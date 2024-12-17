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Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36%

Расходы российских госучреждений и ведомств, а также компании с госучастием на российское ПО в 2024 г. сократились на 36% по сравнению с 2023 г., хотя импортозамещение еще не завершено.

Объемы госзакупок сократились

Российские госучреждения и ведомства, а также компании с госучастием потратили на российское ПО в 2024 г. 196 млрд руб. Расходы госсектора на закупки российского программного обеспечения (ПО) и ИT-услуг сократились на 36% по сравнению с 2023 г., приводят «Ведомости» результаты исследования «РТС-тендера», основанного на открытых данных единой информсистемы в сфере закупок.

Количество госзаказчиков российского ПО снизилось в 2024 г. на 23% до 14,1 тыс. Они разместили 36 тыс. заявок, что на 31% меньше год к году. Запрошенные суммы с начальной максимальной ценой госконтрактов на разработку, установку и техподдержку ПО сократились на 20% до 225,8 млрд руб.

Сокращение госзакупок отечественного ПО продолжается второй год. По данным аналитического центра торговой площадки «ТЭК-Торг» на начало октября 2023 г. с января по сентябрь прошлого года падение составило 26,5% по сравнению с 2022 г.

Что закупают госзаказчики

Среди заказчиков по 44-ФЗ, регулирующему закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству, самым активным является ГКУ Москвы «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий (ДИТ) правительства Москвы. В 2024 г., по данным «РТС-тендера», ведомство разместило 118 тендеров на 20,8 млрд руб., заключив контракты на 17,3 млрд руб.

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© valphoto / Фотобанк Фотодженика
Госсектор потратил снизил расходы на отечественное ПО

«Более 75% закупок, опубликованных ГКУ "Инфогород" в 2024 г., направлены на создание и развитие городских информационных систем. В частности, по госконтрактам ведется развитие инфраструктуры городских электронных услуг и сервисов, системы авторизации на портале mos.ru, мобильного приложения "Моя Москва"», — сказали изданию в ДИТ Москвы.

На втором месте по активности — ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» с 73 тендерами и контрактами на 14 млрд руб. На третьем месте по числу размещенных закупок — ФНС, у которой 19 заявок и заключенные контракты на 12,4 млрд руб.

ФНС предоставляет цифровые сервисы для налогоплательщиков, а также развивает и совершенствует единую информационную систему (АИС «Налог-3») для интеграции с налогоплательщиками — участниками режима налогового мониторинга, пояснила партнер департамента налогов и права ДРТ Юлия Орлова.

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Цифровизация

В десятке самых активных госзаказчиков также Минцифры, Минобрнауки, Минсельхоз, Соцфонд России.

В Минсельхозе уточнили, что основной статьей расходов является заказная разработка для развития функционала госинформсистем (ГИС), оператором которых является министерство. Другими статьями расходов стали эксплуатация ГИС, обеспечение информационной безопасности, аренда вычислительных мощностей и импортозамещение элементов ИT-инфраструктуры.

Много отечественного ПО больше не нужно

Скорее всего, снижение расходов на ИT у госсектора связано со снижением потребности в программных продуктах, так как многие на них уже перешли, сказал генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев. Правительство уже, как писал CNews в декабре 2024 г., стало владельцем 1,6 тыс. ГИС, некоторые из которых дублируют друг друга.

Хотя на многих объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) в российских компаниях с госучастием импортозамещение ПО, которое должно состояться до первого января 2025 г., еще не завершено. О выполнении этого требования смогли отчитаться, например, только пять из 25 компаний с госучастием, что присутствовали на совещании в Минцифры шестого декабря 2024 г.

Правда, реальное количество закупок госкорпораций может оказаться больше, а снижение показателя может быть связано с проведением части конкурсов в закрытой форме согласно постановлению правительства России от шестого марта 2022 г. № 301, считает эксперт сервиса «Контур.Закупки» Ксения Петрофанова. Информация о победителях закрытых тендеров не афишируется и поставщик, выигравший тендер, не рискует попасть под санкции.

Анна Любавина

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