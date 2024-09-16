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Торий НПП

Торий НПП

СОБЫТИЯ

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16.09.2024 Флагманский продукт SAP по отказу от локальной инфраструктуры полностью провалился – спрос на него катится в пропасть. Облака все меньше интересуют бизнес 1
25.04.2022 Новое объяснение загадки обратной стороны Луны — дело в ударе астероида 1
23.11.2021 «Ростех» и Росжелдор объявили о начале сотрудничества в области безопасности железнодорожного комплекса 4
17.12.2020 Досмотровое оборудование «Росэлектроники» установлено в крупнейшем МАПП на российской границе 2
21.09.2020 «Росэлектроника» разработала электропечь для производства радиотехнической керамики 3
19.09.2019 Разработка «Росэлектроники» позволит обнаружить дефекты в оборудовании для атомной энергетики 3
18.09.2019 Российские ученые разработали гибридный реактор синтеза-деления 1
18.06.2019 Оборудование «Росэлектроники» увеличит срок хранения продуктов в 2-3 раза 4
08.04.2019 Ростех создаст первый российский скоростной электронно-лучевой 3D-принтер 3
26.03.2019 «Росэлектроника» запустила профориентационную программу для школьников инженерных классов 3
31.01.2019 Разработка Ростеха поможет бороться с контрабандой через границы Таможенного союза 2
25.12.2018 Ростех оборудовал первый в России стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем 2
21.09.2018 Составлен «первый и уникальный» рейтинг радиоэлектронной промышленности России 2
27.12.2016 Росэлектроника разрабатывает сверхмощный усилитель для радиотелескопа РТ-70 5
25.10.2016 «Росэлектроника» планирует инвестировать в инновации за 5 лет более 190 млрд 1
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 2
29.05.2014 «Росэлектроника» разработала пограничные досмотровые комплексы, которые существенно увеличат скорость прохождения грузов 1
10.04.2014 Российских производителей электроники ждет большая встряска 2
18.03.2014 В модернизацию предприятий «Росэлектроники» инвестировано более 13 млрд руб. 1
18.12.2013 «Росэлектроника» поставит Росгранице новые комплексы для досмотра грузов 1
28.11.2013 «Росэлектроника» инвестирует в свои компании более 219 млрд руб. 2
28.11.2013 Холдинг «Росэлектроника» инвестирует в свои предприятия более 219 млрд руб. 2
02.10.2012 Многотопливная АЭС: готовится универсальный реактор 1
08.11.2011 МРТ будут делать в три раза быстрее 1
08.11.2011 Клетки могут расти без деления. Какие и почему? 1
08.11.2011 В детстве Вселенная была слишком шустрой 1
08.11.2011 138 тысяч пористых кристаллов за 72 часа 1
08.11.2011 В протезах будут устанавливать лазерные нервы 1
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана 1
08.11.2011 Созданы домашние солнечные панели "для чайников" 1
08.11.2011 Защищенная война: китайцы штампуют аналог CROWS 1
07.11.2011 Новые АЭС: индийцы заменят уран на торий 1
21.07.2011 Распад урана и тория генерирует половину тепла Земли 1
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке 1
13.05.2011 Карликовая планета оказалась радиоактивным ледовым катком 1
31.08.2010 Безопасные АЭС будут работать на тории 1
28.01.2010 Луногенез: апокалиптическая гипотеза 1
06.05.2008 Новый сверхтяжелый элемент обнаружен в природе 1

Публикаций - 47, упоминаний - 73

Торий НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 20
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3437 19
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 104 9
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 6
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 70 4
МГУ ЛЭУ - Лаборатория электронных ускорителей МГУ 5 4
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 8 4
Ростех - Радиозавод 70 3
Галактика - Корпорация 1538 3
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 3
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 2
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 2
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 2
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 2
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 2
Ростех - Росэлектроника - Спецмагнит 6 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 2
HTC Corporation 1512 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1086 1
Бином 24 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 58 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Роскосмос - РКС - ЯРЗ - Ярославский радиозавод ПАО 10 1
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
ИРЗ - Иркутский релейный завод 1 1
Планета ОКБ 13 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Омега 89 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
ONYX International 158 1
Волна НПО Завод 2 1
Элеконд 5 1
Купол ИЭМЗ - Ижевский электромеханический завод 6 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 2
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 41 2
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 2
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
Росатом - ФЭО ФГУП - Федеральный экологический оператор - РосРАО - СевРАО - ДальРАО - МосРадон - Кирово-Чепецкий химкомбинат им. Б. П. Константинова - Радон 11 2
Росатом - Атомэнергомаш - ВНИИАМ - Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического машиностроения 3 2
Росатом - Общественный совет 3 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 450 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 139 2
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
ЕКА Топливная компания 148 1
Карат ОКБ ЗАО 1 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 39 1
Плазма НПП 2 1
Циклон-тест НПП 1 1
Атлант - Минский завод холодильников 8 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2313 4
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 124 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1927 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 216 9
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 450 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3641 9
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2770 8
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1920 6
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21888 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4588 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24205 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27207 1
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 8
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
МегаФон Контроль грузов 8 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 647 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3536 1
EA Origin 195 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP RISE - RISE with SAP 10 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 24 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 294 1
Трофимов Дмитрий 43 5
Зверев Андрей 59 5
Румянцев Александр 17 2
Шалманов Сергей 202 2
Курчатов Игорь 8 2
Оганесян Юрий 6 2
Путин Владимир 3447 2
Евтушенко Олег 145 2
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Фомина Алена 9 1
Козлов Игорь 47 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
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Коваль Игорь 31 1
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Adalsteinsson Elfar - Адалстейнсон Эльфар 1 1
Edgar Bruce - Эдгар Брюс 1 1
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Иванишин Анатолий 3 1
Шкаплеров Антон 2 1
Максимчук Анна 4 1
Торий Денис 1 1
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Marinov Amnon - Маринов Амнон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164910 23
Уран - планета Солнечной системы 549 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 14
Индия - Bharat 5841 11
Земля - планета Солнечной системы 10833 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18991 4
Япония 13767 4
Израиль 2847 4
Германия - Федеративная Республика 13160 4
Солнечная система - Solar system 2566 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 460 4
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 3
Франция - Французская Республика 8144 3
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 621 2
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский Долгано-Ненецкий район - Дудинка 51 2
Украина - Чернобыль 60 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 2
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 135 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Вилючинск 24 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8506 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1419 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 1071 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 927 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1081 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1657 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 713 2
Россия - Крайний Север 346 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 497 1
США - Техас 1044 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3330 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1531 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3373 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33460 15
Энергетика - Energy - Energetically 5806 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6675 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9087 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5466 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11219 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4483 8
Плутоний 40 7
Физика - Physics - область естествознания 2923 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 6
Уран - Uranium - химический элемент 20 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3011 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2094 5
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 298 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 3
ОПК - Ядерный оружейный комплекс - ядерные боеприпасы - атомное оружие 201 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 3
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