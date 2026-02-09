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BBK OPPO A Серия смартфонов

СОБЫТИЯ

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09.02.2026 Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России

4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Модель Oppo A6 получила аккумулятор емкостью 7000 мАч. Модель A6x получила батарею на 6100 мАч, что

27.03.2025 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке

Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией I
13.09.2024 Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России

Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится попадания влаги и падений, в то время как аккумулятор емкостью 5100 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOCTM 45 Вт позволяет не беспо
01.11.2023 Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek

11.09.2023 Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России

Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. Общей ч
22.08.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черный и светло-зеленый. Смартфон в черном цвете выполнен по технологии Oppo Glow, которая совмещае
08.08.2023 Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей

Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон можно приобрести по цене 19999 руб. Фред Фан, заместитель генерального директора компании DS Communication, оф
15.12.2022 diHouse начинает поставки смартфонов Oppo

ppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Компания Oppo известна инновац
13.12.2022 Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором

смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Смартфон A17k оснащен плоской рамкой и з
21.11.2022 Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене

Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщили представители Oppo. A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн Oppo с плоской рамкой и закругленн
25.08.2022 Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой

Oppo представила новинку Oppo A96 в России. Новинка получила долговечный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, быструю зарядку Supervooc 33 Вт, а также стильный дизайн с фирменным устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев

13.01.2022 Oppo представляет смартфон A55

Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A55 c памятью 4/64 ГБ в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем.

16.11.2021 Oppo представляет смартфон A55

Компания Oppo объявляет о выходе нового смартфона Oppo A55 в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем. Рекомендованная розничная цена Oppo A55 – 17 990 руб. Купить новинку можно в фирменных магазинах Oppo на Ozon,

27.01.2021 В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена

OPPO объявила о старте продаж нового устройства A серии: OPPO A15. Смартфон оснащен мощными аккумуляторами 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, оптимальным объемом встроенной памяти с возможностью расширения, тройными основными камерами с искусс
29.10.2020 Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице

в Oppo объявляет о старте акции приуроченной к черной пятнице на смартфоны Oppo A53 (64GB, 128GB) и Oppo A91 в магазинах ДНС. Oppo A53 оснащен мощной батарей на 5000 мАч и тройной камерой 13+2+
06.10.2020 OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены

OPPO представила новый смартфон А-серии в России – OPPO А53. HD+ экран с диагональю 6,5 дюймов обладает частотой обновления 90 Гц, гарантируя пл
30.07.2020 Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России

Компания Oppo представляет новый бюджетный смартфон серии А — Oppo A12. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Oppo A12 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35. Смартфон
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена

OPPO представила новую модель смартфона серии A – OPPO A72 с FHD+ дисплеем. Батарея ёмкостью 5000 мАч обеспечивает высокую производительность смартфона в любых ситуациях, а четырехмодульная камера с интеллектуальными алгоритмами обработки изоб
11.06.2020 Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото

Oppo представила новый Oppo A91 в России. Ключевыми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, подде
04.02.2020 Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

ержкой Dolby Atmos. Даже более дорогие модели используют для воспроизведения только один драйвер, а OPPO A5 2020 делит звук на два канала, задействуя и разговорный динамик. Также удобно, что га
30.01.2020 Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO

ики. В магазинах сети будут представлены следующие модели бренда: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5s и A1k. «Розничная сеть DNS представлена более чем 1500 магазинов более чем в 400 городах

03.10.2019 Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены

Oppo объявила о выпуске новой линейки A 2020. Эта линейка представлена моделями Oppo A9 2020 и Oppo A5 2020 и ориентирована на сред
23.08.2018 Oppo представил новые смартфоны A3s и A5 с мощным аккумулятором и двойной камерой. Цены

Oppo представил сразу две новинки: смартфоны A3s и A5. Обе модели оснащены основной двойной камерой 13 МП + 2 МП и фронтальной камерой 8 МП, полноэкранным дисплеем, аккумулятором большой емкости и 8-ядерным процессором. A3s получил
26.12.2017 OPPO выпустила недорогие смартфоны с распознаванием лица

итайская компания OPPO в рамках официальной презентации на Тайване анонсировала два новых смартфона OPPO A75 и A75s среднего ценового диапазона. Обе новинки получили крупный «почти безрамочный»

Публикаций - 53, упоминаний - 106

BBK OPPO A и организации, системы, технологии, персоны:

BBK OPPO Electronics 486 47
Google LLC 12719 12
Samsung Electronics 11082 12
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 11
Huawei 4680 10
Xiaomi - Сяоми 2246 10
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 940 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 585 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 791 8
Apple Inc 13185 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15824 6
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 66 5
ZTE Corporation 800 5
MediaTek - Ralink 598 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3350 3
Qualcomm Technologies 1980 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5810 3
PUBG Corporation 55 3
Blackview 23 2
BBK OnePlus 299 2
МегаФон 10781 2
Yandex - Яндекс 9257 2
Lenovo Group 2455 2
BBK Electronics Corp 333 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1108 2
Lenovo Motorola 3567 2
Doogee 32 2
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 2
TÜV 77 1
Nvidia Corp 4026 1
Ланит - diHouse - Дихаус 266 1
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 21 1
Motorola Inc 1156 1
Vernee 2 1
Ростелеком 10967 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1695 1
Microsoft Corporation 25795 1
LG Electronics 3739 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2958 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1931 7
Связной ГК 1401 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1325 4
TÜV Rheinland Group 185 4
Евросеть 1421 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Максимус 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5681 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6563 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2338 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6513 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26875 52
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10727 39
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22643 32
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10396 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22828 24
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2344 23
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1225 22
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13278 20
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1832 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18375 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6474 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8529 16
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3269 15
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 253 14
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 801 14
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2544 14
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1415 14
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6274 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28340 13
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2515 12
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3952 12
USB Type-C - USB-C - USB 3 2391 12
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2496 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5394 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3153 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26364 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8809 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5820 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11557 8
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Карты памяти - Запоминающее устройство 2318 7
USB micro 974 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9943 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10201 7
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 364 7
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2727 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13673 7
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3774 6
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 434 24
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2192 22
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Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 316 10
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 334 9
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Samsung Galaxy 1036 8
BBK OPPO SuperVOOC 52 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 7
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 434 7
BBK OPPO Glow 9 6
Honor 9 - Серия смартфонов 43 6
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 6
Google Lens - Google Объектив 67 6
BBK OPPO AI HyperBoost - BBK OPPO AI Beauty - BBK OPPO AI Board Assistant - BBK OPPO AI SelfieTune - BBK OPPO AI Ultra Clear - BBK OPPO AI Eraser - BBK OPPO Adaptive Eye Protection 20 5
BBK OPPO Flexdrop 6 5
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1216 5
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Google Android 9 - Android Pie 218 5
Google Android 8 - Android Oreo 198 5
Huawei P30 - Серия смартфонов 179 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 185 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7638 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3563 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 4
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 4
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BBK OPPO Reno - Серия смартфонов 57 4
BBK Realme - серия смартфонов 76 3
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 3
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Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 148 3
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BBK Oppo Dazzle Color 3 3
BBK OPPO RAM Expansion 4 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 3
Liu Vincent - Лиу Винсент 5 3
Граф Аркадий 25 2
Уваров Сергей 49 1
Srivastava Sangeetika - Сривастава Сангитика 2 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Stone Maddie - Стоун Мэдди 2 1
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Токарев Владимир 1 1
Richardson Peter - Ричардсон Питер 2 1
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Ближний Восток 3157 2
Китай - Тайвань 4259 2
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Сатурн - Титан (спутник) 533 1
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Израиль 2857 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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