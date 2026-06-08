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CorpSoft24 Корп Софт КорпСофт24

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24

Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги (облачная инфраструктура, внедрение и сопровождение продуктов , услуги по информационной безопасности и аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг) в одном окне. С 2009года компания предоставляет спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 150 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 года компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы 1С. В числе заказчиков российские и международные компании и государственные организации. С 2019 года CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и мониторинга/учета рабочего времени сотрудников, на основе биометрической идентификации и искусственного интеллекта. С 2020 года CorpSoft24 предоставляет услуги по ведению и сопровождению бухгалтерского и кадрового учета.

 

 

 

"Стратегическая миграция: проблематика переезда в облако"  Денис Афанасьев, Руководитель облачного направления, CorpSoft24, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

Обзор «CorpSoft24» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 444 395 201 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 444 395 201 ₽*
в качестве истца (18) на сумму 443 490 499 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 904 702 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 CorpSoft24 запустил услугу по внедрению системы долговременного хранения документов

Компания CorpSoft24 запустила новую услугу по внедрению системы долговременного хранения электронных документов «1С:Архив». «1С:Архив» разработан в соответствии с требованиями российского архивного зако
28.05.2026 CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»

Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик

25.05.2026 CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг»

С:Управление холдингом 8». Это позволило «Кубаньэнерго» интегрироваться в единую корпоративную цифровую среду своей материнской структуры – холдинга «Россети Юг». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Кубаньэнерго» – энергетическая компания, основным направлением деятельности которой является распределение электроэнергии, включая услуги по передаче электрической энергии и технол
13.05.2026 CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP

Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода. Об этом CNews сооб
28.04.2026 ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года

экономической ситуации, компания выбрала стратегию качественного роста. Она расширила команду и запустила сразу несколько амбициозных технологических направлений. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Одним из ключевых результатов года стало укрепление команды. Штат компании вырос на 16% и достиг 188 сотрудников. При этом CorpSoft24 сознательно отказалась от сокращений и п
21.04.2026 CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане

не. В компании считают эту страну одним из перспективных рынков Центральной Азии с точки зрения внедрения современных ИТ-решений и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизнеса. В фокусе были компании произво
31.03.2026 CorpSoft24 вывела автоматизацию логистики в отдельное бизнес-направление

Компания CorpSoft24 объявила об увеличения портфеля услуг. Экспертиза в области автоматизации транспортной логистики выделена в отдельное бизнес-направление. В компании говорят, что решение продиктовано
25.02.2026 CorpSoft24 меняет подход к расчету себестоимости с помощью экспресс-проверки

Компания CorpSoft24 представила программный инструмент «Экспресс-проверка ведения учета», который помо
18.02.2026 CorpSoft24: Telegram для бизнеса превращается в рискованную площадку

является основным каналом взаимодействия с клиентами. Чтобы минимизировать этот риск и сохранить конкурентные преимущества, компании стоит оперативно диверсифицировать каналы коммуникаций, считают в CorpSoft24. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. По словам Михаила Сергеева, ведущего инженера CorpSoft24, действительно, благодаря своей широкой функциональности для

22.01.2026 CorpSoft24 создала сервис для обезличивания документов при работе с нейросетями

Компания CorpSoft24 и ее лаборатория инноваций CorpLab разработали прототип сервиса для автоматической анонимизации данных. Решение позволит сотрудникам компаний использовать внешние ИИ-сервисы, такие к
24.12.2025 CorpSoft24 подвел итоги года на рынке информационной безопасности

2025 г. бизнес окончательно осознал, что киберугрозы становятся обыденностью и к анализу большого объема инцидентов информационной безопасности нужно быть готовым каждому. По словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, сегодня компании учатся быстрее реагировать на угрозы, но и атаки злоумышленников становятся более хитрыми. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

22.12.2025 CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 году

Компания CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 г. В число основных драйверов роста вошли сервисы для высокопроизводительных ИИ-систем. Спрос на GPU-кластеры и платформы для ML-раз
17.12.2025 CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С»

Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК Эко
15.12.2025 CorpSoft24 подвел итоги года на рынке ИТ

