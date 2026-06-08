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CorpSoft24 Корп Софт КорпСофт24
Компания CorpSoft24 – ИТ-экосистема, позволяющая бизнесу получать непрофильные услуги (облачная инфраструктура, внедрение и сопровождение продуктов 1С, услуги по информационной безопасности и аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг) в одном окне. С 2009года компания предоставляет спектр облачных услуг по модели IaaS (инфраструктура как сервис) и SaaS (программное обеспечение как сервис), клиентами предоставляемых сервисов являются более 150 компаний крупного и среднего бизнеса. С 2014 года компания развивает направление методологии и автоматизации бизнес-процессов на базе платформы 1С. В числе заказчиков российские и международные компании и государственные организации. С 2019 года CorpSoft24 является разработчиком ПО для систем информационной безопасности и мониторинга/учета рабочего времени сотрудников, на основе биометрической идентификации и искусственного интеллекта. С 2020 года CorpSoft24 предоставляет услуги по ведению и сопровождению бухгалтерского и кадрового учета.
"Стратегическая миграция: проблематика переезда в облако" Денис Афанасьев, Руководитель облачного направления, CorpSoft24, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
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СОБЫТИЯ
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|08.06.2026
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CorpSoft24 запустил услугу по внедрению системы долговременного хранения документов
Компания CorpSoft24 запустила новую услугу по внедрению системы долговременного хранения электронных документов «1С:Архив». «1С:Архив» разработан в соответствии с требованиями российского архивного зако
|28.05.2026
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CorpSoft24 перевел вагоноремонтные предприятия группы НВРК на «1С: ERP»
Компания CorpSoft24 внедрила информационную систему управления финансово-экономической деятельностью предприятия на базе программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2» в группе НВРК. Заказчик
|25.05.2026
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CorpSoft24 перевел «Кубаньэнерго» на единую корпоративную систему регламентированного учета «Россети Юг»
С:Управление холдингом 8». Это позволило «Кубаньэнерго» интегрироваться в единую корпоративную цифровую среду своей материнской структуры – холдинга «Россети Юг». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Кубаньэнерго» – энергетическая компания, основным направлением деятельности которой является распределение электроэнергии, включая услуги по передаче электрической энергии и технол
|13.05.2026
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CorpSoft24: растет спрос на методологию комфортного внедрения ERP
Эксперты CorpSoft24 отмечают стабильный рост интереса заказчиков к методологии внедрения ERP-систем, сочетающей предсказуемость классической каскадной модели и гибкость agile-подхода. Об этом CNews сооб
|28.04.2026
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ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года
экономической ситуации, компания выбрала стратегию качественного роста. Она расширила команду и запустила сразу несколько амбициозных технологических направлений. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Одним из ключевых результатов года стало укрепление команды. Штат компании вырос на 16% и достиг 188 сотрудников. При этом CorpSoft24 сознательно отказалась от сокращений и п
|21.04.2026
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CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане
не. В компании считают эту страну одним из перспективных рынков Центральной Азии с точки зрения внедрения современных ИТ-решений и автоматизации бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизнеса. В фокусе были компании произво
|31.03.2026
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CorpSoft24 вывела автоматизацию логистики в отдельное бизнес-направление
Компания CorpSoft24 объявила об увеличения портфеля услуг. Экспертиза в области автоматизации транспортной логистики выделена в отдельное бизнес-направление. В компании говорят, что решение продиктовано
|25.02.2026
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CorpSoft24 меняет подход к расчету себестоимости с помощью экспресс-проверки
Компания CorpSoft24 представила программный инструмент «Экспресс-проверка ведения учета», который помо
|18.02.2026
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CorpSoft24: Telegram для бизнеса превращается в рискованную площадку
является основным каналом взаимодействия с клиентами. Чтобы минимизировать этот риск и сохранить конкурентные преимущества, компании стоит оперативно диверсифицировать каналы коммуникаций, считают в CorpSoft24. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. По словам Михаила Сергеева, ведущего инженера CorpSoft24, действительно, благодаря своей широкой функциональности для
|22.01.2026
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CorpSoft24 создала сервис для обезличивания документов при работе с нейросетями
Компания CorpSoft24 и ее лаборатория инноваций CorpLab разработали прототип сервиса для автоматической анонимизации данных. Решение позволит сотрудникам компаний использовать внешние ИИ-сервисы, такие к
|24.12.2025
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CorpSoft24 подвел итоги года на рынке информационной безопасности
2025 г. бизнес окончательно осознал, что киберугрозы становятся обыденностью и к анализу большого объема инцидентов информационной безопасности нужно быть готовым каждому. По словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, сегодня компании учатся быстрее реагировать на угрозы, но и атаки злоумышленников становятся более хитрыми. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.
