Рензяев Константин
Рензяев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Кичко Дмитрий 64 4
|Мишустин Михаил 676 4
|Хомяков Сергей 45 3
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Путин Владимир 3171 2
|Худобко Екатерина 3 2
|Махлин Дмитрий 95 2
|Володкович Вячеслав 97 2
|Макаров Валентин 220 2
|Лашин Ренат 69 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Болгар Иван 7 2
|Ханин Александр 49 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Трубинов Алексей 3 1
|Мухортов Андрей 2 1
|Андрюхин Олег 1 1
|Носенко Артем 30 1
|Бородин Геннадий 4 1
|Пальников Павел 2 1
|Кеня Алексей 1 1
|Бойко Андрей 50 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Телушкин Александр 2 1
|Варення Александр 1 1
|Непочатова Елена 18 1
|Пудов Дмитрий 41 1
|Якушев Николай 2 1
|Михайловская Ольга 1 1
|Титаренко Юрий 1 1
|Пляко Ольга 1 1
|Кандалов Михаил 1 1
|Финкин Артур 1 1
|Шиян Лариса 1 1
|Смирнова Елена 14 1
|Соколова Ольга 25 1
|Минеев Евгений 10 1
|Лишенков Владимир 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.