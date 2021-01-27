В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена

OPPO объявила о старте продаж нового устройства A серии: OPPO A15. Смартфон оснащен мощными аккумуляторами 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, оптимальным объемом встроенной памяти с возможностью расширения, тройными основными камерами с искусственным интеллектом, качественными экранами и другими необходимыми современному пользователю технологиями и функциями.

OPPO A15 оснащен мощным аккумулятором емкостью 4320 мАч, что позволит комфортно выполнять все необходимые задачи и пользоваться смартфоном целый день без подзарядки. К тому же, устройство оснащено продвинутым режимом суперэнергосбережения – алгоритмы искусственного интеллекта изучат пользовательский опыт и оптимизируют работу смартфона в фоновом режиме.

Смартфон OPPO A15 предоставляет пользователям массу возможностей для самовыражения. Тройная основная камера 13 МП + 2 МП + 2 МП с алгоритмами искусственного интеллекта обеспечивает качественные фотографии вне зависимости от условий освещения. Пользователи смогут создавать детализированные снимки мелких объектов с расстояния 4 см при помощи выделенного модуля для макросъемки, а сенсор глубины резкости 2 МП обеспечит качественный эффект боке при портретной фотографии. Для ярких автопортретов смартфон OPPO A15 оснащен фронтальными камерами 5 МП, а также режимом AI SelfieTune.





Новый смартфон OPPO A серии оснащен IPS-экраном 6,52 дюйма с разрешением HD+ и полезной площадью 88%, что обеспечивает иммерсивный эффект при просмотре различного медиаконтента. Впечатляющий экран с системой защиты зрения TÜV Rheinland и защитным покрытием Gorilla Glass 3 создан, чтобы открыть пользователям новый уровень взаимодействия. Смартфон OPPO A15 облачен в тонкий корпус с минималистичным дизайном и доступен в двух вариантах: синий с матовой текстурой и глянцевый черный.

OPPO A15 предоставляет пользователям оптимальный объем памяти для плавной работы смартфона и хранения файлов: 2 ГБ RAM + 32 ГБ ROM. А благодаря тройному слоту для двух SIM-карт и карты памяти на внешнем накопителе, можно хранить столько фотографий, видео и мобильных игр, сколько необходимо.

Смартфон OPPO A15 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35, что позволяет устройству оперативно и плавно выполнять команды даже в режиме многозадачности. А режим HyperBoost 2.1 повысит производительность для требовательных приложений и мобильных игр.

OPPO A15 функционирует на базе интерфейса ColorOS 7.2, который предлагает новые функции и возможности для персональной настройки устройства. Так, пользователи смогут кастомизировать ярлыки приложений, управлять смартфоном с помощью обновленных жестов, подключить темную тему интерфейса, а также воспользоваться функцией беспроводной печати.

Стоимость смартфона составит 9 990 рублей. В продаже смартфон OPPO A15 будет доступен в официальном интернет-магазине OPPO и в магазинах партнеров компании: DNS, М.Видео, Эльдорадо, НОУ-ХАУ, МТС, Tele2, Ситилинк, OZON, Яндекс.Маркет, ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ, WildBerries. Приобрести новинку можно будет также у региональных ритейлеров электроники и связи: RBT.ru, Цифромаркет, izюм, Максимус.