|22.12.2025
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CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 году
Компания CorpSoft24 подвела итоги работы облачного направления в 2025 г. В число основных драйверов роста вошли сервисы для высокопроизводительных ИИ-систем. Спрос на GPU-кластеры и платформы для ML-раз
|17.12.2025
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CorpSoft24 объединил процессы управления ресурсами «ОМК-ЭкоМеталл» в комплексном решении класса ERP на основе «1С»
Компания CorpSoft24 завершила проект по разработке и внедрению учетной системы на базе программной платформы «1С: ERP Управление предприятием» в головном офисе и филиалах металлоломной компании «ОМК Эко
|15.12.2025
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CorpSoft24 подвел итоги года на рынке ИТ
Российский ИТ-рынок вступает в фазу охлаждения, уверены эксперты CorpSoft24. По их словам, это происходит на фоне общего замедления темпов роста экономики, которое наблюдается на протяжении последних 18 месяцев. При этом по ряду сегментов ИТ-рынка ожидается
|24.11.2025
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CorpSoft24 поддержит чат-бот юридической помощи участникам СВО «КСВО Право»
Компания CorpSoft24 перевела в свою облачную инфраструктуру чат-бот «КСВО.Право» и дополнила его собственным интеллектуальным ассистентом. Сервис помогает юристам, оказывающим бесплатную правовую помощь
|27.10.2025
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CorpSoft24 обогатил продуктовый портфель аналитикой Modus
Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 заключил соглашение о партнерстве с компанией Modus (ООО «БиАй Про»), российским разработчиком аналитических систем. Благодаря этому CorpSoft24 предложит заказчикам решения ве
|24.10.2025
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CorpSoft24 развивает новый бизнес в сегменте HoReCa
оператор цифровой экосистемы, в рамках диверсификации бизнеса инвестировал в компанию SUSH&CO, занимающуюся поставкой премиального кофе и чая для предприятий сегмента HoReCa. Сегодня нецифровой актив CorpSoft24 развивается, его годовой оборот приблизился к 100 млн руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. SUSH&CO – сервисная компания, основанная предпринимателем Николаем
|22.10.2025
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CorpSoft24 перевел Bar Place в отказоустойчивое облако
CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, помог ивент-агентству Bar Place развернуть в облачной среде решение на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее в качестве учетной системы компания использовала облачный сервис, который имел определенные технические ограничения: в частности, с ним было сложно интегрировать необходимый з
|07.10.2025
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Генеральный директор CorpSoft24 инвестировал в квантовые регуляторы «Атома»
Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев стал соучредителем ООО «Атом». Компания готовит релиз full-stack платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники на основе собс
|09.09.2025
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CorpSoft24 модернизировал систему «Цифровое снабжение»
Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 выводит на рынок усовершенствованную версию своей системы управления корпоративными закупками и снабжением на базе «1С» – «Цифровое снабжение», предназначенной для автоматизации полн
|26.08.2025
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CorpSoft24 расширяет присутствие в Центральной Азии
CorpSoft24 объявила о расширении присутствия в Центральной Азии. Представители компании объясняют планы по экспансии на азиатский рынок высоким потенциалом роста. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Экономика ряда стран Центральной Азии — одна из самых динамично развивающихся на постсоветском пространстве. Мы видим в этом регионе (особенно в Узбекистане и Казахстане, где мы ра
|14.08.2025
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CorpSoft24 открыла новое направление, связанное с автоматизацией логистики и автотранспорта
Компания CorpSoft24 запустила новое направление деятельности под брендом «Лаэрта», связанное с автоматизацией процессов в логистике, перевозках и автотранспорте. Новое подразделение уже начало работу и
|11.08.2025
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CorpSoft24 предоставила клиенту сервера для нужд машинного обучения
Провайдер решений для бизнеса CorpSoft24 предоставил в аренду мощные серверы, оснащенные видеокартами Nvidia A100 PCIe, компании, предлагающей свои продукты на базе SaaS. Оборудование предназначено для выполнения сложных вы
|24.07.2025
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CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews
Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой
|30.06.2025
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CorpSoft24 улучшил внутреннюю ИТ-инфраструктуру
асности и отказоустойчивости бизнес-процессов компании, оптимизация работы сотрудников, что в итоге положительно влияет на качество оказываемых облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Надежность предоставляемой инфраструктуры и сервисов, а также максимальное обеспечение безопасности размещаемых в облаке ресурсов являются одними из важнейших критериев при выборе о
|23.06.2025
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CorpSoft24 создал систему управления контейнерным терминалом для компании «Транс Синергия»
Специалисты CorpSoft24 разработали и внедряют решение по управлению контейнерным терминалом на базе инструментария платформы «1С» для терминально-логистического центра компании «Транс Синергия». Спроектиро
|22.05.2025
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CorpSoft24 запустил ИИ-ассистента для сотрудников
