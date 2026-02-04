Разделы

Парламентская газета


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Расширен «белый список» сервисов, доступных при отключении мобильного интернета 1
27.01.2025 Роскомнадзор начислил Google, Twitch, TikTok, Pinterest и Telegram штрафы больше, чем на 35 миллиардов 2
23.01.2025 Власти хотят ввести по всей России электронные студенческие билеты и зачетные книжки. Закон уже готов 1
17.01.2025 На российском портале «Госуслуг» появится «тревожная кнопка» 1
29.11.2024 Власти утвердили размер налогового вычета для ИТ-компаний и телекома 1
20.11.2024 Россия хочет к 2030 г. в восемь раз увеличить парк промышленных роботов 1
01.11.2024 iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple 2
25.09.2024 Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах» 2
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты 1
16.07.2024 В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО 2
11.04.2024 Власти России готовят закон об авторском праве на произведения искусственного интеллекта 2
28.11.2023 В России научились управлять БПЛА силой мысли 1
23.11.2023 Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской 1
16.08.2023 Маркетплейсам разрешат продажу спиртного через интернет. Покупки придется подтверждать на «Госуслугах» 1
25.07.2023 Власти всерьез взялись за проект ОСАГО для ИТ-сферы. Придумано название, намечен план работ 1
02.02.2023 Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет 1
20.04.2022 Российским подросткам разрешат распоряжаться своими персональными данными без согласия родителей 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 1
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
02.04.2021 Российским призывникам запретили иметь смартфоны 1
29.04.2020 МВД проектирует мегаЦОД. Возможно на российских процессорах 1
10.10.2019 За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион 1
25.06.2018 Глава комитета Госдумы по финполитике Анатолий Аксаков выступит на CNews FORUM 1
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1
28.06.2016 Участники ПМЭФ оформили благотворительную подписку с помощью технологий распознавания данных Smart Engines 1
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет 1
03.04.2013 Свыше 2 млн электронных услуг оказывается в Татарстане ежемесячно 1
06.03.2003 Госдума и «Би Лайн»: тендер «задним числом»? 1
16.05.2002 Глава Минсвязи РФ Леонид Рейман и депутаты Госдумы обсудили новый проект Закона "О связи" 2

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
МегаФон 10069 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 2
Apple Inc 12721 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 2
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 91 1
Neurobotics - Нейроботикс 7 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 366 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 835 1
Б-152 - B-152 6 1
Gost Group - ГОСТ Груп - АНсистемс 7 1
Ростелеком 10396 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5316 1
Microsoft Corporation 25321 1
Huawei 4274 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
ZTE Corporation 776 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 885 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 440 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
Telegram Group 2631 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 970 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
Киевстар - Kyivstar 558 1
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 60 1
OpenAI 406 1
PUBG Corporation 50 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 237 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 359 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 200 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 369 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Google LLC 12324 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8292 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
Институт Электронного Государства НИИ - Institute for Electronic Government - eGovExpert 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Фанагория АПФ 4 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
РЖД - Российские железные дороги 2017 1
Почта России ПАО 2263 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1068 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 294 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 510 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 292 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 231 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 1
Boeing 1020 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 218 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 408 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1678 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 515 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 293 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 278 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1145 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3502 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 371 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 282 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2266 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 2
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 56 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 173 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 338 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 720 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 338 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 350 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 1
Единая Россия - Политическая партия 318 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
ГосИнформСистемы 155 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 12 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2512 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1202 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2034 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4577 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13024 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5185 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2288 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2873 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 472 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 5
FreePik 1487 4
Google YouTube - Видеохостинг 2911 2
Google Android 14805 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 429 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2078 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 58 1
Alibaba UCWeb UC Browser - браузер 30 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 49 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 182 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 32 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 435 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
Правительство Москвы - Вывоз ненужных вещей 25 1
VK RuStore - Рустор 529 1
Viasat Play ViP 5 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 33 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 882 1
ByteDance - TikTok 326 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Apple iOS 8310 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3454 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Apple - App Store 3018 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 363 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1236 1
Tencent - WeChat - мессенджер 164 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 155 1
Tinder 51 1
Путин Владимир 3380 4
Шейкин Артем 40 3
Ткачев Антон 11 2
Клишас Андрей 60 2
Мишустин Михаил 750 2
Шадаев Максут 1159 2
Горелкин Антон 114 2
Янукович Виктор 57 1
Химич Роман 44 1
Гутенёв Владимир 13 1
Цветков Сергей 20 1
Гаттаров Руслан 144 1
Плясунов Юрий 10 1
Шуранов Михаил 1 1
Гайнуллина Аниса 7 1
Львов Александр 6 1
Александров Олег 7 1
Широков Андрей 2 1
Юркевич Сергей 3 1
Климов Дмитрий 3 1
Орехович Александра 14 1
Ковалев Валерий 2 1
Смирнова Ирина 11 1
Нечаев Алексей 7 1
Лагутин Максим 5 1
Райков Геннадий 5 1
Цимлянский Владимир 2 1
Чаплин Никита 4 1
Файзуллин Ирек 6 1
Рафаилов Леонид 1 1
Юрецкий Алексей 17 1
Капранов Олег 2 1
Левдонский Юрий 1 1
Пехтин Владимир 7 1
Сафин Руслан 6 1
Чернавин Петр 4 1
Вепрецкая Татьяна 2 1
Гвоздева Светлана 1 1
Кульбака Николай 1 1
Дудоров Евгений 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 9
Европа 24676 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 3
Украина 7812 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 2
Южная Корея - Республика 6875 2
Украина - Львов 100 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3253 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Беларусь - Белоруссия 6073 1
Швеция - Королевство 3720 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 756 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Индия - Bharat 5727 1
Европа Восточная 3124 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1363 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1834 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 508 1
Россия - ДФО - Амурская область 861 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 526 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 547 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Паспорт - Паспортные данные 2736 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 814 2
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 177 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3042 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10415 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 618 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Российская газета 278 4
Ведомости 1287 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 2
АиФ - Аргументы и факты 50 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
The Verge - Издание 597 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11439 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 1
NYT - The New York Times 1091 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 305 1
Комсомольская правда ИД 76 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 115 1
Известия ИД 715 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 251 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 132 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 228 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1292 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 53 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
