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Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлова Юлия



17.12.2024 Госзакупки отечественного ПО в России сократились на 36% 1
Налоговый мониторинг 2023 1
11.04.2023 Юридическая база налогового мониторинга 2
11.04.2023 Что такое налоговый мониторинг и как его проводят 2
10.04.2023 Как проводится налоговый мониторинг 1
05.04.2023 Юлия Орлова, ДРТ: Фокус на автоматизацию систем внутреннего контроля — это тренд 2023 года для налогового мониторинга 1
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 1
26.10.2000 Бесплатный интернет бывает только в... "Рамблере" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Орлова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
SAP SE 5277 2
Meta Platforms - Facebook 4438 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 141 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - СитиЛайн 26 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Verizon - WorldCom 483 1
Ramax - Рамакс 115 1
Oracle Corporation 6688 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
РРА ООО 1 1
People&Screens РА 2 1
Enron - Enrongate 122 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 128 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 2
Оповещение и уведомление - Notification 4608 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1030 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance 9 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:Бухгалтерия КОРП 43 1
Microsoft Office 3734 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Горобцов Алексей 15 1
Зайц Юрий 1 1
Кривенко Виталий 23 1
Черненко Андрей 69 1
Свинцицкий Михаил 3 1
Квятковский Александр 1 1
Светоносова Анастасия 2 1
Рензяев Константин 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа 21767 1
Япония 13282 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Казахстан - Республика 5526 1
Нидерланды 3517 1
Ирландия - Республика 1010 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Спорт - Хоккей 249 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 134 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Ведомости 996 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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