загнать в них бизнес путем повышения оплаты за поддержку локальной инфраструктуры.

SAP просчиталась

Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления предприятием (ERP), столкнулась с ранее невиданной для себя проблемой. Как пишет The Register, ее флагманский продукт RISE with SAP по переносу локальной инфраструктуры компаний в облако SAP терпит крах и демонстрирует стремительное падение продаж.

Проект RISE with SAP работает с января 2021 г., и поначалу он очень интересовал клиентов SAP. Так, в III квартале 2023 г. (1 июля – 30 сентября) на него пришелся 71% продаж SAP, что позволило говорить о нем как об очень удачном решении. Однако уже ко II кварталу 2024 г. (1 апреля – 30 июня) этот показатель скатился до 41%. Эксперты The Register не берутся предсказывать дальнейшую динамику популярности этого сервиса, нацеленного в первую очередь на крупный бизнес.

SAP SAP все труднее продавать клиентам свои облачные услуги

Проект RISE with SAP задумывался как комбинация из сервисов, при помощи которых компании по щелчку пальцев, то есть без каких-либо проблем, перенесут свою инфраструктуру в облака немецкого ИТ-гиганта, сбежавшего из России. Это комплекс решений, заключающий в себе различное программное обеспечение SAP, бизнес-аналитику, техническую поддержку, а также все услуги по переносу файлов и прочих компонентов инфраструктуры.

Разделяй и страдай, а не властвуй

На то, что у SAP явные трудности с программой RISE with SAP, указывают и эксперты исследовательской компании Gartner. Аналитик группы корпоративных исследований компании Денис Торий (Denis Torii) сообщил The Register, что одной из причин провала программы стало вычленение из нее проекта под названием GROW with SAP, нацеленного преимущественно на предприятия среднего и особенного малого бизнеса.

GROW with SAP работает с марта 2023 г. и представляет собой предварительно настроенный пакет ПО SAP, в который входит облачная ERP-система SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Он позволяет автоматизировать едва ли не все бизнес-процессы небольших компаний из самых разных сфер.

Пик продаж RISE with SAP пришелся на IV квартал 2021 г. (1 октября – 31 декабря) – тогда SAP привлекла с его помощью 650 новых клиентов спустя два года, в IV квартале 2023 г., их было уже 615, а к 30 июня 2024 г. клиентов, привлеченных с помощью RISE with SAP, набралось лишь 215.

Отстаньте от нас со своим облаком, пожалуйста

Денис Торий открыто говорит, что пользователи начали активно сопротивляться всем попыткам компаний заманить их в облако и отказаться от локальной инфраструктуры. Это в полной мере касается и SAP и, по его мнению, это еще одна причина провала RISE with SAP.

Компании не хотят переходить на подписку, а некоторые и вовсе не видят в программе RISE with SAP никакого смысла, полагая, что она не поможет им справиться с очень сложными проблемами, возникающими при миграции в облако.

Для SAP переход ее клиентов в ее же облако – это очевидный плюс, поскольку так она обеспечит себе стабильный приток денег. И чем больше таких клиентов, тем более мощный поток денежных средств будет гарантирован ей.

Она подталкивает своих «локальных» клиентов к цифровизации и переходу в облако, следствием чего и стало появление GROW with SAP и RISE with SAP, а также появление в облачных тарифах большего количества возможностей. А еще она хочет как можно быстрее прекратить поддержку своих локальных и устаревших продуктов – например, старая ERP-система ECC (ERP Central Component) 6.0 лишится массовой поддержки в 2027 г., а платная ее поддержка продлится до 2030 г.

В дополнение к этому она регулярно повышает стоимость обслуживания своих локальных решений. В 2023 г. расценки выросли на 3,3%, в 2024 г. – на 5%, и это при том факте, что в период с 2011 по 2020 гг. она ни разу не поднимала цены.

Но стоит отметить, что не только клиенты SAP не желают уходить в облака. Как сообщал CNews, это едва ли не общемировая проблема – компании прозрели и поняли, что облачные сервисы вовсе не экономят средства клиентов, несмотря на увещевания их владельцев. Напротив, в некоторых случаях аренда облачных мощностей обходится даже дороже владения собственной инфраструктурой, особенно на фоне постоянного удорожания облачных услуг.

Что важно, аналогичные процессы происходят и в российском бизнесе. К осени 2024 г. компании начали сокращать расходы на облака и строить собственные ИТ-инфраструктуры.

Замечают подвох с облаками и действующие клиенты SAP. Как сообщили The Register в Gartner, они уже подсчитали, что облачная модель представляет собой более дорогой способ функционирования ERP без очевидных преимуществ.

«Это неудобно. Вы меняете свой подход с локальной среды на облачную. Вы меняете свой подход к лицензиям на подписку. Вы меняете того, кто управляет этой облачной рабочей нагрузкой. Таким образом, вы выставляете на обсуждение множество переменных. Конечно, это сложно», – сказал изданию Денис Торий.

К тому же часто компании лишают своих клиентов доступа к своим облакам, например, из-за санкций. В феврале 2024 г. именно так SAP решила поступить со своими российскими бизнес-клиентами.

Напомним также, что SAP погрязла в процессе реструктуризации. Ее руководство хочет сфокусироваться на решениях на основе искусственного интеллекта и потому полностью перекраивает компанию. Это вылилось, помимо прочего, в крупномасштабное сокращение штата – летом 2024 г. CNews писал, что SAP решила уволить около 10 тыс. человек, а это приблизительно 10% ее нынешнего штата.