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U.S. Department of Defense MIL-STD, MIL-SPEC United States Military Standard Система стандартов министерства обороны США

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


04.07.2025 Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

в ударопрочном корпусе с титановым безелем и сапфировым стеклом и сертифицировано по стандарту MIL-STD-810H — в данном случае гаджет устойчив к вибрациям, ударам, перепадам температур, давлени
07.12.2023 Новый внешний SSD Adata SD810

ду на глубину более 1 метра на срок до 60 минут. SD810 также соответствует стандарту ударопрочности MIL-STD-810G 516.6. Даже при падении с высоты 1,22 метра SD810 остается неповрежденным. Внешн
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России

сконтактной оплаты и оснащены биометрическими системами безопасности: сканером отпечатка пальцев и системой разблокировки распознаванием лица. Все модели имеют высокий класс защиты по стандарту IP69К/MIL-STD-810G, который позволяет использовать телефон в экстремальных условиях: аппарат спокойно выдерживает давление, пребывая на высоте 4500 метров в рабочем состоянии и 12 тыс. метров в выклю
18.12.2021 Действительно ли стандарты MIL-SPEC и MIL-STD делают смартфоны неуязвимыми?

нередко заявляют о соответствии своих устройств стандартам Министерства обороны США MIL-SPEC и MIL-STD. По мнению изготовителей, это должно убедить потребителя в неуязвимости гаджетов и возмож
04.08.2021 В России начались продажи смартфона Nokia XR20

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России смартфона Nokia XR20, созданного для использования в сложных условиях и протестированного на прочность в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H-2019. Версия 6/128 ГБ доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и магазинах партнеров в двух цветах — графит и ультрамарин — по ориентировочной розничной цене 44990

16.10.2019 Acer начинает российские продажи ноутбука TravelMate P6. Цена

из магниево-алюминиевого сплава. Новинка защищена от ударов и попадания влаги по военному стандарту MIL-STD 810G2. Благодаря продолжительному времени автономной работы (до 20 часов) и поддержке
25.06.2019 Лучшие защищенные смартфоны: выбор ZOOM

ung презентовала защищенного середнячка Xcover 4s. Samsung Xcover 4s тоже защищен по стандартам MIL-STD 810G и IP68 Новинка имеет 5-дюймовый TFT HD экран, процессор Exynos 7885 с 3 ГБайт ОЗУ и

25.01.2019 Acer представила новые Chromebook с диагональю 11,6-дюймов на образовательной выставке BETT 2019

6-дюймовые хромбуки Acer, представленные компанией на выставке BETT 2019, предназначены для образовательных учреждений. Устройства предусматривают долговечность конструкции, соответствующую стандарту MIL-STD 810G, поддерживают новейшие технологии и имеют широкий спектр стандартных и дополнительных функций, обеспечивающих потребности учащихся в школах K-12. «Наш 11,6-дюймовый форм-фактор ста
27.10.2017 Getaс презентовала новый полузащищенный ноутбук

ной техники и сотрудников технических служб. Ноутбук прошел сертификацию на соответствие стандартам MIL-STD. Благодаря возможности индивидуальной комплектации и компактности новое поколение ноу
18.05.2017 Getac представила новый защищенный Android-планшет для полевых специалистов

амых сложных условиях работы. Защищенная конструкция, сертификация на соответствие стандартам IP67, MIL-STD 810G и ультравысокая производительность аккумулятора обеспечивают должную работу план
19.09.2013 Представлено будущее войны - робот-орел

t International (DSEi) компании со всего мира представили новейшие образцы беспилотных летательных и наземных аппаратов военного назначения. Одной из самых интересных новинок был беспилотник Shepherd-MIL, имитирующий внешний облик орла. В настоящее время Shepherd-MIL проходит испытания в испанской армии. Также ведутся переговоры о продаже беспилотника иностранным заказчикам Придание

06.02.2013 Stonesoft впустила компактный ударопрочный межсетевой экран MIL-320

Корпорация Stonesoft — мировой разработчик инновационных решений в сфере обеспечения сетевой безопасности и непрерывности бизнеса — объявила о выходе Stonesoft MIL-320 NG Firewall Appliance/VPN — межсетевого экрана нового поколения, предназначенного для использования в экстремальных условиях. Как сообщили CNews представители Stonesoft, MIL-320

