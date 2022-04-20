Российским подросткам разрешат распоряжаться своими персональными данными без согласия родителей

Работающим подросткам с 14 лет хотят на законодательном уровне дать право предоставлять согласие на обработку своих персональных данных. Такой закон планируется рассмотреть в весеннюю сессию. Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев считает, что это уже давно нужно было сделать.

Подросткам расширят права

Весной Госдума планирует рассмотреть закон, предоставляющий подросткам право с 14 давать согласие на обработку своих персональных данных (ПД) в случае, если это необходимо для их работы, пишет «Парламентская газета».

Согласно текущему законодательству, с 14 лет молодые люди могут начать работать. По предварительной оценке экспертов, число несовершеннолетних трудящихся в России может доходить до 1 млн, говорится в пояснительной записке.

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Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев сказал CNews, что данный законопроект позволяет исправить казус, при котором подросток с 14 лет может устроиться на работу, но должен привести с собой законного представителя, чтобы тот подписал документы, необходимые для трудоустройства.

Госдума планирует дать право работающим подросткам с 14 лет давать согласие на обработку своих персональных данных

«Согласие на обработку персональных данных требуется не только для устройства на работу, но и для получения различных услуг, например, медицинских, страховых и банковских и т.д. Так как многие из них доступны с 14 лет, для оформления все равно требуется родитель, чтобы он подписал согласие на обработку ПД», - сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что без данного законопроекта 14-летний не может купить даже SIM-карту в салоне сотовой связи, так как проходит по всем документам, кроме согласия на обработку персональных данных, которое он подписать не может. «Поэтому уже давно необходимо закрыть данный пробел в законодательстве», - уверен эксперт.

В феврале 2022 г. стало известно, что в России скоро могут стать нормой оборотные штрафы за утечку ПД. Их предложено выписывать операторам ПД. В числе тех, кто поддерживает это нововведение, оказалось российское Минцифры. В министерстве считают, что в настоящее время у операторов персональных данных нет никакого стимула к предотвращению утечек. «Существующие штрафные санкции не побуждают операторов к безусловному выполнению требований законодательства в области ПД, в связи с чем введение оборотных штрафов, на наш взгляд, будет способствовать снижению количества инцидентов, связанных с утечками ПД», – заявлял представитель Минцифры.

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В настоящее время утечка ПД регулируется ст. 13.11 КоАП РФ, нарушение которой грозит штрафом до 500 тыс. Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович сравнивала это с санкциями, которые грозят за нарушение других законов, связанных с ИТ, с тем же «пакетом Яровой», где наказание может измеряться миллионами рублей.

Со слов Орехович, сравнительно небольшой штраф в итоге не приносит желаемого результата. Крупный бизнес не спешит повышать надежность хранения и обработки персональных данных.

«Конечно, введение оборотных штрафов может существенно снизить число утечек, – говорила Александра Орехович. – Но очень важно – и на это обратили внимание на заседании представители Роскомнадзора и Совета Федерации – нужно учитывать и степень вины привлекаемого к ответственности юрлица. Одно дело, когда компания не выполнила необходимые процедуры по защите ПД сотрудников и клиентов, и совершенно другое – когда имел место чисто человеческий фактор, умысел одного из сотрудников».