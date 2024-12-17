Рензяев Константин

Наталья Красовская назначена директором по маркетингу CorpSoft24 1

CorpSoft24 и 3DiVi объявили о планах вывода своих программных продуктов на рынки стран Северной Африки и Ближнего Востока 1

CorpSoft24 открыла лабораторию инноваций CorpLab 1

Softline купила создателя ПО для охраны труда 1

CorpSoft24 займется сопровождением системы электронного документооборота ВДНХ 1

Власти отказываются тратить сотни миллионов на проекты на базе Java 1

Уход западных вендоров принес рекордную выручку российским провайдерам IaaS 1

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Разработчики просят полмиллиарда рублей в год на экспорт российского ПО 1

Какие возникают проблемы с безопасностью при удаленной работе и как их решать 1

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Как синхронизировать удаленную работу в филиалах компании 1

Corpsoft24 предоставит облачные услуги ГлавУпДК при МИД России 1

В Реестр российского ПО пустят продукты компаний с головными офисами за рубежом 1