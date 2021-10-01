Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Department of Defense
MIL-STD, MIL-SPEC
United States Military Standard
Система стандартов министерства обороны США
Публикаций - 166, упоминаний - 264
U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Intel Corporation 10761 47
|HP Inc. 5086 33
|Nvidia Corp 3000 29
|Lenovo Group 1984 25
|Samsung Electronics 8903 18
|Acer Group 2173 17
|AMD - Advanced Micro Devices 3477 16
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 15
|Microsoft Corporation 20922 15
|Apple Inc - Эппл Рус 10060 14
|Getac 22 13
|LG Electronics 3114 12
|Dell EMC 4458 12
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1717 10
|Qualcomm Technologies 1515 8
|Google LLC 9366 8
|Huawei 3107 7
|Sony 5558 7
|MediaTek 361 7
|Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 6
|Bang&Olufsen 122 6
|Xiaomi 959 6
|Harman Kardon 244 5
|Nokia Corporation 5228 5
|IBM 8608 5
|Wacom 123 4
|Oukitel 12 4
|Zoom Int - Zoom Video Communications 922 4
|СКАУТ 69 3
|Siemens AG - Сименс Россия 2218 3
|Leica Camera 225 3
|Lenovo Motorola 3318 3
|HP - Hewlett-Packard 3422 3
|Razer 62 3
|Kyocera 201 2
|SAS Institute 787 2
|Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 2
|2Test - Алькор-Коммьюникейшин 27 2
|Ulefone Mobile 10 2
|HTC Corporation 1372 2
|Родник 49 3
|Caterpillar 79 2
|Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 756 1
|Beko 50 1
|Asahi Glass 33 1
|Кредит Европа банк 30 1
|Русский стандарт Банк 343 1
|The Walt Disney Company 478 1
|Транснефть 200 1
|AliExpress Tmall 59 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 632 1
|РЖД - Российские железные дороги 1302 1
|Альфа-Банк 1311 1
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
|Лукойл-Информ 87 1
|МКБ - Московский кредитный банк 282 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1542 1
|Связной ГК 1081 1
|The North Face 4 1
|eBay Inc 1557 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1835 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 17
|DxOMark - Издание 35 2
|ZDnet 555 1
|Liliputing 28 1
|Ars Technica 301 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru