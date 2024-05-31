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CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab

Компания CorpSoft24 выделила в структуре отдельное подразделение – лабораторию инноваций CorpLab, которая будет заниматься поиском идей и разработкой новых решений для российского рынка. CorpLab аккумулирует опыт CorpSoft24 в создании ПО, будет создавать и тестировать решения для бизнеса.

Особенностью CorpLab станет тестирование различных гипотез и ниш для создания программных продуктов, которые максимально бы отвечали актуальным потребностям российского бизнеса и самой CorpSoft24.

Лаборатория будет заниматься изучением актуальных технологических трендов в области облачных вычислений, ИИ и нейросетей, работать в тесном контакте с клиентскими службами CorpSoft24, чтобы изучать потребности заказчиков и предлагать им сервисы и инструменты.

«Выбирая направление для развития новых решений, мы опираемся сразу на несколько факторов: прежде всего это актуальные задачи наших клиентов, которые требуют решения. Кроме того, мы следим за трендами на рынке, экспериментируем с нейросетями и другими технологиями, это позволяет держать руку на пульсе развития индустрии и реализовывать принятый нами курс на инновационное развитие компании», – отметил Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

По его словам, выбирая нишу для разработки новых решений CorpSoft24 тщательно изучает рынок. В связи со стабильно высоким спросом на импортозамещение CorpLab занимается как разработкой программ, заменяющих софт ушедших с рынка западных вендоров, так и созданием более доступных альтернатив имеющихся решений.

Трудоемкость создания каждого конкретного продукта зависит от решаемой задачи. Срок разработки MVP может составлять от нескольких недель до полугода, а выпуск готового решения занимает от нескольких месяцев до года.

«На старте самое сложное выбрать наиболее актуальную потребность бизнеса, оценить коммерческий потенциал готового продукта. На этапе разработки – заложить правильную архитектуру будущего решения, чтобы зарождающийся продукт мог развиваться и масштабироваться», – отметил Иван Болгар.

Сейчас ядро CorpLab составляют аналитики, архитекторы и разработчики. По мере роста и развития направления штат центра будет увеличиваться. Помимо вывода коммерческих продуктов на рынок, CorpLab теперь отвечает и за развитие внутренних решений CorpSoft24.

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«Мы не хотим быть сапожниками без сапог, так что многие решения развиваем, исходя из собственных потребностей, также тестируем работу MVP на себе. Такая тесная связка с CorpLab и процессом создания нового, как мне кажется, подпитывает дух технологической компании и ту культуру инноваций, которая абсолютно необходима для успешного развития на ИТ-рынке», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

За последние несколько лет CorpSoft24 вывела на рынок целый ряд оригинальных программных решений.

В 2020 г. появилась система REWTAS для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников, а также решение для защиты корпоративных данных на основе биометрической идентификации. Оба продукта входят в реестр российского ПО с 2020 г. REWTAS при этом постоянно обновляется и дорабатывается: недавно, например, у нее появился собственный чат-бот в Telegram.

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Оригинальной разработкой CorpSoft24 является технология скрытой маркировки документов: она работает на базе ИИ и позволяет определить, кто из сотрудников компании стал источником утечки корпоративной информации.

Кроме того, в 2024 г. был разработан сервис для расшифровки совещаний на базе нейросети: он расположен на базе защищенных облачных серверов компании и является полностью российским. Также недавно заработал сервис синхронизации учетных записей в облаке для корпоративных клиентов облачной платформы CorpSoft24.

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