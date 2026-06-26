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Горобцов Алексей
СОБЫТИЯ
Горобцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
|Авербах Владимир 127 3
|Лагода Георгий 60 3
|Краснов Александр 90 3
|Гвоздева Наталья 16 3
|Исаев Алексей 16 3
|Горбунов Сергей 24 3
|Аникин Леонид 61 2
|Песчанских Георгий 39 2
|Горбунов Алексей 32 2
|Катамадзе Анна 132 2
|Усманов Артур 25 2
|Бутурлин Иван 26 2
|Локоть Андрей 8 2
|Кузьмичева Анастасия 5 2
|Селина Анна 3 2
|Рустамов Рустам 544 2
|Хайруллин Айрат 108 2
|Семенихин Игорь 56 2
|Гребенщиков Дмитрий 39 2
|Фридштанд Андрей 11 2
|Белов Кирилл 19 2
|Касаткин Алексей 10 2
|Горский Николай 9 2
|Семенова Марина 11 2
|Зубанов Андрей 9 2
|Пущаков Сергей 10 2
|Наумов Олег 15 2
|Жерновой Федор 7 1
|Фомичев Олег 139 1
|Козырев Алексей 328 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Кузнецов Роман 14 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Ларина Екатерина 12 1
|Зайц Юрий 1 1
|Изосимов Юрий 1 1
|Кривенко Виталий 23 1
|Климов Сергей 7 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Васина Светлана 6 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
|ComNews - Медиа-бизнес 140 1
|РИА Новости 1028 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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