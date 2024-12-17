Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Рензяев Константин



17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% 1
12.12.2024 В России аномальный рост ИТ-специалистов на фрилансе. За четыре года их число выросло в 20 раз с лишним 1
29.08.2024 Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24 1
16.08.2024 «Аквариус» нанял советником американца, экс-главу российского Cisco 1
05.06.2024 CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1
31.05.2024 CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1
27.05.2024 Softline купила создателя ПО для охраны труда 1
22.03.2024 VK потратил 3,9 миллиарда на онлайн-платформу записи в очередь 1
05.03.2024 Компания CorpSoft24 в 2023 г. нарастила выручку на 38% 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
18.12.2023 CorpSoft24 займется сопровождением системы электронного документооборота ВДНХ 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
05.12.2023 Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 1
10.10.2023 Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень 1
15.09.2023 Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1
Удаленная работа 2
17.05.2023 В России легализуют иностранный пиратский софт, чтобы получить денег для отечественных ИТ 1
30.03.2023 Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать 1
07.03.2023 Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО 1
27.12.2022 CorpSoft24 внедрит систему управления ВДНХ на платформе «1С» 1
28.10.2022 CorpSoft24 внедрила систему мониторинга рабочего времени REWTAS в «Газпром теплоэнерго» 1
15.09.2022 Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские 1
12.09.2022 Российские разработчики: принудительная легализация «недружественного» ПО стране не нужна и опасна 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
01.07.2022 Huawei поворачивается к России лицом. Компания резко нарастила найм сотрудников в российское подразделение 1
11.05.2022 В России формируется пул закупщиков зарубежного «железа», в том числе «серого» 1
04.04.2022 В России резко упало число ИТ-вакансий, а количество резюме выросло 1
28.02.2022 Константин Рензяев -

Главный вызов «удаленки» — управление эффективностью сотрудников и предотвращение их выгорания

 3
28.02.2022 Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать 1
28.02.2022 Как сделать удаленную работу более продуктивной 1
28.02.2022 Как синхронизировать удаленную работу в филиалах компании 1
04.02.2022 Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России 1
01.02.2022 Corpsoft24 создала прототип системы бюджетирования для «Росводоканала» 1
28.01.2022 «Мегафон» займется созданием цифровых сервисов со своим старинным партнером 1
17.11.2021 Метрополитен остался без системы на «1С». Разъяренный несостоявшийся подрядчик подает в суд 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
27.08.2021 В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1
28.06.2021 Фонд защиты прав дольщиков установит ПО Rewtas для мониторинга времени сотрудников 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
26.05.2021 Госструктурам запретят строить новые ЦОД, чтобы поддержать облачных провайдеров 1

Публикаций - 62, упоминаний - 65

Рензяев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 61
8213 21
Microsoft Corporation 24625 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 5
Ростелеком 9701 5
Cisco Systems 5114 5
Broadcom - VMware 2359 4
МегаФон 8805 4
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 4
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Рексофт - Reksoft 419 3
Linx - Связь ВСД 158 3
Navicon - Навикон 284 3
Poly - Plantronics 136 3
Yandex - Яндекс 7340 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
InnoSTage - Инностейдж 141 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Telegram Group 1983 2
Cloud4Y 285 2
Амтел-Сервис 36 2
Ланит - Artezio - Артезио 81 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Intel Corporation 12197 2
Huawei 3933 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Accenture plc 682 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 2
Oracle Corporation 6688 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 2
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 67 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 2
LinkedIn 635 2
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 2
РесурсТранс 16 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Русагро Группа Компаний 277 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 53 1
Яндекс - Бери Заряд! 19 1
Чукотэнерго АО 4 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
Газпром ПАО 1342 1
Почта России ПАО 2112 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 54 1
Теплоэнерго 9 1
Газпром теплоэнерго 1 1
iTrend 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Федеральное казначейство России 1772 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
ФСНП РФ - Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации 21 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 11 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 112 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 30 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 11
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 3
Маркировка - Marking 1054 3
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 4
Microsoft Windows 15657 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
Linux OS 9937 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Apple iPhone 6 4862 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 2
FreePik 980 2
Google Android 13994 2
NetApp E-Series СХД 84 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 71 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Oz Liveness 40 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
IBM SPSS Statistics 54 1
Google Kubernetes Engine - GKE 12 1
IBM Watson Studio 3 1
1С-Рарус Альфа-Авто 60 1
ЕКС ИС - Единый криптографический сервис 1 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Монитор мэра 3 1
Microsoft S2D - Microsoft Storage Spaces Direct 9 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 58 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
1С:Корпорация 48 1
Epicor iScala 87 1
Кичко Дмитрий 64 4
Мишустин Михаил 676 4
Хомяков Сергей 45 3
Чернышенко Дмитрий 565 2
Путин Владимир 3171 2
Худобко Екатерина 3 2
Махлин Дмитрий 95 2
Володкович Вячеслав 97 2
Макаров Валентин 220 2
Лашин Ренат 69 2
Шадаев Максут 1008 2
Болгар Иван 7 2
Ханин Александр 49 1
Зинкевич Сергей 55 1
Вайнер Всеволод 26 1
Кушнир Леонид 19 1
Трубинов Алексей 3 1
Мухортов Андрей 2 1
Андрюхин Олег 1 1
Носенко Артем 30 1
Бородин Геннадий 4 1
Пальников Павел 2 1
Кеня Алексей 1 1
Бойко Андрей 50 1
Сорокоумов Александр 19 1
Телушкин Александр 2 1
Варення Александр 1 1
Непочатова Елена 18 1
Пудов Дмитрий 41 1
Якушев Николай 2 1
Михайловская Ольга 1 1
Титаренко Юрий 1 1
Пляко Ольга 1 1
Кандалов Михаил 1 1
Финкин Артур 1 1
Шиян Лариса 1 1
Смирнова Елена 14 1
Соколова Ольга 25 1
Минеев Евгений 10 1
Лишенков Владимир 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
Азия - Азиатский регион 5528 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 4
Украина 7608 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Ближний Восток 2943 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Европа 21767 3
Япония 13282 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Армения - Республика 2280 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Казахстан - Республика 5526 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Грузия 1240 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Канада 4881 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 4
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
Ведомости 996 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Forbes - Форбс 817 2
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 9 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Reddit 312 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
BCG - Boston Consulting Group 107 1
Forrester Research 821 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Mordor Intelligence 29 1
Академия перемен 6 1
Умназия 3 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 34 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
CNews AWARDS - награда 519 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще