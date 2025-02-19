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Болгар Иван



19.02.2025 CorpSoft24 модернизировала сервис для расшифровки совещаний 1
21.08.2024 CorpSoft24 разработала версию Rewtas для Linux 1
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1
31.05.2024 CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1
01.03.2024 В России разработан ИИ-ассистент, который предоставляет текстовую запись совещания 1
29.02.2024 CorpSoft24 запустит сервис для расшифровки совещаний на базе нейросети 1
11.10.2023 CorpSoft24 научила Rewtas общаться в Telegram через бота 1
24.03.2023 CorpSoft24 выпустила обновленную версию решения Rewtas-Z 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Болгар Иван и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 203 7
Telegram Group 2020 2
3DiVi - Тридиви 13 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1921 1
Microsoft Corporation 24667 1
CorpSoft24 - CorpLab 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2507 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 165 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2477 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1187 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11439 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6724 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2177 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 325 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 632 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 867 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27732 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3846 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12228 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 531 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3000 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 449 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3557 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 115 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 4
Microsoft Windows 15722 2
Linux OS 10016 2
OpenAI ChatGPT 357 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 947 1
Apple iOS 7841 1
Google Android 14058 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1116 1
Pinterest 67 1
Microsoft 365 Copilot 122 1
Рензяев Константин 62 2
Валик Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Ближний Восток 2950 1
Африка - Африканский регион 3487 1
Азия - Азиатский регион 5555 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1262 1
Mordor Intelligence 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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