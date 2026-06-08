CorpSoft24 запустил услугу по внедрению системы долговременного хранения документов Компания CorpSoft24 запустила новую услугу по внедрению системы долговременного хранения электронных документов «1С:Архив». «1С:Архив» разработан в соответствии с требованиями российского архивного зако

CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP» Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик

CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг» С:Управление холдингом 8». Это позволило «Кубаньэнерго» интегрироваться в единую корпоративную цифровую среду своей материнской структуры – холдинга «Россети Юг». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Кубаньэнерго» – энергетическая компания, основным направлением деятельности которой является распределение электроэнергии, включая услуги по передаче электрической энергии и технол

CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода. Об этом CNews сооб

ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года экономической ситуации, компания выбрала стратегию качественного роста. Она расширила команду и запустила сразу несколько амбициозных технологических направлений. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Одним из ключевых результатов года стало укрепление команды. Штат компании вырос на 16% и достиг 188 сотрудников. При этом CorpSoft24 сознательно отказалась от сокращений и п

CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане не. В компании считают эту страну одним из перспективных рынков Центральной Азии с точки зрения внедрения современных ИТ-решений и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизнеса. В фокусе были компании произво

CorpSoft24 вывела автоматизацию логистики в отдельное бизнес-направление Компания CorpSoft24 объявила об увеличения портфеля услуг. Экспертиза в области автоматизации транспортной логистики выделена в отдельное бизнес-направление. В компании говорят, что решение продиктовано

CorpSoft24 меняет подход к расчету себестоимости с помощью экспресс-проверки Компания CorpSoft24 представила программный инструмент «Экспресс-проверка ведения учета», который помо

CorpSoft24: Telegram для бизнеса превращается в рискованную площадку является основным каналом взаимодействия с клиентами. Чтобы минимизировать этот риск и сохранить конкурентные преимущества, компании стоит оперативно диверсифицировать каналы коммуникаций, считают в CorpSoft24. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. По словам Михаила Сергеева, ведущего инженера CorpSoft24, действительно, благодаря своей широкой функциональности для

CorpSoft24 создала сервис для обезличивания документов при работе с нейросетями Компания CorpSoft24 и ее лаборатория инноваций CorpLab разработали прототип сервиса для автоматической анонимизации данных. Решение позволит сотрудникам компаний использовать внешние ИИ-сервисы, такие к

CorpSoft24 подвел итоги года на рынке информационной безопасности 2025 г. бизнес окончательно осознал, что киберугрозы становятся обыденностью и к анализу большого объема инцидентов информационной безопасности нужно быть готовым каждому. По словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, сегодня компании учатся быстрее реагировать на угрозы, но и атаки злоумышленников становятся более хитрыми. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 году Компания CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 г. В число основных драйверов роста вошли сервисы для высокопроизводительных ИИ-систем. Спрос на GPU-кластеры и платформы для ML-раз

CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С» Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК Эко

CorpSoft24 подвел итоги года на рынке ИТ Российский ИТ-рынок вступает в фазу охлаждения, уверены эксперты CorpSoft24. По их словам, это происходит на фоне общего замедления темпов роста экономики, которое наблюдается на протяжении последних 18 месяцев. При этом по ряду сегментов ИТ-рынка ожидается

CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право» Компания CorpSoft24 перевела в свою облачную инфраструктуру чат-бот «КСВО.Право» и дополнила его собственным интеллектуальным ассистентом. Сервис помогает юристам, оказывающим бесплатную правовую помощь

CorpSoft24 обогатил продуктовый портфель аналитикой Modus Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 заключил соглашение о партнерстве с компанией Modus (ООО «БиАй Про»), российским разработчиком аналитических систем. Благодаря этому CorpSoft24 предложит заказчикам решения ве

CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. SUSH&CO – сервисная компания, основанная предпринимателем Николаем

CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, помог ивент-агентству Bar Place развернуть в облачной среде решение на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее в качестве учетной системы компания использовала облачный сервис, который имел определенные технические ограничения: в частности, с ним было сложно интегрировать необходимый з

Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома» Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев стал соучредителем ООО «Атом». Компания готовит релиз full-stack платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники на основе собс

