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CorpSoft24 REWTAS Remote Employee Working Time Accounting System
REWTAS (Remote Employee Working Time Accounting System) собирает и учитывает данные о фактически отработанном времени сотрудника. В апреле 2021 года эта система была включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
СОБЫТИЯ
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CorpSoft24 и организации, системы, технологии, персоны:
|Рензяев Константин 79 10
|Болгар Иван 11 4
|Папура Михаил 6 2
|Селезнев Денис 31 1
|Лычагов Михаил 1 1
|Пермяков Артем 19 1
|Хомяков Сергей 65 1
|Пучков Дмитрий 71 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Global Workplace Analytics 3 1
|Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
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