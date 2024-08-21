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CorpSoft24 REWTAS Remote Employee Working Time Accounting System

REWTAS (Remote Employee Working Time Accounting System) собирает и учитывает данные о фактически отработанном времени сотрудника. В апреле 2021 года эта система была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

СОБЫТИЯ

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Удаленная работа 2
21.08.2024 CorpSoft24 разработала версию Rewtas для Linux 3
31.05.2024 CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1
05.03.2024 Компания CorpSoft24 в 2023 г. нарастила выручку на 38% 1
11.10.2023 CorpSoft24 научила Rewtas общаться в Telegram через бота 3
15.09.2023 Денис Афанасьев -

Денис Афанасьев, CorpSoft24: Ужесточение санкций увеличило спрос на развертывание ИТ-сервисов на локальных ресурсах

 1
24.03.2023 CorpSoft24 выпустила обновленную версию решения Rewtas-Z 3
28.10.2022 CorpSoft24 внедрила систему мониторинга рабочего времени REWTAS в «Газпром теплоэнерго» 2
28.02.2022 Как организовать контроль удаленной работы? 1
28.02.2022 Константин Рензяев -

Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания

 2
28.02.2022 Как синхронизировать удаленную работу в филиалах компании 3
28.06.2021 Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников 1
20.02.2021 Corpsoft24 оснастила ПО Rewtas продвинутыми инструментами аналитики 2
18.12.2020 Corpsoft24 получила государственный грант на систему мониторинга Rewtas 2
17.12.2020 Выручка Corpsoft24 выросла на 30% в 2020 году 1
16.07.2020 Corpsoft24 выпустила ПО для мониторинга и учета рабочего времени сотрудников на «удаленке» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 31

CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 255 17
9594 7
Telegram Group 2940 2
Первая Форма - 1Форма 60 1
CorpSoft24 - CorpLab 6 1
Microsoft Corporation 25775 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Directum - Директум 1268 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Poly - Plantronics 144 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Микротест 284 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Объединённый коммунальный оператор АО - ОКО АО - Теплоэнерго - Нижегородский водоканал 18 1
Газпром теплоэнерго 1 1
ГалоПолимер 14 1
ОМК - МК ОМК-Экометалл - Металлоломная компания ОМК Экометалл 2 1
Транс Синергия 4 1
Газпром ПАО 1493 1
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