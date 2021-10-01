Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 50469
ИКТ 5055
Организации 3416
Ведомства 1242
Ассоциации 372
Технологии 2112
Системы 11711
Персоны 15807
Местоположение 1009
Статьи 690
Пресса 541
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 670
Мероприятия 590

U.S. Department of Defense
MIL-STD, MIL-SPEC
United States Military Standard
Система стандартов министерства обороны США



01.10.21 Выпущен уникальный смартфон-конструктор с гигантским сроком гарантии. Хозяева Samsung и Apple о таком только мечтают 1
30.09.21 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
13.09.21 Лучшие ноутбуки для учебы в 2021 году: выбор ZOOM 1
08.09.21 6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX 1
08.07.21 Самые легкие ноутбуки до 14 дюймов: выбор ZOOM 1
23.06.21 Lenovo выпустила очень мощный и богатый ноутбук. Цены в России. Видео 1
03.06.21 Планшет Samsung помог автоматизировать грузоперевозки и сэкономить на топливе 1
21.05.21 Выбираем внешний жесткий диск: лучшие модели от 500 Гбайт 1
19.05.21 HP представила ноутбуки серии Z для совместной работы профессионалов 2
19.05.21 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
29.04.21 Россияне создали компактный сверхзащищенный планшет на отечественной ОС 1
26.04.21 Лучшие смартфоны с большой батареей: выбор ZOOM 2
21.04.21 Живучий Linux-ботнет научился атаковать роутеры Huawei, Realtek, Asus 1
16.04.21 Acer представила ноутбук и планшет из новой линейки ENDURO Urban 1
21.12.20 Обзор ноутбука HP ProBook x360 435 G7: деловой трансформер 1
17.12.20 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
17.12.20 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал 1
26.10.20 Лучшие фитнес-браслеты 2020 года: выбор ZOOM 1
23.10.20 Acer представила новые прочные ноутбуки TravelMate для бизнеса. Цены. Фото 1
05.10.20 Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U 1
29.06.20 Создан дешевый неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Он будет продаваться в России 1
29.06.20 ГК «Триалинк» передала врачам профессиональные радиостанции российской сборки 1
29.06.20 Acer запускает линейку защищенных ноутбуков и планшетов Enduro 4
27.05.20 Выпущен элитный компактный ноутбук на Linux с ультрасовременными процессорами Intel 3
27.05.20 HP Inc. представила новые устройства корпоративного сегмента 2
12.05.20 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 5
17.04.20 HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента 2
09.04.20 Выпущен «бронебойный» смартфон дешевле $100. Видео 2
13.02.20 Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM 2
11.02.20 В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена 1
11.02.20 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 1
30.01.20 HP представила ноутбуки серии Chromebook для цифрового образования 2
20.01.20 Цифровые стандарты 1
09.01.20 Samsung выпустила неубиваемый смартфон. Впервые за многие годы с огромной съемной батареей. Фото 4
05.11.19 Выпущен дешевый сверхтонкий бронированный смартфон. Видео 1
02.10.19 Lenovo привезла в Россию мощный ПК размером со смартфон. Цена 7
02.10.19 Lenovo представила в России неттоп ThinkCentre M90n-1 Nano. Цена 3
12.09.19 Все самое интересное с выставки IFA 2019 1
27.08.19 Lenovo представила новые ноутбуки для бизнеса серии L на российском рынке 1
15.08.19 Экс-«дочка» Siemens выпускает неубиваемый смартфон с огромным аккумулятором. Цена 1

