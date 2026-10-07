Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Севастополя Губернатор Севастополя
СОБЫТИЯ
Публикаций - 26, упоминаний - 35
Правительство Севастополя и организации, системы, технологии, персоны:
|Меняйло Сергей 22 6
|Литовко Мария 3 2
|Развожаев Михаил 8 2
|Горобцов Алексей 16 2
|Авербах Владимир 127 2
|Комиссаров Александр 16 2
|Гришина Лариса 1 1
|Пирогова Светлана 1 1
|Даричев Петр 1 1
|Химич Роман 44 1
|Цветков Сергей 22 1
|Павлов Александр 125 1
|Мошков Алексей 13 1
|Крутских Андрей 5 1
|Литвинов Сергей 1 1
|Клименко Виктор 1 1
|Восканян Юрий 1 1
|Зарипов Тимур 6 1
|Алексеенко Олег 1 1
|Чалый Алексей 1 1
|Тутрюмов Александр 1 1
|Подтуркин Александр 1 1
|Канцебовский Алексей 1 1
|Васечко Константин 1 1
|Каценбовская Лариса 1 1
|Носков Константин 241 1
|Нечаев Владимир 11 1
|Бойко Елена 152 1
|Паршин Максим 323 1
|Солодовников Денис 108 1
|Романенко Андрей 95 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Осипова Александра 18 1
|Яровая Ирина 72 1
|Кулагин Александр 3 1
|Кузьмин Алексей 40 1
|Парикин Алексей 1 1
|Сорокин Максим 16 1
|Высоцкий Владимир 33 1
|Базаров Владимир 1 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4076 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477575, в очереди разбора - 724237.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.