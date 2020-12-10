«Росэлектроника» представила VR-тренажер для ЖКХ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил тренажер с технологией виртуальной и дополненной реальности для отработки нештатных ситуаций в системе водоснабжения. В рамках реализации пилотного проекта технологии виртуальной и дополненной реальности будут использоваться для обучения сотрудников главной насосной станции Нижнего Новгорода.

В составе холдинга «Росэлектроника» проект реализует НПП «Салют». Предприятие разработало виртуальную модель главной насосной станции Нижнего Новгорода, от стабильной работы которой напрямую зависит экологическое благополучие города.

Программное обеспечение позволяет максимально точно смоделировать нештатные ситуации и помогает специалистам отработать методы устранения и предупреждения аварий. Кроме того, новый комплекс позволяет организовать обучение новых сотрудников в виртуальной среде до начала работы на реальном оборудовании. Это способствует более качественной подготовке сотрудников, снижению временных затрат на обучение, адаптацию и переаттестацию персонала, а также увеличению срока службы оборудования.

«Применение VR- и AR-технологий на промышленных объектах позволяет внедрить иммерсивное обучение технологическим процессам. Решение может использоваться не только в организациях, занимающихся городским водоснабжением, но и на других объектах ЖКХ. В рамках реализации пилотного проекта мы также планируем создать на территории заказчика современный обучающий класс с несколькими локациями виртуальной реальности, тренажерами дополненной реальности, а также робототехническими тренажерами», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.