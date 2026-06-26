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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горобцов Алексей

СОБЫТИЯ


26.06.2026 «Сбер2B», Центр стратегических разработок и «Расчетные решения» будут развивать цифровые и платежные сервисы для туристов «Золотого кольца» 1
22.10.2024 «БФТ-Холдинг» обеспечил организации Росстата централизованной системой управления имуществом 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
13.08.2020 Минкомсвязи предложило продлить скидку на электронные госуслуги 1
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 3
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
13.09.2019 Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн» 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
10.09.2019 Полумиллиардный тендер Минкомсвязи застопорился из-за странной заявки загадочного претендента 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
07.11.2018 Главный по электронному правительству в Минкомсвязи перешел в Сбербанк 1
31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя 2
25.03.2016 В Новосибирской области внедряется информационная система «Лесное хозяйство» 1
12.01.2015 В Новосибирской области появились новые возможности управления электронной очередью в детские сады 1
27.11.2014 В Новосибирской области появились дополнительные электронные госуслуги 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Горобцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 574 3
Программный продукт ГК 81 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
Центр2М - Center2М 67 2
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3423 2
Ред Софт - Red Soft 1203 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 2
Diasoft - Диасофт 1120 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 498 2
Naumen - Наумен 743 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 215 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 398 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Capgemini Consulting 131 1
Сбер - Расчетные решения АО 29 1
Гейзер-Телеком - Гейзер НПФ - Научно-производственная фирма 12 1
Meta Platforms - Facebook 4605 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1325 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8733 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
NMi Group - New Media Intelligence Group 1 1
РРА ООО 1 1
People&Screens РА 2 1
Easy Media - Изи-медиа 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Почта России ПАО 2338 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1197 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Мелстон ГК 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 77 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 3
Федеральное казначейство России 1939 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 3
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 2
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 25 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3819 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 778 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 150 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 101 2
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 28 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3568 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2862 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2323 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 962 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1531 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2122 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1893 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64119 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 740 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2715 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22722 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12940 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17946 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35711 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13826 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25155 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9273 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1641 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 956 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 25 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6171 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2643 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5313 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1913 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12712 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13061 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4185 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13619 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 165 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13726 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 315 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3166 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 365 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15891 1
Оповещение и уведомление - Notification 5791 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1291 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 566 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4834 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4298 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4577 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8555 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5568 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6179 11
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 3
БАРС Груп - РИС ГМП - Региональная информационная система о государственных и муниципальных платежах - Государственные и Муниципальные Платежи 5 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3534 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 30 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 52 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 67 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Переезд в другой регион 11 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
БАРС.Лесное хозяйство 1 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 175 1
Росимущество - Единая система управления государственным имуществом ФГИС - АСУФИ - Автоматизированная система учета федерального имущества - СТОД - Система информационного обеспечения деятельности Росимущества 15 1
Сбер - Сбер2В - Геопэй 2 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1096 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 247 1
Авербах Владимир 127 3
Лагода Георгий 60 3
Краснов Александр 90 3
Гвоздева Наталья 16 3
Исаев Алексей 16 3
Горбунов Сергей 24 3
Аникин Леонид 61 2
Песчанских Георгий 39 2
Горбунов Алексей 32 2
Катамадзе Анна 132 2
Усманов Артур 25 2
Бутурлин Иван 26 2
Локоть Андрей 8 2
Кузьмичева Анастасия 5 2
Селина Анна 3 2
Рустамов Рустам 544 2
Хайруллин Айрат 108 2
Семенихин Игорь 56 2
Гребенщиков Дмитрий 39 2
Фридштанд Андрей 11 2
Белов Кирилл 19 2
Касаткин Алексей 10 2
Горский Николай 9 2
Семенова Марина 11 2
Зубанов Андрей 9 2
Пущаков Сергей 10 2
Наумов Олег 15 2
Жерновой Федор 7 1
Фомичев Олег 139 1
Козырев Алексей 328 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Кузнецов Роман 14 1
Доронкин Алексей 6 1
Ларина Екатерина 12 1
Зайц Юрий 1 1
Изосимов Юрий 1 1
Кривенко Виталий 23 1
Климов Сергей 7 1
Канцуров Андрей 8 1
Васина Светлана 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8481 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 3
Россия - ЮФО - Севастополь 608 3
Россия - СФО - Новосибирск 4838 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3412 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3143 2
Россия - УФО - Тюменская область 1350 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 902 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19365 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1067 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1694 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57102 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33352 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21377 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 245 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7002 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4562 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5423 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6963 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 511 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 387 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2152 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3015 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15849 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 279 1
Физика - Physics - область естествознания 2916 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5980 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5075 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8727 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8785 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6518 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 243 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 961 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1535 1
Нотариат - Notary Public - Нотариус 93 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1872 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11404 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3927 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 667 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8020 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4945 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
РИА Новости 1028 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8542 2
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 2
СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий - Сибирская государственная геодезическая академия - Институт геодезии и менеджмента 2 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2183 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
CNews AWARDS - награда 569 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453075, в очереди разбора - 727958.
Создано именных указателей - 196789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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