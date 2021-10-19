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ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖКУ
Жилищно-коммунальные услуги


19.10.2021 Москва будет мыть дороги моющим средством Компании ОЗ 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 2
17.08.2021 МТС «оцифрует» приборы учета в 100 жилых домах Академгородка в Новосибирске 1
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
01.06.2021 «Яндекс» создал сервис аренды жилья без посредников и залога 1
12.05.2021 В приложении «Моя Москва» появилась история платежей 1
26.04.2021 МТТ начал снабжать голосовыми роботами предприятия ЖКХ 1
05.04.2021 Винсент Чанг, Advantech: Искусственный интеллект и 5G открывают новые горизонты для автоматизации 1
30.03.2021 Импортозамещение ПО добралось до интернета вещей. Его принудительно переведут на российский софт 1
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
24.03.2021 Технологии распознавания Smart Engines помогают клиентам Кредит Европа Банка совершать платежи в мобильном приложении 1
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
18.03.2021 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» реализует в столице более 20 крупных проектов в сфере электроснабжения 1
09.02.2021 12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы 1
22.01.2021 CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах 1
19.01.2021 МКБ интегрировал ГИС ЖКХ в сервис оплаты ЖКУ 2
06.01.2021 Переход российских регионов к «умному ЖКХ» обойдется в 87 миллиардов 1
29.12.2020 Банк «Зенит»: число онлайн-платежей за коммунальные услуги увеличилось в 80 раз 3
21.12.2020 «Умный город Росатома» в Челябинской области дополнился новыми сервисами 1
02.12.2020 Банк «Русский стандарт» выпустил обновленный мобильный банк RSB Mobile 1
19.11.2020 Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 2
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
09.10.2020 Как ИИ помог российскому банку в 2 раза повысить вторичные продажи кредитных продуктов 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
10.08.2020 Компаниям позволят самим списывать деньги с банковских счетов россиян 1
06.08.2020 «Ростелеком» приобретает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ 1
16.07.2020 «Ланит» и Свердловская область будут сотрудничать в рамках проекта по цифровой трансформации региона 1
03.07.2020 «М.Видео» и «Альфастрахование» разработали страховку для защиты дома с услугами сантехника и электрика 1
01.06.2020 Почему искусственный интеллект все чаще принимают на кибервооружение? 2
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 10
20.04.2020 Российский рынок видеонаблюдения растет и становится «умнее» 1
16.03.2020 QIWI запустила платежи для компаний, работающих с трудовыми мигрантами 1
13.03.2020 «Мегафон» открыл центр бизнес-возможностей в Екатеринбурге 1
12.03.2020 «Точка» дополнила мобильный банк технологиями ИИ Abbyy 1
04.03.2020 МТС запустила «Цифровой безопасный детский сад» 1
02.03.2020 Qiwi выходит на рынок ЖКХ 2