Компания CorpSoft24 обучила и запустила цифрового интеллектуального помощника на базе технологий искусственного интеллекта. Сейчас ИИ-ассистент помогает сотрудникам компании найти нужную инструкцию или
|19.05.2025
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Выручка CorpSoft24 в 2024 году выросла на 28%
CorpSoft24, российский поставщик решений ИТ-экосистемы для бизнеса, публикует основные результаты своей деятельности за 2024 г. Штат группы компаний CorpSoft24 за отчетный период увеличился на 10%, в то время как ее выручка по сравнению с показателями 2023 г. выросла на 28% и превысила 1,55 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители
|13.05.2025
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В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса
й на ИТ. При этом потребность в автоматизации и импортозамещении никуда не ушла. ГК CorpSoft24 (АО «Корп Софт») предлагает рынку внедрение систем автоматизации уровня ERP по индивидуальному тех
|18.04.2025
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Corpsoft24 автоматизировала непрерывное химическое производство ГК «ГалоПолимер»
Компания CorpSoft24 завершила проект по внедрению информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью производителя химической продукции ГК «ГалоПолимер» на базе «1С:ERP. Управление
|16.04.2025
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CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по КЭДО от «1С»
Компания CorpSoft24 получила статус Центра компетенций по кадровому электронному документообороту (КЭДО) от компании «1С». В условиях повышенного внимания государства и заказчиков к цифровизации кадрово
|10.04.2025
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CorpSoft24 помогла автоматизировать складской учет президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Автоматизированная учетная система, созданная командой CorpSoft24 на базе решения «1С», помогла президентской платформе «Россия – страна возможностей» перевести все процессы сопровождения закупок, складского учета, управления запасами и эксплуатаци
|31.03.2025
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CorpSoft24 перевел инфраструктуру компании «Спортивные Технологии» в облако
Специалисты CorpSoft24 спроектировали облачную инфраструктуру для поставщика спортивного оборудования, компании «Спортивные технологии», и разместили ее в защищенном облаке. В результате проекта заказчик п
|26.02.2025
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CorpSoft24 расширяет линейку комплексных услуг защищенного хостинга
Компания CorpSoft24 сообщает о расширении линейки комплексных услуг защищенного хостинга. Теперь в облаке провайдера наряду с хостингом для информационных систем персональных данных (ИСПДн), государстве
|19.02.2025
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CorpSoft24 модернизировала сервис для расшифровки совещаний
Компания CorpSoft24 модернизировала виртуального ассистента на базе технологий ИИ, предназначенного для расшифровки записей онлайн-встреч. Теперь он может не только транскрибировать аудиозапись, но и фо
|07.02.2025
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CorpSoft24 оптимизировал управление финансовыми потоками в финтех-группе IDF Eurasia
Компания CorpSoft24 разработала и внедрила в группе компаний IDF Eurasia информационную систему «Централизованное казначейство» на базе платформы «1С: Управление холдингом 8». Об этом CNews сообщили пре
|24.12.2024
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CorpSoft24 запустил веб-портал для клиентов
рвисов. С его помощью клиенты провайдера смогут отслеживать потребление ресурсов, получать отчетность и документацию, узнавать актуальную информацию, а также взаимодействовать со службой техподдержки CorpSoft24 в формате «одного окна». Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Ранее коммуникации клиентов с провайдером осуществлялись путем обращения по различным каналам к персо
|30.10.2024
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CorpSoft24 сделала доступной для клиентов утилиту для синхронизации учетных записей в облаке
Компания CorpSoft24 усовершенствовала и сделала доступной для клиентов утилиту, предназначенную для синхронизации учетных записей в облаке. Утилита позволяет клиентам компании безопасно использовать еди
|03.10.2024
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CorpSoft24 расширяет линейку решений по информационной безопасности в облаке
Компания CorpSoft24, оператор цифровой экосистемы для бизнеса, заключила партнерское соглашение с комп
|23.09.2024
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CorpSoft24 приняла участие в запуске «Центра Технологий 1С»
Компания CorpSoft24, партнер фирмы «1С», примет участие в работе «Центра Технологий 1С» в Российском технологическом университете МИРЭА. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. «Центр Те
CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:
|Рензяев Константин 79 76
|Сергеев Михаил 115 46
|Афанасьев Денис 77 19
|Раменский Демьян 18 18
|Болгар Иван 11 11
|Пучков Дмитрий 71 10
|Бедеров Игорь 103 9
|Шадаев Максут 1210 8
|Селиванов Дмитрий 52 6
|Крыжановский Константин 9 6
|Качуров Евгений 7 6
|Швецов Денис 14 5
|Смирнова Екатерина 9 5
|Балабанов Анатолий 12 5
|Папура Михаил 6 5
|Меркулов Борис 7 5
|Слепинин Алексей 5 5
|Разуваев Руслан 5 5
|Путин Владимир 3454 5
|Фишер Андрей 75 5
|Симаков Олег 113 5
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Гуцуляк Олег 4 4
|Кичко Дмитрий 69 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Чернышенко Дмитрий 581 4
|Тыров Илья 29 4
|Макаров Валентин 251 4
|Соловьев Владимир 108 4
|Гайдуков Алексей 23 3
|Хомяков Сергей 65 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Бородин Геннадий 4 3
|Волков Николай 10 3
|Горшков Михаил 4 3
|Рысаева Ксения 3 3
|Паськова Марина 3 3
|Бойко Елена 152 3
|Зинкевич Сергей 77 3
|Вайнер Всеволод 26 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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