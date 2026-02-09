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BBK OPPO A Серия смартфонов
СОБЫТИЯ
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|09.02.2026
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Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России
4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Модель Oppo A6 получила аккумулятор емкостью 7000 мАч. Модель A6x получила батарею на 6100 мАч, что
|27.03.2025
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Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке
Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией I
|13.09.2024
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Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России
Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится попадания влаги и падений, в то время как аккумулятор емкостью 5100 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOCTM 45 Вт позволяет не беспо
|01.11.2023
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Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России
Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek
|11.09.2023
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Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России
Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. Общей ч
|22.08.2023
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Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России
Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черный и светло-зеленый. Смартфон в черном цвете выполнен по технологии Oppo Glow, которая совмещае
|08.08.2023
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Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей
Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон можно приобрести по цене 19999 руб. Фред Фан, заместитель генерального директора компании DS Communication, оф
|15.12.2022
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diHouse начинает поставки смартфонов Oppo
ppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Компания Oppo известна инновац
|13.12.2022
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Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором
смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Смартфон A17k оснащен плоской рамкой и з
|21.11.2022
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Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене
Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщили представители Oppo. A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн Oppo с плоской рамкой и закругленн
|25.08.2022
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Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой
Oppo представила новинку Oppo A96 в России. Новинка получила долговечный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, быструю зарядку Supervooc 33 Вт, а также стильный дизайн с фирменным устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев
|13.01.2022
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Oppo представляет смартфон A55
Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A55 c памятью 4/64 ГБ в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем.
|16.11.2021
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Oppo представляет смартфон A55
Компания Oppo объявляет о выходе нового смартфона Oppo A55 в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем. Рекомендованная розничная цена Oppo A55 – 17 990 руб. Купить новинку можно в фирменных магазинах Oppo на Ozon,
|27.01.2021
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В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена
OPPO объявила о старте продаж нового устройства A серии: OPPO A15. Смартфон оснащен мощными аккумуляторами 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, оптимальным объемом встроенной памяти с возможностью расширения, тройными основными камерами с искусс
|29.10.2020
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Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице
в Oppo объявляет о старте акции приуроченной к черной пятнице на смартфоны Oppo A53 (64GB, 128GB) и Oppo A91 в магазинах ДНС. Oppo A53 оснащен мощной батарей на 5000 мАч и тройной камерой 13+2+
|06.10.2020
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OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены
OPPO представила новый смартфон А-серии в России – OPPO А53. HD+ экран с диагональю 6,5 дюймов обладает частотой обновления 90 Гц, гарантируя пл
|30.07.2020
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Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России
Компания Oppo представляет новый бюджетный смартфон серии А — Oppo A12. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Oppo A12 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35. Смартфон
|16.06.2020
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В России представлен смартфон OPPO А72. Цена
OPPO представила новую модель смартфона серии A – OPPO A72 с FHD+ дисплеем. Батарея ёмкостью 5000 мАч обеспечивает высокую производительность смартфона в любых ситуациях, а четырехмодульная камера с интеллектуальными алгоритмами обработки изоб
|11.06.2020
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Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото
Oppo представила новый Oppo A91 в России. Ключевыми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, подде
|04.02.2020
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Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов
ержкой Dolby Atmos. Даже более дорогие модели используют для воспроизведения только один драйвер, а OPPO A5 2020 делит звук на два канала, задействуя и разговорный динамик. Также удобно, что га
|30.01.2020
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Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO
ики. В магазинах сети будут представлены следующие модели бренда: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5s и A1k. «Розничная сеть DNS представлена более чем 1500 магазинов более чем в 400 городах
|03.10.2019
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Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены
Oppo объявила о выпуске новой линейки A 2020. Эта линейка представлена моделями Oppo A9 2020 и Oppo A5 2020 и ориентирована на сред
|23.08.2018
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Oppo представил новые смартфоны A3s и A5 с мощным аккумулятором и двойной камерой. Цены
Oppo представил сразу две новинки: смартфоны A3s и A5. Обе модели оснащены основной двойной камерой 13 МП + 2 МП и фронтальной камерой 8 МП, полноэкранным дисплеем, аккумулятором большой емкости и 8-ядерным процессором. A3s получил
|26.12.2017
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OPPO выпустила недорогие смартфоны с распознаванием лица
итайская компания OPPO в рамках официальной презентации на Тайване анонсировала два новых смартфона OPPO A75 и A75s среднего ценового диапазона. Обе новинки получили крупный «почти безрамочный»
BBK OPPO A и организации, системы, технологии, персоны:
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|GSM Arena 78 2
|GizmoChina 171 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 268 1
|GizChina - Издание 84 1
|DxOMark - Издание 36 1
|Counterpoint Research 114 2
|Google Threat Analysis Group 18 2
|IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 28 1
|IDC Worldwide Mobile Device Trackers 5 1
|IDC - International Data Corporation 4982 1
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