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Ростех Росэлектроника Салют НПП Научно-производственное предприятие

Ростех - Росэлектроника - Салют НПП - Научно-производственное предприятие

НПП «Салют» в составе «Росэлектроники» занимается разработкой и изготовлением сверхвысокочастотной аппаратуры. 

СОБЫТИЯ

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22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM-коммутатора для удаленного управления оборудованием 2
22.05.2024 «Росэлектроника» показала обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием 2
07.05.2024 «Росэлектроника» выплатит стипендии молодым ученым 1
28.02.2024 «Росэлектроника» начала поставки устройств для удаленного управления серверами и станками 2
25.10.2023 «Росэлектроника» начала серийный выпуск KVM-коммутаторов для удаленного управления оборудованием 2
05.10.2023 Предприятие «Росэлектроники» в 2 раза увеличило производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 3
18.08.2023 «Росэлектроника» представила новый усилитель мощности для ЗРК ближнего действия 3
28.12.2022 НПП «Салют» разработало технологию получения высокочистых газов для производства микроэлектроники 4
05.07.2022 «Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов 2
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 1
29.01.2021 «Росэлектроника» поставила обеззараживающие гаджеты правительству Нижегородской области 2
10.12.2020 «Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ 2
23.10.2020 Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны 2
02.10.2020 Ростех разработал радарные системы для безопасности железнодорожных переездов 3
25.11.2019 В России может появиться сеть связи на дронах и дирижаблях за 326 миллиардов 1
10.10.2019 Ростех разработал радиолокационную станцию для обнаружения миниатюрных дронов 1
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
06.02.2017 В «Росэлектронике» разрабатывают радиационно-стойкие аттенюаторы 1
14.12.2016 «Салют» автоматизировал контроль исполнения гособоронзаказа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» 4
17.10.2016 «Росэлектроника» завершила объединение поволжских активов 2
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
07.03.2014 Новый законопроект требует вернуть госсайты на российские хостинги 1

Публикаций - 24, упоминаний - 45

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3411 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1259 21
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 48 4
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 68 4
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 103 3
Ростех - Автоматика Концерн 1811 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 433 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Электроприбор ЦНИИ ФГУП - Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи 14 2
Ростех - Росэлектроника - Гириконд НИИ 14 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 405 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 333 2
Ростех - Росэлектроника - НИИЭМП - Пензенский научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 19 2
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 21 1
Омега 89 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 66 1
Раздолье ВЦ - внедренческий центр 65 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
Ростех - Росэлектроника - Контакт НПП 14 1
Ростех - Росэлектроника - Восток НПП 8 1
Ростех - Росэлектроника - Связь НПП 4 1
Ростех - Росэлектроника - Кант НПП 6 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
Ростех - КРЭТ - Элтом НПП 1 1
ОКБ Фрактал 1 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - Электрон-Оптроник 2 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 16 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Ростех - Росэлектроника - Восток БСКБ ФГУП - Восток Барнаульское специальное конструкторское бюро 5 1
Ростех - Росэлектроника - Оксид НЗР - Новосибирский завод радиодеталей 9 1
Ростех - Росэлектроника - Луч БРЗ - Барнаульский радиозавод 2 1
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 1
Analog Devices - Hittite Microwave 4 1
Ростех - Росэлектроника - НЗПП Восток - Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток - Изомер ПО 15 1
Ростех - Росэлектроника - ОПТРОН - Сапфир НПП 18 1
Ростех - Росэлектроника - ОПЗ имени Козицкого - Омский приборостроительный завод имени Н. Г. Козицкого 5 1
Волга-Волга 1 1
Ригель АК - Ригель Аккумуляторная компания - Ригель НПЦ 2 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
Циклон-тест НПП 1 1
Факел МКБ - Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина 2 1
Петрокомета НИО ЦИТ - Научно-исследовательский и опытно-экспериментальный центр интеллектуальных технологий 1 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - ЦКБА - Центральное конструкторское бюро аппаратостроения 7 1
Электроприбор ОАО - Казанский завод 1 1
ЦКБ РМ - Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1100 1
РЖД - Российские железные дороги 2055 1
МКБ - Московский кредитный банк 646 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Ак Барс Банк 283 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 387 1
Торий НПП 46 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 1
Ростех - Росэлектроника - РЗМКП - Рязанский завод металлокерамических приборов 13 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 234 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Иртыш ОмПО - Омское производственное объединение Иртыш 19 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 271 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 194 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 224 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Администрация Тюмени 16 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 238 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 1
Единая Россия - Политическая партия 320 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 445 11
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 6
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2461 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 353 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63687 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3587 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 383 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10210 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3579 3
KVM - keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь - коммутатор, переключатель 110 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3377 3
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2892 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1252 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1655 2
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Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1868 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15321 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10078 2
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8419 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1994 2
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 150 1
MANET - Mobile Ad hoc Network - Беспроводные децентрализованные самоорганизующиеся сети 3 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13649 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 286 1
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 2
Роскосмос - осмодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 36 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
1С:ERP Управление предприятием 799 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 148 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 1
Бушуев Александр 12 11
Исаев Евгений 3 2
Евтушенко Олег 145 2
Козлов Игорь 47 2
Гутенёв Владимир 14 1
Мычкин Дмитрий 1 1
Климов Виктор 2 1
Бушуев Николай 2 1
Буторина Наталья 1 1
Зверев Игорь 3 1
Сахненко Сергей 91 1
Старшинов Михаил 2 1
Брыкин Арсений 57 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163775 17
Россия - ПФО - Нижегородская область 2251 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 4
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Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 924 3
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Россия - СФО - Новосибирск 4824 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 128 1
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Казахстан - Республика 5977 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
Россия - УФО - Свердловская область 1903 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 1
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Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 6 1
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Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
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РАН - Российская академия наук 2090 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 224 1
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