Российский ИТ-рынок вступает в фазу охлаждения, уверены эксперты CorpSoft24. По их словам, это происходит на фоне общего замедления темпов роста экономики, которое наблюдается на протяжении последних 18 месяцев. При этом по ряду сегментов ИТ-рынка ожидается

24.11.2025 CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право»

Компания CorpSoft24 перевела в свою облачную инфраструктуру чат-бот «КСВО.Право» и дополнила его собственным интеллектуальным ассистентом. Сервис помогает юристам, оказывающим бесплатную правовую помощь
27.10.2025 CorpSoft24 обогатил продуктовый портфель аналитикой Modus

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 заключил соглашение о партнерстве с компанией Modus (ООО «БиАй Про»), российским разработчиком аналитических систем. Благодаря этому CorpSoft24 предложит заказчикам решения ве
24.10.2025 CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa

оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. SUSH&CO – сервисная компания, основанная предпринимателем Николаем

22.10.2025 CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако

CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, помог ивент-агентству Bar Place развернуть в облачной среде решение на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее в качестве учетной системы компания использовала облачный сервис, который имел определенные технические ограничения: в частности, с ним было сложно интегрировать необходимый з
07.10.2025 Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома»

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев стал соучредителем ООО «Атом». Компания готовит релиз full-stack платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники на основе собс
09.09.2025 CorpSoft24 модернизировал систему «Цифровое снабжение»

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 выводит на рынок усовершенствованную версию своей системы управления корпоративными закупками и снабжением на базе «1С» – «Цифровое снабжение», предназначенной для автоматизации полн
26.08.2025 CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии

CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Центральной Азии — одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Мы видим в этом регионе (особенно в Узбекистане и Казахстане, где мы ра
14.08.2025 CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта

Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и

11.08.2025 CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения

Провайдер решений для бизнеса CorpSoft24 предоставил в аренду мощные серверы, оснащенные видеокартами Nvidia A100 PCIe, компании, предлагающей свои продукты на базе SaaS. Оборудование предназначено для выполнения сложных вы
24.07.2025 CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой

30.06.2025 CorpSoft24 улучшил внутреннюю ИТ-инфраструктуру

асности и отказоустойчивости бизнес-процессов компании, оптимизация работы сотрудников, что в итоге положительно влияет на качество оказываемых облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Надежность предоставляемой инфраструктуры и сервисов, а также максимальное обеспечение безопасности размещаемых в облаке ресурсов являются одними из важнейших критериев при выборе о
23.06.2025 CorpSoft24 создал систему управления контейнерным терминалом для компании «Транс Синергия»

Специалисты CorpSoft24 разработали и внедряют решение по управлению контейнерным терминалом на базе инструментария платформы «1С» для терминально-логистического центра компании «Транс Синергия». Спроектиро
22.05.2025 CorpSoft24 запустил ИИ-ассистента для сотрудников

Компания CorpSoft24 обучила и запустила цифрового интеллектуального помощника на базе технологий искусственного интеллекта. Сейчас ИИ-ассистент помогает сотрудникам компании найти нужную инструкцию или

19.05.2025 Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28%

CorpSoft24, российский поставщик решений ИТ-экосистемы для бизнеса, публикует основные результаты своей деятельности за 2024 г. Штат группы компаний CorpSoft24 за отчетный период увеличился на 10%, в то время как ее выручка по сравнению с показателями 2023 г. выросла на 28% и превысила 1,55 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители

13.05.2025 В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса

й на ИТ. При этом потребность в автоматизации и импортозамещении никуда не ушла. ГК CorpSoft24 (АО «Корп Софт») предлагает рынку внедрение систем автоматизации уровня ERP по индивидуальному тех
18.04.2025 Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер»

Компания CorpSoft24 завершила проект по внедрению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью производителя химической продукции ГК «ГалоПолимер» на базе «1С:ERP. Управление

16.04.2025 CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С»

Компания CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по кадровому электронному документообороту (КЭДО) от компании «1С». В условиях повышенного внимания государства и заказчиков к цифровизации кадрово
10.04.2025 CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Автоматизированная учетная система, созданная командой CorpSoft24 на базе решения «1С», помогла президентской платформе «Россия – страна возможностей» перевести все процессы сопровождения закупок, складского учета, управления запасами и эксплуатаци
31.03.2025 CorpSoft24 перевел инфраструктуру компании «Спортивные Технологии» в облако