CorpSoft24 модернизировал систему «Цифровое снабжение» Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 выводит на рынок усовершенствованную версию своей системы управления корпоративными закупками и снабжением на базе «1С» – «Цифровое снабжение», предназначенной для автоматизации полн

CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Центральной Азии — одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Мы видим в этом регионе (особенно в Узбекистане и Казахстане, где мы ра

CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и

CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения Провайдер решений для бизнеса CorpSoft24 предоставил в аренду мощные серверы, оснащенные видеокартами Nvidia A100 PCIe, компании, предлагающей свои продукты на базе SaaS. Оборудование предназначено для выполнения сложных вы

CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой

CorpSoft24 улучшил внутреннюю ИТ-инфраструктуру асности и отказоустойчивости бизнес-процессов компании, оптимизация работы сотрудников, что в итоге положительно влияет на качество оказываемых облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Надежность предоставляемой инфраструктуры и сервисов, а также максимальное обеспечение безопасности размещаемых в облаке ресурсов являются одними из важнейших критериев при выборе о

CorpSoft24 создал систему управления контейнерным терминалом для компании «Транс Синергия» Специалисты CorpSoft24 разработали и внедряют решение по управлению контейнерным терминалом на базе инструментария платформы «1С» для терминально-логистического центра компании «Транс Синергия». Спроектиро

CorpSoft24 запустил ИИ-ассистента для сотрудников Компания CorpSoft24 обучила и запустила цифрового интеллектуального помощника на базе технологий искусственного интеллекта. Сейчас ИИ-ассистент помогает сотрудникам компании найти нужную инструкцию или

Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28% CorpSoft24, российский поставщик решений ИТ-экосистемы для бизнеса, публикует основные результаты своей деятельности за 2024 г. Штат группы компаний CorpSoft24 за отчетный период увеличился на 10%, в то время как ее выручка по сравнению с показателями 2023 г. выросла на 28% и превысила 1,55 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители

В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса й на ИТ. При этом потребность в автоматизации и импортозамещении никуда не ушла. ГК CorpSoft24 (АО «Корп Софт») предлагает рынку внедрение систем автоматизации уровня ERP по индивидуальному тех

Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер» Компания CorpSoft24 завершила проект по внедрению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью производителя химической продукции ГК «ГалоПолимер» на базе «1С:ERP. Управление

CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С» Компания CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по кадровому электронному документообороту (КЭДО) от компании «1С». В условиях повышенного внимания государства и заказчиков к цифровизации кадрово

CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей» Автоматизированная учетная система, созданная командой CorpSoft24 на базе решения «1С», помогла президентской платформе «Россия – страна возможностей» перевести все процессы сопровождения закупок, складского учета, управления запасами и эксплуатаци

CorpSoft24 перевел инфраструктуру компании «Спортивные Технологии» в облако Специалисты CorpSoft24 спроектировали облачную инфраструктуру для поставщика спортивного оборудования, компании «Спортивные технологии», и разместили ее в защищенном облаке. В результате проекта заказчик п

CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга Компания CorpSoft24 сообщает о расширении линейки комплексных услуг защищенного хостинга. Теперь в облаке провайдера наряду с хостингом для информационных систем персональных данных (ИСПДн), государстве

CorpSoft24 модернизировала сервис для расшифровки совещаний Компания CorpSoft24 модернизировала виртуального ассистента на базе технологий ИИ, предназначенного для расшифровки записей онлайн-встреч. Теперь он может не только транскрибировать аудиозапись, но и фо

CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили пре

CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов рвисов. С его помощью клиенты провайдера смогут отслеживать потребление ресурсов, получать отчетность и документацию, узнавать актуальную информацию, а также взаимодействовать со службой техподдержки CorpSoft24 в формате «одного окна». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее коммуникации клиентов с провайдером осуществлялись путем обращения по различным каналам к персо

CorpSoft24 сделала доступной для клиентов утилиту для синхронизации учетных записей в облаке Компания CorpSoft24 усовершенствовала и сделала доступной для клиентов утилиту, предназначенную для синхронизации учетных записей в облаке. Утилита позволяет клиентам компании безопасно использовать еди

CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке Компания CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, заключила партнерское соглашение с комп