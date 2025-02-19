Болгар Иван
Болгар Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 203 7
|Telegram Group 2020 2
|3DiVi - Тридиви 13 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
|Microsoft Corporation 24667 1
|CorpSoft24 - CorpLab 2 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
|Рензяев Константин 62 2
|Валик Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
|Ближний Восток 2950 1
|Африка - Африканский регион 3487 1
|Азия - Азиатский регион 5555 1
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