Публикаций - 166, упоминаний - 264

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10761 47
HP Inc. 5086 33
Nvidia Corp 3000 29
Lenovo Group 1984 25
Samsung Electronics 8903 18
Acer Group 2173 17
AMD - Advanced Micro Devices 3477 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 15
Microsoft Corporation 20922 15
Apple Inc - Эппл Рус 10060 14
Getac 22 13
LG Electronics 3114 12
Dell EMC 4458 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1717 10
Qualcomm Technologies 1515 8
Google LLC 9366 8
Huawei 3107 7
Sony 5558 7
MediaTek 361 7
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 6
Bang&Olufsen 122 6
Xiaomi 959 6
Harman Kardon 244 5
Nokia Corporation 5228 5
IBM 8608 5
Wacom 123 4
Oukitel 12 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 922 4
СКАУТ 69 3
Siemens AG - Сименс Россия 2218 3
Leica Camera 225 3
Lenovo Motorola 3318 3
HP - Hewlett-Packard 3422 3
Razer 62 3
Kyocera 201 2
SAS Institute 787 2
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 2
Ulefone Mobile 10 2
HTC Corporation 1372 2
Родник 49 3
Caterpillar 79 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 1
Beko 50 1
Asahi Glass 33 1
Кредит Европа банк 30 1
Русский стандарт Банк 343 1
The Walt Disney Company 478 1
Транснефть 200 1
AliExpress Tmall 59 1
ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
РЖД - Российские железные дороги 1302 1
Альфа-Банк 1311 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
Лукойл-Информ 87 1
МКБ - Московский кредитный банк 282 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
Связной ГК 1081 1
The North Face 4 1
eBay Inc 1557 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 1
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 10
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 241 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2692 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 373 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 870 2
МКС - Международная космическая станция 1381 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 177 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 166 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 148 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
Linux Foundation 161 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 727 77
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9132 74
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 51
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3483 48
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6221 48
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2009 45
USB Type-C - USB-C 985 42
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 39
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2963 34
DDR - Double data rate 2041 32
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1528 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 21
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 368 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1326 19
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 510 19
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 970 15
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 15
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 528 15
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 817 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2845 13
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 255 12
Smartphone - Смартфон 869 11
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 583 11
3G - Стандарт мобильной связи 5056 10
USB Type-A - USB-A 161 10
Kensington lock 158 10
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1410 10
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 964 10
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 283 9
ATEX - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде. 11 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 735 8
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 562 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 8
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 215 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 8
Intel Turbo Boost Technology 185 8
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 142 7
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 203 7
Global LTE WWAN - Wireless Wide Area Network - стандарт беспроводной связи 48 6
Google Android 11587 43
Microsoft Windows 10 10058 42
Intel Core - Семейство процессоров 1006 31
Nvidia GeForce GTX 3046 29
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1357 27
Corning Gorilla Glass 556 25
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 588 24
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 577 22
HP EliteBook - Серия ноутбуков 52 15
Intel Celeron - Серия процессоров 895 14
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 281 12
Intel Core vPro - Серия процессоров 99 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 12
Intel Core i - Cерия процессоров 373 12
Microsoft Windows Hello 184 12
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 30 12
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 285 10
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 516 10
Microsoft Windows 7 1726 9
Dell Latitude - Серия ноутбуков 103 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1224 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 367 8
LG G - серия смартфонов 133 7
HP Sure Start 25 7
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 87 7
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 109 7
Nvidia Quadro GPU 109 7
Google Android 7 Nougat 125 7
Google Chrome OS 330 7
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 153 7
MediaTek Helio P - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 93 7
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 92 7
Google Play - Google Store - Android Market 2622 7
Microsoft Windows 8 1277 7
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1079 7
Linux OS 7134 6
Apple iOS 6169 6
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 72 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 248 6
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 111 6
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Steve Jobs - Стив Джобс 976 3
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 2
Исаев Дмитрий 11 2
Шмыков Николай 8 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Викентий Францев 7 1
Phillips Jon - Филлипс Джон 1 1
Зеров Александр 2 1
Полянских Алексей 1 1
Шмурьев Алексей 2 1
Кимельман Константин 10 1
Chuang Andrew - Чуан Эндрю 2 1
Garry Adam - Гэрри Адам 1 1
Solomon John - Соломон Джон 2 1
Becker Klaus - Беккер Клаус 1 1
Водясов Алексей 98 1
Walker Chris - Уокер Крис 6 1
Andringa Natasja - Андринга Натасья 1 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Воронцов Алексей 13 1
Анисимов Алексей 10 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Катаев Александр 39 1
Эйгес Павел 68 1
Мылицын Роман 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 81551 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1560 8
Европа 7221 6
Африка - Африканский регион 2653 6
Северная Америка 2522 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 5
Ближний Восток 2473 5
Азия - Азиатский регион 3142 3
Германия - Берлин 566 2
Латинская Америка 1339 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 253 2
Южная Корея - Республика 3238 2
Великобритания - Лондон 1834 2
Италия - Рим 148 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 192 1
Африка Южная 327 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 306 1
Украина 5496 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11963 1
Южная Америка 669 1
Индия - Республика 4051 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Япония 7875 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 1
Финляндия - Финляндская Республика 1559 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1677 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 8
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 365 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1441 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2636 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1149 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 17 1
Транспорт 65 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 27 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 1
Русский язык 1478 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 17
DxOMark - Издание 35 2
ZDnet 555 1
Liliputing 28 1
Ars Technica 301 1
PCMark 103 2
IDC - International Data Corporation 4477 1
Gartner 3122 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 280 2
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 1
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 6 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 2
Industrie Forum Design Award 2 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 719 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
Retail Business Technology Expo 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов

Русскоговорящие голосовые помощники: кто умнее?

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Древнюю Землю бомбардировали астероиды: последствия обнаружили только сейчас

Наноразмерный холодильник помогает квантовым компьютерам охлаждаться

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021