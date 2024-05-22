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Ростех Росэлектроника Салют НПП Научно-производственное предприятие
НПП «Салют» в составе «Росэлектроники» занимается разработкой и изготовлением сверхвысокочастотной аппаратуры.
СОБЫТИЯ
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Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
|Единая Россия - Политическая партия 320 1
|Бушуев Александр 12 11
|Исаев Евгений 3 2
|Евтушенко Олег 145 2
|Козлов Игорь 47 2
|Гутенёв Владимир 14 1
|Мычкин Дмитрий 1 1
|Климов Виктор 2 1
|Бушуев Николай 2 1
|Буторина Наталья 1 1
|Зверев Игорь 3 1
|Сахненко Сергей 91 1
|Старшинов Михаил 2 1
|Брыкин Арсений 57 1
|Поскакухин Вадим 8 1
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