Публикаций - 452, упоминаний - 576

ЖКХ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 54
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 36
Microsoft Corporation 10997 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 20
Yandex - Яндекс 4098 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Ланит ГК 1154 9
SAP SE 3207 9
Ростех - Ростехнологии 2230 9
Google LLC 7124 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
IBM 3524 6
Крок 1219 5
Apple Inc - Эппл Рус 7669 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
3726 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
Cisco Systems 2035 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 4
Samsung Electronics 5627 4
Abbyy 793 3
Программный продукт ГК 92 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
АйТи 748 3
Ростех - Концерн Автоматика 396 3
Nokia Corporation 2404 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 3
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Микрон - Micron 365 3
Telegram Group 702 3
Facebook 3764 3
Bosch - БСХ бытовые приборы 212 2
Oracle Corporation 3331 2
Акадо Телеком - Комкор 605 2
ГЛОНАСС АО 82 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Dr.Web - Доктор Веб 974 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
УЭК - Универсальная электронная карта 512 16
Русский стандарт Банк 302 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 9
Альфа-Банк 1122 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
Qiwi 783 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Почта России ПАО 1570 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 4
Почта Банк 289 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Мострансавто 59 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Мосэнергосбыт АО 77 3
Совкомбанк ПАО 147 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Visa International 1343 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Western Union 86 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Газпром ПАО 518 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
МДМ Банк 150 2
Газпром нефть 380 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Миландр ПКК 26 1
Юнистрим - Unistream 166 1
Мосводоканал 44 1
Интеркоммерц 32 1
БКС Брокер 9 1
ВТБ24 583 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 39
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 8
Правительство РФ 2198 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 6
Президент Российской Федерации 1439 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 3
Федеральное казначейство России 766 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 2
Счётная палата РФ 459 2
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - Комитет по жилищному хозяйству и землепользованию европейской экономической 1 1
ИСЭПИ - Институт социально-экономических и политических исследований 2 1
Общегородской контакт-центр Правительства Москвы 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 135 1
Руссофт - Russoft 250 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 1
Национальный Союз Водоканалов 2 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 32
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 17
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 7
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 6
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 6
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 5
3G - Стандарт мобильной связи 3699 5
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 3
Субтехнологии 8 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Google Android 10750 30
Apple iOS 5741 20
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 17
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 14
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Стрелка - Транспортная карта 113 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 6
Microsoft Windows 10 6602 5
Русский стандарт Банк - RSB Mobile - Мобильный банк 21 5
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 99 5
Linux OS 4236 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 3
Apple - App Store 2198 3
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 2
Microsoft Excel 435 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Java - Язык программирования 1166 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
SAP Leonardo IoT 5 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
Intel x86 - Архитектура процессора 990 2
Microsoft Windows 8 1228 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Nvidia GeForce GTX 2048 2
Microsoft Azure 1171 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
МТС M2M-IoT-сеть - платформа интернета вещей 15 2
Qiwi Биллинг онлайн 5 2
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 2
Попов Алексей 310 7
Путин Владимир 1820 5
Никифоров Николай 1126 5
Рудычева Наталья 81 5
Сафронов Роман 33 4
Контрабаев Артур 66 4
Евраев Михаил 222 3
Островский Владимир 22 3
Мамонтов Игорь 28 2
Повалко Александр 36 2
Нестеров Алексей 79 2
Прозоровский Василий 40 2
Макаров Станислав 111 2
Елистратов Николай 90 2
Кирсанова Светлана 54 2
Чемезов Сергей 121 2
Левашов Александр 88 2
Грибков Денис 2 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Марич Игорь 18 2
Ивакин Роман 49 2
Сухотина Ксения 6 2
Лагода Георгий 51 2
Осеевский Михаил 221 2
Мирошников Борис 29 1
Лацанич Василь 92 1
Щеголев Игорь 676 1
Давыдов Денис 32 1
Касперская Наталья 197 1
Рустамов Рустам 169 1
Арлазаров Владимир 118 1
Путин Сергей 36 1
Носков Константин 201 1
Серебряникова Анна 47 1
Карпов Иван 41 1
Подгузов Николай 27 1
Клепиков Алексей 77 1
Сахненко Сергей 71 1
Глазков Александр 57 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 241
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 110
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 23
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 20
Россия - ПФО - Казань 1507 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 13
Казахстан - Республика 2618 11
Беларусь - Белоруссия 2079 10
Германия - Федеративная Республика 3606 9
Франция - Французская Республика 2109 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 9
Россия - Иркутская область 536 8
Индия - Республика 2156 7
Россия - Севастополь 419 5
Япония 2752 5
Украина 3344 5
Восточная Европа 1667 5
Россия - Астраханская область 369 5
Москва - Марьино - Умный квартал 10 4
Нидерланды 969 4
Россия - Тюменская область 581 4
Москва - Марьино 30 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 4
Испания - Королевство 1248 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 4
Россия - Кировск - Кировская область 301 4
Таджикистан - Республика 433 3
Россия - Тюмень 492 3
Россия - Сибирь 871 3
Узбекистан - Республика 820 3
Финляндия - Финляндская Республика 811 3
Европа 3725 3
Россия - Рязанская область 313 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 22
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
Федеральное законодательство 254 2
Региональное законодательство 45 2
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 19 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 199 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
Цифровое общество Чувашии - Государственная программа Чувашской Республики 2 1
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 63 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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