Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CorpSoft24
Корп Софт
КорпСофт24
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 65, упоминаний - 118
CorpSoft24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рензяев Константин 26 13
|Раменский Демьян 12 8
|Селиванов Дмитрий 48 6
|Фишер Андрей 54 5
|Швецов Денис 11 5
|Симаков Олег 106 5
|Смирнова Екатерина 8 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Меркулов Борис 7 5
|Соловьев Владимир 98 4
|Теличева Наталья 125 4
|Папура Михаил 5 4
|Тыров Илья 11 4
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Гайдуков Алексей 24 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Бойко Елена 151 3
|Витер Наталья 2 2
|Бородин Геннадий 4 2
|Москвин Алексей 3 2
|Апасов Николай 4 2
|Галкин Николай 15 2
|Петрова Лариса 2 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Кучугин Илья 41 2
|Вайнер Всеволод 24 2
|Зинкевич Сергей 18 2
|Слепинин Алексей 2 2
|Шубин Иван 3 1
|Клименко Сергей 2 1
|Коновалов Олег 11 1
|Жупанова Дарья 1 1
|Шишканов Дмитрий 2 1
|Новиков Юрий 6 1
|Сафуанова Карина 1 1
|Антонов Дмитрий 1 1
|Беспалов Алексей 4 1
|Богданов Денис 2 1
|Дивинский Денис 1 1
|Носенко Артем 3 1
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2196 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews IaaS рейтинг 8 1
|Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
|Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru