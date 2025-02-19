CorpSoft24 модернизировала сервис для расшифровки совещаний

Компания CorpSoft24 модернизировала виртуального ассистента на базе технологий ИИ, предназначенного для расшифровки записей онлайн-встреч. Теперь он может не только транскрибировать аудиозапись, но и формировать краткие резюме для упрощения работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Сервис для расшифровки записей онлайн-встреч изначально был разработан специалистами CorpSoft24 для нужд внутренних подразделений. В нем используются Open Source языковая модель, адаптированная под обработку аудиофайлов на русском языке. Поскольку, взаимодействуя друг с другом и с заказчиками, сотрудники могут получать и передавать конфиденциальную информацию, нейросеть размещена в закрытом контуре компании, на защищенных облачных серверах.

Первая версия сервиса вышла в начале 2024 г. и эксплуатировалась в тестовом режиме.

В феврале 2025 г. решение было модернизировано и приобрело функцию подготовки краткого резюме по совещанию.

Модель поддерживает подготовку текста в трех форматах, соответствующих наиболее популярным типам онлайн-встреч: формат протокола совещания – подразумевает создание резюме, состоящего из таких разделов, как повестка встречи, принятые решения, назначение заданий, ответственных и сроков исполнения; формат интервью – предназначен для обсуждения деталей проекта с заказчиками: нейросеть выделяет из текста беседы проблемы, требования и другие важные детали; формат выступления – используется для создания конспекта вебинара, презентации или любого другого онлайн-мероприятия с участием одного или нескольких спикеров.

Также компания выпустила ряд новых функций сервиса: возможность делиться готовыми расшифровками. Это позволит, например, сотруднику, сделавшему расшифровку, быстро разослать ссылку на нее коллегам, чтобы тем не пришлось выполнять ту же работу снова; группировка расшифровок по папкам. С помощью этой функции пользователи смогут структурировать текстовые архивы проведенных совещаний, чтобы лучше ориентироваться в большом объеме записей; присвоение расшифровкам тегов (ключевых слов) для облегчения поиска. Их можно будет добавлять при создании записи, на этапе транскрибации или после нее.

В связи с модернизацией сервиса поменялся и его внешний вид. Пользователям будет доступна базовая версия с более простым интерфейсом только для транскрибации формирования резюме и более функциональная расширенная версия – для работы с архивами и обмена записями.

«Часто после проведения совещания или деловой встречи сотрудникам необходимо вспомнить все важные моменты переговоров, выделить основные мысли. Краткое резюме позволяет удовлетворить этот запрос или подготовить базу для полноценного протокола. Мы продолжаем развивать решение, собираем обратную связь от коллег, обсуждаем возможности доработок. Важно, что наша система универсальная: при необходимости к ней можно применить любую языковую модель, внешнюю или внутреннюю», – сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

В CorpSoft24 прогнозируют, что в перспективе защищенный облачный сервис транскрибации записей совещаний будет востребован на внешнем рынке: в первую очередь, в подразделениях, занимающихся проектной деятельностью, клиентским сервисом, продажами и обеспечением безопасности. Компания рассматривает возможность его предоставления по облачной модели или развертывания на мощностях заказчика.