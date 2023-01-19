В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют

Отечественные мониторы «Бештау» M24FHD стали доступны обычным потребителям, хотя разработчики планировали поставлять их только компаниям и госорганизациям. Мониторы располагают современными характеристиками, но стоят дороже своих аналогов от иностранных производителей.

Что-то пошло не по плану

В российской рознице появились мониторы отечественной марки «Бештау», о которых стало известно 16 января 2023 г.. Редакция CNews обнаружила их в каталоге интернет-магазина «Онлайн трейд». Поначалу разработчики не планировали выпускать их в розницу, намереваясь сосредоточиться на компаниях и государственных учреждениях.

Производство отдельных компонентов мониторов «Бештау», как сообщал CNews, осуществляется в Ростове-на-Дону, а окончательная сборка – в Ессентуках. Свое название бренд получил в честь одноименной горы в Ставропольском крае.

Монитор Бештау M24FHD. Источник фото: Rozetked

На момент выхода материала в рознице были доступны только мониторы модели M24FHD. Это первая новинка «Бештау» – компактная 24-дюймовая модель с разрешением Full HD или 1920х1080 точек и матрицей IPS или VA в зависимости от выбранной модификации.

«Онлайн трейд» предлагает три модификации данного монитора, две из которых стоят 23,8 тыс. руб., одна – 25,8 тыс. руб. Количество доступных к приобретению у этого ритейлера мониторов не установлено. Известно лишь, что суммарный объем первых партий M24FHD составил 10 тыс. экземпляров.

Заказать отечественные мониторы может каждый

Базовая и дорогая модели, обе с IPS-матрицами, отличаются друг от друга лишь наличием во второй двух встроенных динамиков по 1 Вт каждый. При этом во второй модификации за 23,8 тыс. руб. установлена матрица VA с контрастностью 3000:1 против 1500:1 у IPS. Встроенные колонки у нее тоже есть.

Дорогое импортозамещение

По своим характеристикам монитор «Бештау» M24FHD, вне зависимости от модификации, иностранным аналогам не уступает. При этом разница в цене все же имеется, и она не в пользу российского продукта.

Для примера, редакция CNews обнаружила в «Ситилинке» монитор Iiyama ProLite X2481HS-B1 с аналогичной диагональю, матрицей VA, но без колонок за 14,5 тыс. в Москве.

Модель одна, ритейлер - тоже, а цены кардинально разные

Также в столице есть модель Iiyama ProLite X2483HSU-B3 на матрице AMVA с динамиками за 21 тыс. руб. Ее же, но под другим артикулом, можно купить и вовсе за 11,9 тыс. руб. Чем обусловлена столь разительная разница в цене для одного и того же монитора под разными артикулами, представители «Ситилинка» на момент выхода материала ответить не смогли.

Неожиданная розница

Впервые о релизе мониторов «Бештау» стало известно 16 января 2023 г. на вопрос CNews о планах по выходу в российскую розницу разработчики ответили: «Пока единственным каналом продаж является продажа через дистрибьютора, на данном этапе выход в розницу не планируется, розничная цена, соответственно, тоже не определена». По их словам, целевой аудиторией мониторов являются компании и госучреждения.

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Однако спустя три дня мониторы «Бештау» все же стали доступны обычным потребителям по вполне конкретной цене. На вопрос CNews, почему планы так резко изменились, представители «Бештау» ответили, что они, на самом деле, не менялись.

«Мы не планировали и не планируем распространение через розничные сети в ближайшее время. У нас контракт с дистрибьютором (Treolan, входит в ГК «Ланит» – прим. CNews), а он в свою очередь продает товар своим партнерам», – сообщили CNews представители «Бештау». Они отметили также, что компания не имеет отношение к выбору дистрибьютором каналов продажи мониторов.

Некоторые модификации М24FHD поставляются с USB-хабом, колонками и изогнутым дисплеем

«Монитор “Бештау” не уступает, а по некоторым характеристикам даже превосходит зарубежные аналоги, поэтому неудивительно, что торговые сети решили выставить их в продажу», – сообщили CNews разработчики мониторов «Бештау». «Контроля над дальнейшим ценообразованием у нас нет», – добавили они.

Редакция CNews обратилась за комментариями к представителям «Ланит» и Treolan и ожидает ответа.

Постепенный переход на российское

Продукция «Бештау» – это не только 24-дюймовый монитор. В планы компании на ближайшее будущее входит выпуск еще как минимум одной модели монитора, на этот раз с диагональю 27 дюймов.

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Также с середины января 2022 г. компания производит компьютерную периферию для настольных компьютеров – мышки и клавиатуры. Последние особенно актуальны в свете антироссийских настроений на международной арене, когда поставщики техники прекратили импорт своей продукции на российский рынок. В России летом 2022 г. возникала вероятность нехватки клавиатур и ноутбуков с российской раскладкой. Появление моделей отечественного бренда, по умолчанию поставляющихся с кириллицей, позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков, а также от соотечественников, предоставляющих услуги гравировки.

В скором времени «Бештау» также намерена наладить выпуск полноценных компьютеров в нескольких форм-факторах. Это будут как минимум моноблоки (мониторы со встроенной «начинкой» от ПК) и неттопы.