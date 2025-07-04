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U.S. Department of Defense MIL-STD, MIL-SPEC United States Military Standard Система стандартов министерства обороны США
СОБЫТИЯ
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|04.07.2025
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Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM
в ударопрочном корпусе с титановым безелем и сапфировым стеклом и сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H — в данном случае гаджет устойчив к вибрациям, ударам, перепадам температур, давлени
|07.12.2023
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Новый внешний SSD Adata SD810
ду на глубину более 1 метра на срок до 60 минут. SD810 также соответствует стандарту ударопрочности MIL-STD-810G 516.6. Даже при падении с высоты 1,22 метра SD810 остается неповрежденным. Внешн
|15.11.2022
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Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России
сконтактной оплаты и оснащены биометрическими системами безопасности: сканером отпечатка пальцев и системой разблокировки распознаванием лица. Все модели имеют высокий класс защиты по стандарту IP69К/MIL-STD-810G, который позволяет использовать телефон в экстремальных условиях: аппарат спокойно выдерживает давление, пребывая на высоте 4500 метров в рабочем состоянии и 12 тыс. метров в выклю
|18.12.2021
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Действительно ли стандарты MIL-SPEC и MIL-STD делают смартфоны неуязвимыми?
нередко заявляют о соответствии своих устройств стандартам Министерства обороны США MIL-SPEC и MIL-STD. По мнению изготовителей, это должно убедить потребителя в неуязвимости гаджетов и возмож
|04.08.2021
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В России начались продажи смартфона Nokia XR20
Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России смартфона Nokia XR20, созданного для использования в сложных условиях и протестированного на прочность в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H-2019. Версия 6/128 ГБ доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и магазинах партнеров в двух цветах — графит и ультрамарин — по ориентировочной розничной цене 44990
|16.10.2019
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Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена
из магниево-алюминиевого сплава. Новинка защищена от ударов и попадания влаги по военному стандарту MIL-STD 810G2. Благодаря продолжительному времени автономной работы (до 20 часов) и поддержке
|25.06.2019
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Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM
ung презентовала защищенного середнячка Xcover 4s. Samsung Xcover 4s тоже защищен по стандартам MIL-STD 810G и IP68 Новинка имеет 5-дюймовый TFT HD экран, процессор Exynos 7885 с 3 ГБайт ОЗУ и
|25.01.2019
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Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019
6-дюймовые хромбуки Acer, представленные компанией на выставке BETT 2019, предназначены для образовательных учреждений. Устройства предусматривают долговечность конструкции, соответствующую стандарту MIL-STD 810G, поддерживают новейшие технологии и имеют широкий спектр стандартных и дополнительных функций, обеспечивающих потребности учащихся в школах K-12. «Наш 11,6-дюймовый форм-фактор ста
|27.10.2017
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Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук
ной техники и сотрудников технических служб. Ноутбук прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD. Благодаря возможности индивидуальной комплектации и компактности новое поколение ноу
|18.05.2017
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Getac представила новый защищенный Android-планшет для полевых специалистов
амых сложных условиях работы. Защищенная конструкция, сертификация на соответствие стандартам IP67, MIL-STD 810G и ультравысокая производительность аккумулятора обеспечивают должную работу план
|19.09.2013
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Представлено будущее войны - робот-орел
t International (DSEi) компании со всего мира представили новейшие образцы беспилотных летательных и наземных аппаратов военного назначения. Одной из самых интересных новинок был беспилотник Shepherd-MIL, имитирующий внешний облик орла. В настоящее время Shepherd-MIL проходит испытания в испанской армии. Также ведутся переговоры о продаже беспилотника иностранным заказчикам Придание
|06.02.2013
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Stonesoft впустила компактный ударопрочный межсетевой экран MIL-320
Корпорация Stonesoft — мировой разработчик инновационных решений в сфере обеспечения сетевой безопасности и непрерывности бизнеса — объявила о выходе Stonesoft MIL-320 NG Firewall Appliance/VPN — межсетевого экрана нового поколения, предназначенного для использования в экстремальных условиях. Как сообщили CNews представители Stonesoft, MIL-320
|13.05.2011
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На рынке появились самоуничтожающиеся SSD-накопители
Компания Emphase анонсировала специальные твердотельные накопители, соответствующие военным стандартам защиты MIL-STD-810F. У модели прорезиненный корпус, выдерживающий экстремальное использование. Новинки выполнены в форм-факторе 2.5 дюймов, подключаются через SATA III интерфейс, могут передавать данн
|02.07.2010
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Motorola анонсировала новый компактный коммуникатор класса EDA
Компания Motorola пополнила свою линейку мобильных компьютеров моделью ES400 в прочном корпусе, защищенном от пыли, влаги и ударов в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Новый промышленный коммуникатор (EDA – Enterprise Digital Assistant), сочетающий комплексные функции голосовой связи и передачи данных, призван помочь выездным работникам выполнят
|27.07.2008
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Защищенные ноутбуки HP: секреты военных стандартов MIL-STD
Теперь рассмотрим стандарт, который используется для всех современных защищенных ноутбуков HP. MIL-STD 810G Стандарт был разработан в октябре 2008 года, в него вошли не только исправления и до
|13.04.2007
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Новый радиоэлектронный модуль для боевой авиации разработан в России
и параметров (8 Mб); ОЗУ 8 Mб; последовательные интерфейсы устройств ввода/вывода: ARINC-429, CAN, MIL-STD-1553, RS-232, QSPI (5МГц); ПЛИС, реализующая развитую логику ввода/вывода дискретных
|17.01.2007
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Дайджест мира ноутбуков – декабрь
NotePAC, соответствующий, наверное, почти всем современным стандартам защищенности – IP54, NEMA 12, MIL-STD 810F, MIL-STD-461, IEC 529 и ATEX. Устройство может работать даже в условиях сильного
|17.09.2002
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Рабочие станции MIL теперь работают при -25°C
Компания Arbor, сообщавшая ранее о том, что ее рабочие станции серии MIL могут нормально функционировать при -20°C, провела серию температурных тестов с MIL-2010. MIL-2010 представляет собой улучшенную конфигурацию рабочих станций MIL-2000 с
|19.05.1999
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MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям
Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимеди
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