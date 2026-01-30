Разделы

30.01.2026 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno 15 1
15.08.2025 Oppo запускает в России серию смартфонов Reno14: съемка ночью в высоком качестве, сверхъяркая ИИ вспышка, высокая автономность, защита IP69 с подводной видеосъемкой в 4K и новые возможности на базе ИИ 1
26.02.2024 Oppo создаст центр искусственного интеллекта и встроит функции генеративного ИИ в серию смартфонов Reno 1
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России 1
27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена 2
04.12.2019 realme представила флагманский смартфон X2 Pro в России. Цена 1
12.02.2019 Oppo начала российские продажи смартфона AX7. Цена 1
23.10.2018 Oppo планирует начать российские продажи смартфонов RX17 Pro и RX17 Neo 1
23.08.2018 Oppo представил новые смартфоны A3s и A5 с мощным аккумулятором и двойной камерой. Цены 1
16.05.2018 Oppo выпустила смартфон за $200 с флагманскими характеристиками. Видео 2
26.04.2018 Искусственный интеллект поможет снять идеальное селфи 2
09.04.2018 OPPO начинает российские продажи смартфона F7 с поддержкой ИИ 2
02.03.2018 Самое интересное с MWC 2018 1
05.02.2018 OPPO начинает российские продажи смартфона A83. Цена 1
24.11.2017 Безрамочный селфи-флагман, похожий на iPhone X, добрался до России. Цена 1
24.11.2017 Смартфон OPPO F5 появится в российских магазинах. Цена 1
17.11.2017 OPPO представила смартфон F5 «Селфи Эксперт» с технологией SelfieTune. Цены 1
BBK OPPO Electronics 437 17
МегаФон 10087 6
Apple Inc 12741 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 513 2
Sony 6641 2
Samsung Electronics 10704 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3155 1
Amazon Inc - Amazon.com 3162 1
Huawei 4284 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 1
Lenovo Group 2373 1
Xiaomi 2028 1
LG Electronics 3684 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 341 1
ZTE Corporation 776 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 1
BBK Electronics Corp 324 1
MediaTek - Ralink 572 1
HMD Global - Nokia 136 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 71 1
Nvidia Corp 3777 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Goodix Technology 6 1
ИИ-Технологии 244 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2740 9
Связной ГК 1384 8
Евросеть 1417 7
TÜV Rheinland Group 165 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1077 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1685 1
Bayer AG - Байер 85 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Максимус 28 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 15
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 14
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 7
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1179 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 5
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 250 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 755 4
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 880 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 4
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1140 4
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2363 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 4
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1329 4
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 4
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 796 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 4
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 3
Cameraphone - Камерофон 465 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 3
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6183 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5192 3
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 320 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 2
BBK OPPO ColorOS 67 9
BBK OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 12 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 5
BBK OPPO A - Серия смартфонов 50 5
BBK OPPO SuperVOOC 46 4
Google Android 14817 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 3
Google Android 8 - Android Oreo 196 3
Google Android 7 - Android Nougat 223 3
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 836 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1415 2
Unimax UMX - Серия смартфонов 241 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 2
BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 44 2
BBK OPPO Find - серия смартфонов 56 2
BBK OPPO R - BBK OPPO RX - серия смартфонов 14 2
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 172 2
BBK OPPO Share 2 2
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 338 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
BBK vivo Apex 2 1
Apple iOS 8320 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1181 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 279 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 102 1
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 191 1
Intel Core - Семейство процессоров 1240 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 392 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 523 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 513 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 250 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1192 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 421 1
Google Android 9 - Android Pie 213 1
Google Android Go 41 1
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 2
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Индия - Bharat 5730 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 3
Английский язык 6889 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6512 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 898 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
