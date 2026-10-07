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Правительство Севастополя Губернатор Севастополя

Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя

СОБЫТИЯ


07.10.2026 «Элар» продолжает масштабную цифровизацию архива города Севастополя 1
09.12.2025 В российском городе национализированы оператор связи и расчетный центр услуг ЖКХ 1
26.06.2024 Похозяйственные книги Севастополя перевели в цифру 1
19.01.2023 В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют 1
12.07.2022 В Севастополе появится информсистема на Linux и PostgreSQL для слежки за автомобилями и кораблями 3
30.12.2021 Предприниматели приобрели более 100 тыс. лицензий на облачное ПО по программе Минцифры 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 2
02.11.2020 Севастополь запустит новые госуслуги в электронном виде при поддержке AT Consulting Восток 1
04.06.2020 В Минкомсвязи появился Департамент передовых цифровых решений. Его возглавил экс-глава ИТ Севастополя 1
30.09.2019 Вице-губернатором Севастополя стал экс-замминистра по цифровому развитию Минобрнауки 1
01.07.2019 В СевГУ создадут кафедру для реализации проекта «Умный город» 2
31.10.2018 За развитие электронного правительства в Минкомсвязи будет отвечать экс-глава ИТ Севастополя 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 2
16.02.2017 «АльфаДок» помог медучреждениям Севастополя защитить ПДн согласно требованиям законодательства РФ 2
30.11.2016 В Госархиве Севастополя создадут цифровые копии документов высокого качества 1
04.07.2016 Началось публичное тестирование портала госуслуг Севастополя 2
23.06.2016 «Элар» внедрил автоматизированную информационную систему в Архиве города Севастополя 1
02.06.2016 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за май 2016 года 1
26.09.2014 Власти Севастополя обвинили «Укртелеком» в кибертерроризме 1
25.09.2014 Севастополь остался без телефонной связи 3
04.09.2014 Начал работу сайт Управления здравоохранения в Севастополе 1
26.08.2014 Жителей Севастополя отключат от «Укртелекома» 1
09.07.2014 Севастополь пытается изгнать «Укртелеком». ФОТО 1
23.06.2014 Состоялась церемония памятного гашения почтовой марки «Россия. Регионы. Город федерального значения Севастополь» 1
02.06.2014 В Севастополе пройдет «Инфофорум-Евразия/Крым» 1

Публикаций - 26, упоминаний - 35

Правительство Севастополя и организации, системы, технологии, персоны:

Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 6
Укртелеком - Ukrtelecom 246 4
Ростелеком 11050 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3477 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1131 3
Миранда-Медиа 86 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1278 2
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 2
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 2
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 67 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 78 1
Севстар - Севстар ИТ - Севстар ИСПС - Севстар МТ 2 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Yandex - Яндекс 9383 1
Meta Platforms - Facebook 4634 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9572 1
Telegram Group 3008 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 1
Эвотор - Evotor 235 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток 29 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 807 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Киевстар - Kyivstar 575 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 170 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 231 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 1
Кейсистемс - Keysystems 40 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 16 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 117 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 33 1
Турбонасос 1 1
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 1
СХЗ - Салаватский химический завод 1 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1829 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Корпорация СПУ-ЦКБ ТМ - Корпорация Стратегические пункты управления 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9064 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 636 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 242 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13899 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6698 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1615 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3094 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4987 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5832 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5474 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3227 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1580 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 257 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 92 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 126 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 53 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
ФАДН РФ - Федеральное агентство по делам национальностей Российской Федерации 28 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 278 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Администрация Кемеровской области - Администрация Кузбасса - органы государственной власти 31 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 101 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 57 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26913 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23205 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36796 6
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5267 5
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1916 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13029 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13815 2
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Электронный документ - Electronic document 1596 2
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Оцифровка - Digitization 5272 2
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28586 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1793 2
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1608 2
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Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33943 2
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 320 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6914 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2553 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 447 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6401 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3736 4
Архивный фонд РФ 115 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1112 3
ЭЛАР Архив АИС 22 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 267 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 121 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 356 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 26 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 63 1
IMO GMDSS COSPAS-SARSAT - Search And Rescue Satellite-Aided Tracking - КоСПАС-САРСАТ - Космическая Система Поиска Аварийных Судов - международная спутниковая поисково-спасательная система 27 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting Восток - Smart-Kit 6 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
Правительство Московской области - ЕАСУЗ - Единая автоматизированная система управления закупками Московской области 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1843 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Дом 12 1
Google Chrome - браузер 1726 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1070 1
Linux OS 11668 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1032 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
Mozilla Firefox - браузер 1962 1
Opera Browser - Браузер 1059 1
Космодром Байконур 1072 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc 14 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 26 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 484 1
Меняйло Сергей 22 6
Литовко Мария 3 2
Развожаев Михаил 8 2
Горобцов Алексей 16 2
Авербах Владимир 127 2
Комиссаров Александр 16 2
Гришина Лариса 1 1
Пирогова Светлана 1 1
Даричев Петр 1 1
Химич Роман 44 1
Цветков Сергей 22 1
Павлов Александр 125 1
Мошков Алексей 13 1
Крутских Андрей 5 1
Литвинов Сергей 1 1
Клименко Виктор 1 1
Восканян Юрий 1 1
Зарипов Тимур 6 1
Алексеенко Олег 1 1
Чалый Алексей 1 1
Тутрюмов Александр 1 1
Подтуркин Александр 1 1
Канцебовский Алексей 1 1
Васечко Константин 1 1
Каценбовская Лариса 1 1
Носков Константин 241 1
Нечаев Владимир 11 1
Бойко Елена 152 1
Паршин Максим 323 1
Солодовников Денис 108 1
Романенко Андрей 95 1
Духовницкий Олег 91 1
Осипова Александра 18 1
Яровая Ирина 72 1
Кулагин Александр 3 1
Кузьмин Алексей 40 1
Парикин Алексей 1 1
Сорокин Максим 16 1
Высоцкий Владимир 33 1
Базаров Владимир 1 1
Россия - ЮФО - Севастополь 621 24
Россия - РФ - Российская федерация 168510 19
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1094 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48087 6
Украина 7958 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8689 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1817 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 2
Россия - СФО - Новосибирск 4940 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 931 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1115 2
Россия - УФО - Челябинская область 1534 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1079 2
Донбасс 68 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 86 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 154 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1260 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3510 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1234 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19777 1
Россия - УФО - Свердловская область 2006 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4552 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1481 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2105 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1217 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 1
Россия - ПФО - Самарская область 1620 1
Евразия - Евразийский континент 647 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1753 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2335 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1495 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1837 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1528 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1808 1
Россия - УФО - Тюменская область 1391 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 648 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1429 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58473 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34322 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10992 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8983 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54115 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11494 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4674 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22045 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3031 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8914 4
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1244 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1392 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4013 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6617 3
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 20 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3207 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11768 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6168 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5707 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4747 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 420 2
Приватизация - форма преобразования собственности 545 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2582 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1417 2
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 55 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11992 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10555 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2805 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27675 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5556 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1392 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 975 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2368 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе - Закон о НПС 169 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 272 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 857 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 279 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 2
СГУГиТ - Сибирский государственный университет геосистем и технологий - Сибирская государственная геодезическая академия - Институт геодезии и менеджмента 2 2
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
СевГУ - Севастопольский государственный университет 20 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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