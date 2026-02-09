Новые смартфоны Oppo A6x 4G и A6 4G уже доступны в России 4G и A6x 4G теперь доступны на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Модель Oppo A6 получила аккумулятор емкостью 7000 мАч. Модель A6x получила батарею на 6100 мАч, что

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A5 Pro на российском рынке Oppo объявляет о запуске Oppo A5 Pro в России. Oppo A5 Pro получил флагманский уровень защиты с сертификацией I

Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится попадания влаги и падений, в то время как аккумулятор емкостью 5100 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOCTM 45 Вт позволяет не беспо

Смартфон Oppo A18 с высокой автономностью поступил в продажу в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о старте продаж смартфона Oppo A18 в России. Эта модель оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, процессором MediaTek

Новый смартфон Oppo A38 поступил в продажу в России Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет об официальном старте продаж новинки – смартфона Oppo A38, который стал третей моделью в линейке доступных смартфонов компании 2023 г. Общей ч

Oppo объявляет о старте продаж смартфона A58 в России Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявляет о российском старте продаж смартфона Oppo A58, новейшей модели в доступной линейке бренда. Oppo A58 доступен в двух цветах: черный и светло-зеленый. Смартфон в черном цвете выполнен по технологии Oppo Glow, которая совмещае

Смартфон Oppo A78 уже в продаже: 256 ГБ за 19999 рублей Компания Oppo, бренд по производству смартфонов, объявила о российском старте продаж новейшей модели A-серии – Oppo A78. С 8 августа 2023 г. на новинку с 256 ГБ памяти действует акция: смартфон можно приобрести по цене 19999 руб. Фред Фан, заместитель генерального директора компании DS Communication, оф

diHouse начинает поставки смартфонов Oppo ppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Компания Oppo известна инновац

Oppo представила A17k: доступный смартфон с мощным аккумулятором смартфон A17k. Новинка унаследовала аккумулятор емкостью 5000 мАч и множество функций для съемки от Oppo A17. Об этом CNews сообщили представители Oppo. Смартфон A17k оснащен плоской рамкой и з

Oppo представила смартфон A17: камера 50 МП и аккумулятор 5000 мАч по доступной цене Компания Oppo, мировой бренд по производству смартфонов, представила новое устройство из A серии – Oppo A17. Новинка оснащена 50 МП камерой и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Об этом CNews сообщили представители Oppo. A17 унаследовал сверхтонкий ретродизайн Oppo с плоской рамкой и закругленн

Oppo представила смартфон A96 с большим аккумулятором и быстрой зарядкой Oppo представила новинку Oppo A96 в России. Новинка получила долговечный аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, быструю зарядку Supervooc 33 Вт, а также стильный дизайн с фирменным устойчивым к царапинам и отпечаткам пальцев

Oppo представляет смартфон A55 Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A55 c памятью 4/64 ГБ в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем.

Oppo представляет смартфон A55 Компания Oppo объявляет о выходе нового смартфона Oppo A55 в России. А55 доступен для покупки в двух цветах: черном и синем. Рекомендованная розничная цена Oppo A55 – 17 990 руб. Купить новинку можно в фирменных магазинах Oppo на Ozon,

В России стартовали продажи смартфона OPPO A15. Цена OPPO объявила о старте продаж нового устройства A серии: OPPO A15. Смартфон оснащен мощными аккумуляторами 4230 мАч с режимом суперэнергосбережения, оптимальным объемом встроенной памяти с возможностью расширения, тройными основными камерами с искусс

Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице в Oppo объявляет о старте акции приуроченной к черной пятнице на смартфоны Oppo A53 (64GB, 128GB) и Oppo A91 в магазинах ДНС. Oppo A53 оснащен мощной батарей на 5000 мАч и тройной камерой 13+2+

OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены OPPO представила новый смартфон А-серии в России – OPPO А53. HD+ экран с диагональю 6,5 дюймов обладает частотой обновления 90 Гц, гарантируя пл

Бюджетный смартфон Oppo A12 с батареей 4230 мАч представлен в России Компания Oppo представляет новый бюджетный смартфон серии А — Oppo A12. Ключевыми особенностями устройства стали 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ ПЗУ и аккумулятор емкостью 4230 мАч. Oppo A12 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Helio P35. Смартфон

В России представлен смартфон OPPO А72. Цена OPPO представила новую модель смартфона серии A – OPPO A72 с FHD+ дисплеем. Батарея ёмкостью 5000 мАч обеспечивает высокую производительность смартфона в любых ситуациях, а четырехмодульная камера с интеллектуальными алгоритмами обработки изоб

Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото Oppo представила новый Oppo A91 в России. Ключевыми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, подде

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов ержкой Dolby Atmos. Даже более дорогие модели используют для воспроизведения только один драйвер, а OPPO A5 2020 делит звук на два канала, задействуя и разговорный динамик. Также удобно, что га

Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO ики. В магазинах сети будут представлены следующие модели бренда: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5s и A1k. «Розничная сеть DNS представлена более чем 1500 магазинов более чем в 400 городах

Oppo представила смартфоны серии A 2020 для поколения Z. Цены Oppo объявила о выпуске новой линейки A 2020. Эта линейка представлена моделями Oppo A9 2020 и Oppo A5 2020 и ориентирована на сред

Oppo представил новые смартфоны A3s и A5 с мощным аккумулятором и двойной камерой. Цены Oppo представил сразу две новинки: смартфоны A3s и A5. Обе модели оснащены основной двойной камерой 13 МП + 2 МП и фронтальной камерой 8 МП, полноэкранным дисплеем, аккумулятором большой емкости и 8-ядерным процессором. A3s получил