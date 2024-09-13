Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России

Компания Oppo объявляет о старте продаж смартфона Oppo A3 в России/ Корпус смартфона не боится попадания влаги и падений, в то время как аккумулятор емкостью 5100 мАч с фирменной технологией быстрой зарядки SUPERVOOCTM 45 Вт позволяет не беспокоиться об износе батареи на протяжении четырех лет использования смартфона. Об этом CNews сообщили представители Oppo.

Его усиленный корпус смартфона оснащен двухслойным закаленным стеклом, способным защитить смартфон от падений и ударов. В наличии сертификаты по стандарту MIL-STD 810H и швейцарскому стандарту SGS.

Oppo A3 также защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, что подчеркивает его устойчивость к пролитым жидкостям. Со смартфоном можно работать даже при мокром экране, благодаря использованию технологии эффективной работы c мокрым экраном (Splash Touch). Скорость и точность срабатывания остаются на прежнем уровне, что позволяет использовать Oppo A3 даже мокрыми руками.

Oppo Oppo объявляет о старте продаж нового смартфона Oppo A3 в России

Толщина смартфона – 7,68 мм при весе в 186 грамм. Oppo A3 представлен в треъ цветах: белом, черном и лиловом.

Oppo A3 оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч. Батарея смартфона рассчитана на 1600 циклов зарядки и сохраняет не менее 80% от своей изначальной емкости. Этого достаточно для четырех лет использования смартфона в типичных условиях.

Аккумулятор смартфона поддерживают фирменную технологию быстрой зарядки SUPERVOOCTM 45 Вт, с ее помощью 50% заряда можно восстановить всего за 30 минут, а время полной зарядки смартфона составляет 75 минут. Интеллектуальные алгоритмы зарядки подстраиваются под привычки пользователя, обеспечивая наиболее эффективную подачу энергии и продлевая срок службы аккумулятора.

В основе Oppo A3 лежит процессор Snapdragon 6s 4G Gen1. Объем памяти 4/6/8 ГБ RAM и 64/128/256 ROM.

Технология расширения оперативной памяти, представленная в ColorOS 14, позволяет удвоить объем оперативной памяти за счет временного резервирования постоянной памяти

Oppo A3 оснащен 6,67-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. Яркость экрана автоматически регулируется, ее максимальной яркость составляет 1000 нит.

Oppo позволяет увеличить громкость до 300% в режиме повышенной громкости.

Телефон оснащен камерой 50 МП и 5 МП фронтальной камерой.

Oppo A3 доступен в трех цветовых вариантах: черном, белом и лиловом цвете. Для первых покупателей действует промо-цена. Стоимость смартфона с 6 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составляет 14999 руб.