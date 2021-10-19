Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖКУ
Жилищно-коммунальные услуги
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Публикаций - 452, упоминаний - 576
ЖКХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 310 7
|Путин Владимир 1820 5
|Никифоров Николай 1126 5
|Рудычева Наталья 81 5
|Сафронов Роман 33 4
|Контрабаев Артур 66 4
|Евраев Михаил 222 3
|Островский Владимир 22 3
|Мамонтов Игорь 28 2
|Повалко Александр 36 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Макаров Станислав 111 2
|Елистратов Николай 90 2
|Кирсанова Светлана 54 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Левашов Александр 88 2
|Грибков Денис 2 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Марич Игорь 18 2
|Ивакин Роман 49 2
|Сухотина Ксения 6 2
|Лагода Георгий 51 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Мирошников Борис 29 1
|Лацанич Василь 92 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Давыдов Денис 32 1
|Касперская Наталья 197 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Путин Сергей 36 1
|Носков Константин 201 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Карпов Иван 41 1
|Подгузов Николай 27 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сахненко Сергей 71 1
|Глазков Александр 57 1
|Жаров Александр 165 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 2
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Курский городской портал - vKurske 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754512, в очереди разбора - 658213.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754512, в очереди разбора - 658213.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru