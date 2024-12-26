Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ОнлайнТрейд OnlineTrade Онлайн.ру

ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру


26.12.2024 Maibenben представляет ноутбук P687 на Российском рынке: ультрабук для тех, кто ценит производительность и стиль 1
17.12.2024 Умное кольцо CSS GR15 в России 1
25.04.2024 Аналитика Yota: мужчины стали в два раза активнее пользоваться маркетплейсами 1
29.11.2023 XGIMI Horizon Ultra – длиннофокусный проектор 4К с поддержкой Dolby Vision представлен в России 1
02.06.2023 «Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
19.01.2023 В России вопреки планам разработчиков начались розничные продажи продвинутых отечественных мониторов. Цены не радуют 1
16.11.2022 Merlion запустил официальный интернет-магазин немецкого бренда Beurer в России 1
02.06.2022 Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2 1
19.01.2022 AMD выпустила бюджетную игровую видеокарту Radeon RX 6500 XT 1
16.11.2021 KIVI представила линейку телевизоров 2021 с собственной системой контента 1
02.07.2021 Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо» 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 1
18.12.2020 Бренд Poco объявил о старте продаж смартфона Poco M3 в России. Цена. Фото 1
06.11.2020 Motorola выпустила в России смартфон moto e7 plus 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
19.10.2020 Почему совместимые картриджи вытесняют с рынка оригинальные 1
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены 1
14.09.2020 Motorola анонсировала старт продаж и российские цены смартфона moto g9 play 1
14.09.2020 В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена 1
21.08.2020 Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России 1
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России 1
27.07.2020 Yota запустила продажи SIM-карт на «Беру», Goods и Ozon 1
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена 1
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
23.04.2020 OPPO начинает российские продажи смартфонов Reno3. Цены 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
23.03.2020 «Мегафон» открыл продажу SIM-карт с саморегистрацией на Tmall 1
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 1
19.03.2020 OPPO начала российские продажи флагманского смартфона Find X2. Цена 1
11.11.2019 ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото 1
17.10.2019 Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России 1
27.09.2019 ПДК и EMEX перешли на электронные транспортные накладные в Synerdocs 1
16.08.2019 На российском рынке появились совместимые картриджи для лазерных принтеров Static Control 1
10.06.2019 ZTE Blade A7 2019 стал лучше и доступнее 1
01.11.2018 BlackBerry KEY2 - клавиатура плюс двойная камера 1
25.09.2018 На российский рынок вышел новый бренд телевизоров KIVI 1
08.08.2018 ФРИИ инвестирует 18 млн руб. в промышленный сканер InSize 1
13.04.2018 Alcatel начинает российские продажи смартфонов Alcatel 5 и Alcatel 3V. Цены 1

Публикаций - 60, упоминаний - 66

ОнлайнТрейд и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 9
BBK OPPO Electronics 384 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
МегаФон 8805 6
Sony 6544 5
Canon 1397 4
Google LLC 11775 4
Yandex - Яндекс 7340 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 3
Apple Inc 12100 3
Белый Ветер Цифровой 256 3
Nikon 622 3
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 3
Ростелеком 9701 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
ZTE Corporation 747 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Office Assistant 7 2
KIVI 4 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Samsung Electronics 10254 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
JVC Kenwood 416 2
МегаФон Ритейл 79 2
МакЦентр - MacCentre 157 2
Olympus 467 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 2
Merlion - Мерлион 793 2
HP Inc. 5685 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Lenovo Motorola 3501 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Philips 2053 1
Xiaomi 1732 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 22
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 20
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 17
Связной ГК 1369 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 5
Евросеть 1404 5
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 4
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 2
TÜV Rheinland Group 135 2
Связной Логистика 14 2
Верный - торговая сеть 291 2
1Click 7 2
Cenam.net - Ценам.нет 2 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 45 2
Белый Ветер 356 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЦИАН - CIAN 131 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ФРИИ Акселератор 50 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Фонд Росконгресс 18 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правительство Севастополя - Губернатор Севастополя 24 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 16 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 17
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 15
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 13
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2077 10
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 687 9
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 7
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 209 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 7
Аксессуары 3881 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 6
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 6
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 5
Google Android 13994 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 8
Яндекс.Маркет 937 8
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 106 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 5
BBK OPPO A - Серия смартфонов 44 5
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 213 4
BBK OPPO ColorOS 60 4
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 4
Google Android TV 316 3
BBK OPPO Soloop 3 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 3
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
BBK OPPO VOOC - Voltage Open Loop Multi-step Constant-Current Charging 15 2
BBK OPPO Enco - серия беспроводных наушников 8 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 287 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
Canon Digital IXUS 86 2
Nokia Alcatel - серия смартфонов 13 2
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 10 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 2
Apple iOS 7809 2
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 177 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 118 2
Lenovo Motorola My UX 3 2
Lenovo Motorola Moto Experiences 12 2
Apple - App Store 2890 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Вольфсон Влад 59 2
Шадаев Максут 1008 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Бочаров Григорий 1 1
Герман Геннадий 1 1
Юрьев Никита 7 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 1
Назаров Сергей 58 1
Ефремов Сергей 17 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Королев Павел 8 1
Бояринов Андрей 17 1
Скокова Татьяна 16 1
Зверев Дмитрий 1 1
Ядринцев Клим 4 1
Богусевич Одиссей 1 1
Панкин Сергей 2 1
Жук Павел 5 1
Сошникова Ксения 2 1
Косаркин Иван 2 1
Караулова Ирина 2 1
Сыров Петр 3 1
Коленцев Владимир 5 1
Максимова Марина 10 1
Алешкин Сергей 65 1
Новосельцев Дмитрий 3 1
Мугайнутдинова Элина 3 1
Федерякин Всеволод 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 11
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Европа 21767 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Америка - Американский регион 2160 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Украина 7608 1
Европа Западная 1481 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Европа Восточная 3075 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Индия - Bharat 5433 1
Индонезия - Республика 957 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Таиланд - Королевство 816 1
Филиппины - Республика 564 1
Египет - Арабская Республика 1004 1
Испания - Королевство 3706 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ессентуки 41 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 31
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 10
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 7
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 2
Философия - Philosophy 445 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 226 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 624 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 73 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Вечерняя Москва - газета 10 1
Российская газета 270 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 70 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
Из рук в руки - irr.ru 65 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
N+1 - Издание 158 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
АиФ - Аргументы и факты 46 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 14 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 51 1
РЭШ - Российская электронная школа 24 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Фотофорум 48 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще