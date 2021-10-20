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CorpSoft24
Корп Софт
КорпСофт24


20.10.2021 Corpsoft24 предоставила ПЭР защищенные облачные ресурсы 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
23.09.2021 CorpSoft24 предоставила защищенные каналы связи СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 3
27.08.2021 В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1
27.07.2021 CorpSoft24 перенес в облако документооборот ИТ-стартапа «Эйлер» 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 2
28.06.2021 Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников 2
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1
20.05.2021 Corpsoft24 внедрила систему адресного хранения на складе компании «Макита» 1
28.04.2021 Corpsoft24 оцифровала документооборот с авансовыми отчетами для «Фрезениус Каби» 2
19.04.2021 Corpsoft24 перенесла HRM-систему «Салым петролеум девелопмент» на новую платформу 1
20.02.2021 Corpsoft24 оснастила ПО Rewtas продвинутыми инструментами аналитики 1
12.02.2021 CorpSoft24 внедрила в Sodexo Россия информационную систему на базе «1С:Корпорация» 1
25.01.2021 Corpsoft24 предоставила вычислительные ресурсы для размещения платформы «Меланоме.Нет» 1
21.01.2021 Corpsoft24 предоставила услуги IaaS и ПО «1С» производителю индейки «Краснобор» 2
18.12.2020 Corpsoft24 получила государственный грант на систему мониторинга Rewtas 2
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 3
10.12.2020 Corpsoft24 разместила систему управления отелями Bnovo в облаке 1
23.11.2020 Corpsoft24 вывела на рынок «тревожную кнопку 2.0» 1
02.11.2020 CorpSoft24 взяла «Анатарус» под защиту в облако 1
14.10.2020 «Сигма» и Corpsoft24 создали виртуальную инфраструктуру для тестирования высоконагруженных ИТ-систем 5
12.10.2020 Сервис биометрической защиты CorpSoft24 вошел в Реестр отечественного ПО 1
05.10.2020 Corpsoft24 автоматизировала парк развлечений «Остров мечты» 2
25.09.2020 Запущен ИТ-маркетплейс Market.CNews 2.0. с расширенной функциональностью 1
21.09.2020 Corpsoft24 обезопасила «Информационный город» 1
28.08.2020 Corpsoft24 автоматизирует работу сервисного центра Porsche на Рублевском шоссе 2
12.08.2020 CorpSoft24 защитит документы с помощью искусственного интеллекта 2
06.08.2020 CorpSoft24 перенесла ИТ-инфраструктуру «Аксиомы Сервиса» в облако 1
04.08.2020 CorpSoft24 обезопасит данные с помощью биометрии 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
16.07.2020 Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке» 1
27.04.2020 Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы 1
09.04.2020 Corpsoft24 предложит новым клиентам облако на 2 месяца бесплатно 4
16.03.2020 Как научить сотрудников соблюдать требования ИБ 1
18.02.2020 Corpsoft24 разработал технологию биометрической защиты ИС от несанкционированного доступа 1
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 3
25.10.2019 «Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России 1

Публикаций - 65, упоминаний - 118

CorpSoft24 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 6
3770 6
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 5
Доктор рядом - Doc+ 43 5
Microsoft Corporation 11143 4
Netrika - Нетрика 84 4
Samsung Electronics 5714 3
Крок 1221 3
SearchInform - Серчинформ 181 3
Selectel - Селектел 137 3
1С-Битрикс 349 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
SBCloud - СБКлауд 31 2
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
Timeweb - ТаймВэб 13 2
Google LLC 7168 2
Anatarus - Анатарус 2 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
DataHouse - Датахаус - Ситителеком 2 2
Русоникс - Rusonyx 21 2
G-Core Labs 64 2
Hitachi Vantara 100 2
VMware 1829 2
Facebook 3767 2
Yandex - Яндекс 4101 2
American Well 3 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Онланта 75 1
Парус 204 1
Huawei 2733 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Hitachi 477 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
Cisco Systems 2054 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 5
Будь Здоров - Клиника ЛМС 6 4
АльфаСтрахование СГ 208 2
Posti Group Corporation - Itella 21 2
РесурсТранс 16 2
Банк Зенит 131 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Michelin - Мишлен 11 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 1
Stada 15 1
Porsche 36 1
Пепеляев Групп 25 1
Аэроклуб 13 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Вертолеты России 114 1
Татнефть 114 1
Роснефть НК 367 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Газпромбанк Лизинг 10 1
Ренессанс Страхование 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 6
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 4
Правительство РФ 2207 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 6 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 10 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 4
СЗИ - Средства защиты информации 140 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 2
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности 34 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 588 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1267 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Cyber Trap 2 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 16 1
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 40 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 5
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 5 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 2
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
SearchInform Database Monitor 3 1
1С-Рарус Альфа-Авто 20 1
ЕКС ИС - Единый криптографический сервис 1 1
SEC Consult - IoT Inspector 8 1
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 1
Samsung Health 13 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Яндекс.Директ 91 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
amoCRM 39 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Office 365 769 1
Caravan Aero 9 1
Stack Group - M1Cloud 76 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4272 1
NetApp E-Series СХД 57 1
Microsoft Azure 1171 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Microsoft SQL Server 798 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
1С:Медицина 17 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Citrix Workspace Digital Workspace 16 1
Oz Liveness 18 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 67 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Рензяев Константин 26 13
Раменский Демьян 12 8
Селиванов Дмитрий 48 6
Фишер Андрей 54 5
Швецов Денис 11 5
Симаков Олег 106 5
Смирнова Екатерина 8 5
Балабанов Анатолий 12 5
Меркулов Борис 7 5
Соловьев Владимир 98 4
Теличева Наталья 125 4
Папура Михаил 5 4
Тыров Илья 11 4
Медведев Дмитрий 1434 4
Гайдуков Алексей 24 3
Орлов Геннадий 16 3
Бойко Елена 151 3
Витер Наталья 2 2
Бородин Геннадий 4 2
Москвин Алексей 3 2
Апасов Николай 4 2
Галкин Николай 15 2
Петрова Лариса 2 2
Кушнир Леонид 16 2
Кучугин Илья 41 2
Вайнер Всеволод 24 2
Зинкевич Сергей 18 2
Слепинин Алексей 2 2
Шубин Иван 3 1
Клименко Сергей 2 1
Коновалов Олег 11 1
Жупанова Дарья 1 1
Шишканов Дмитрий 2 1
Новиков Юрий 6 1
Сафуанова Карина 1 1
Антонов Дмитрий 1 1
Беспалов Алексей 4 1
Богданов Денис 2 1
Дивинский Денис 1 1
Носенко Артем 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 15
Россия - Тверская область 249 5
Россия - Ростовская область 864 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - Владивосток 866 3
Россия - Сочи 913 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 2
Россия - Нижегородская область 744 2
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Тюменская область 586 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Удомля 41 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Хабаровск 624 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Челябинск 775 1
Россия - Саратов 410 1
Россия - Волгоград 543 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 596 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Человеческий фактор 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 2
Roem.ru - Роем.ру 32 1
CNews Analytics 1991 2
Gartner 2196 2
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Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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