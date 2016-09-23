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Роскосмос ВНИИЭМ Корпорация НИИЭМ Научно-исследовательский институт электромеханики

СОБЫТИЯ


23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
16.08.2011 Вычислительный кластер «Т-Платформы» применяется для разработки новейших лекарственных препаратов 1
21.01.2009 На космодроме Плесецк успешно завершёны испытания космического комплекса "Коронас-Фотон" 2
13.01.2009 На космодроме Плесецк готовятся к запуску "Коронас-Фотон" 2
15.12.2008 Космический аппарат "Коронас-Фотон" доставлен на космодром Плесецк 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Эйдос-Робототехника - Eidos Robotics 6 1
Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Ростех - Росэлектроника - Спецмагнит 6 1
Ростех - Росэлектроника - Марс Завод 2 1
Ростех - Росэлектроника - ЗПП, Йошкар-Ола - Завод полупроводниковых приборов 7 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Intel Corporation 12811 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 1
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 1
Бином 24 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 61 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 1
Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие 24 1
Омега 89 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 8 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО 23 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Торий НПП 47 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
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flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 1
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Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
Intel Xeon X 14 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
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Германий 46 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
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Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 101 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 291 1
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Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
Ростех - Росэлектроника - НИИВТ им.С.А.Векшинского - НИИ вакуумной техники им. С.А. Векшинского 1 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
Минздрав РФ - НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи ФГБУ - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи 16 1
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