Специалисты CorpSoft24 спроектировали облачную инфраструктуру для поставщика спортивного оборудования, компании «Спортивные технологии», и разместили ее в защищенном облаке. В результате проекта заказчик п
26.02.2025 CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга

Компания CorpSoft24 сообщает о расширении линейки комплексных услуг защищенного хостинга. Теперь в облаке провайдера наряду с хостингом для информационных систем персональных данных (ИСПДн), государстве
19.02.2025 CorpSoft24 модернизировала сервис для расшифровки совещаний

Компания CorpSoft24 модернизировала виртуального ассистента на базе технологий ИИ, предназначенного для расшифровки записей онлайн-встреч. Теперь он может не только транскрибировать аудиозапись, но и фо
07.02.2025 CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia

Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили пре
24.12.2024 CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов

рвисов. С его помощью клиенты провайдера смогут отслеживать потребление ресурсов, получать отчетность и документацию, узнавать актуальную информацию, а также взаимодействовать со службой техподдержки CorpSoft24 в формате «одного окна». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее коммуникации клиентов с провайдером осуществлялись путем обращения по различным каналам к персо
30.10.2024 CorpSoft24 сделала доступной для клиентов утилиту для синхронизации учетных записей в облаке

Компания CorpSoft24 усовершенствовала и сделала доступной для клиентов утилиту, предназначенную для синхронизации учетных записей в облаке. Утилита позволяет клиентам компании безопасно использовать еди
03.10.2024 CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке

Компания CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, заключила партнерское соглашение с комп
23.09.2024 CorpSoft24 приняла участие в запуске «Центра Технологий 1С»

Компания CorpSoft24, партнер фирмы «1С», примет участие в работе «Центра Технологий 1С» в Российском технологическом университете МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Центр Те

Публикаций - 255, упоминаний - 312

CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:

9594 86
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
Ростелеком 10948 20
Yandex - Яндекс 9216 17
Microsoft Corporation 25775 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Google LLC 12688 13
InnoSTage - Инностейдж 220 11
Telegram Group 2940 11
Linx - Связь ВСД 163 11
Broadcom - VMware 2610 10
Cisco Systems 5372 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 10
Selectel - Селектел 544 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 9
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 8
Cloud4Y 311 8
LanCloud - ЛанКлауд 58 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Крок - Croc 1964 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
CorpSoft24 - CorpLab 6 6
МегаФон 10742 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 6
Доктор рядом - Doc+ 55 5
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 5
Accenture plc 719 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 5
Рексофт - Reksoft 488 5
Газинформсервис - ГИС 496 4
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 4
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 4
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 10
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
ГалоПолимер 14 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 5
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 5
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 4
Транс Синергия 4 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 3
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 11 3
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 3
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 54 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
РесурсТранс 16 3
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 2
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 24 2
Газпром СтройТЭК Салават 3 2
iTrend 19 2
Versta.io - Логосмир - Цифровой логистический оператор 18 2
ОМК - МК ОМК-Экометалл - Металлоломная компания ОМК Экометалл 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 38
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 16
Федеральное казначейство России 1949 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 14
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 6
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 2
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 127
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 106
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 88
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 69
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 64
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 62
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 50
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 36
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 29
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 23
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 21
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 14
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 13
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 16882 12
1С:ERP Управление предприятием 841 12
Google Android 15243 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 8
Apple iOS 8583 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 7
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 6
Новые облачные технологии - МойОфис 958 6
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
FreePik 1841 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple - App Store 3109 5
Microsoft Teams - MS Teams 670 5
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 5
Apple iPhone 6 4861 5
1С:Документооборот КОРП 90 4
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Linx Cloud 92 4
Много приложений - RuStore - Рустор 628 4
OpenAI - ChatGPT 719 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 4
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Azure 1526 4
Рензяев Константин 79 76
Сергеев Михаил 115 46
Афанасьев Денис 77 19
Раменский Демьян 18 18
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Европа 24964 14
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Азия - Азиатский регион 5920 12
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Академия перемен 6 1
Умназия 3 1
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Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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