13.05.2011 На рынке появились самоуничтожающиеся SSD-накопители

Компания Emphase анонсировала специальные твердотельные накопители, соответствующие военным стандартам защиты MIL-STD-810F. У модели прорезиненный корпус, выдерживающий экстремальное использование. Новинки выполнены в форм-факторе 2.5 дюймов, подключаются через SATA III интерфейс, могут передавать данн
02.07.2010 Motorola анонсировала новый компактный коммуникатор класса EDA

Компания Motorola пополнила свою линейку мобильных компьютеров моделью ES400 в прочном корпусе, защищенном от пыли, влаги и ударов в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. Новый промышленный коммуникатор (EDA – Enterprise Digital Assistant), сочетающий комплексные функции голосовой связи и передачи данных, призван помочь выездным работникам выполнят
27.07.2008 Защищенные ноутбуки HP: секреты военных стандартов MIL-STD

Теперь рассмотрим стандарт, который используется для всех современных защищенных ноутбуков HP. MIL-STD 810G Стандарт был разработан в октябре 2008 года, в него вошли не только исправления и до
13.04.2007 Новый радиоэлектронный модуль для боевой авиации разработан в России

и параметров (8 Mб); ОЗУ 8 Mб; последовательные интерфейсы устройств ввода/вывода: ARINC-429, CAN, MIL-STD-1553, RS-232, QSPI (5МГц); ПЛИС, реализующая развитую логику ввода/вывода дискретных

17.01.2007 Дайджест мира ноутбуков – декабрь

NotePAC, соответствующий, наверное, почти всем современным стандартам защищенности – IP54, NEMA 12, MIL-STD 810F, MIL-STD-461, IEC 529 и ATEX. Устройство может работать даже в условиях сильного
17.09.2002 Рабочие станции MIL теперь работают при -25°C

Компания Arbor, сообщавшая ранее о том, что ее рабочие станции серии MIL могут нормально функционировать при -20°C, провела серию температурных тестов с MIL-2010. MIL-2010 представляет собой улучшенную конфигурацию рабочих станций MIL-2000 с
19.05.1999 MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям

Компания MIL 3 объявила о выпуске новой версии пакета OPNET Modeler 6.0. Он предназначен для проверки QoS-возможностей (quality-of-service) устройств, предназначенных для передачи голосовой и мультимеди

Публикаций - 362, упоминаний - 487

U.S. Department of Defense и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 79
HP Inc. 5883 47
Nvidia Corp 4002 38
Microsoft Corporation 25775 37
Samsung Electronics 11064 35
Apple Inc 13154 33
Lenovo Group 2446 31
Acer Group - Acer Inc 2776 24
Google LLC 12688 23
Dell EMC 5180 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
LG Electronics 3735 22
Huawei 4676 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Getac Technology 29 17
Xiaomi - Сяоми 2231 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 14
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 14
Sony 6739 13
Oukitel 28 13
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Bang&Olufsen - B&O 148 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Doogee 32 11
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 11
Qualcomm Technologies 1974 11
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 10
Ланит - diHouse - Дихаус 264 10
MediaTek - Ralink 595 9
Garmin - Гармин 233 9
BBK OPPO Electronics 484 8
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 7
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 7
Adata Technology 132 7
Wacom 143 7
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Blackview 22 6
Desten Computers - Дестен 50 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
Родник 91 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
TÜV Rheinland Group 181 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Carl Zeiss AG 307 2
Caterpillar - 93 2
Volvo Aero 5 2
Gamber-Johnson 2 2
101Hotels.com 456 2
Севкабель Порт 15 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Связной ГК 1401 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Kickstarter 136 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Транснефть 335 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Walt Disney Company 647 1
Русский стандарт Банк 509 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Nike 195 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
E100 13 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 8
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 3
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 172
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 167
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 166
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 159
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 148
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 138
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 123
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 119
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 103
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 99
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 94
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 92
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 87
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 83
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 81
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 76
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 70
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 68
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 66
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 65
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 59
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 55
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 53
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 52
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 50
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 49
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 1013 48
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 45
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 44
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 44
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 43
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 42
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 42
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 42
DDR - Double data rate 3083 42
Аксессуары 4282 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 39
Google Android 15243 72
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 71
Microsoft Windows 16882 57
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 54
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 53
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 48
Intel Core - Семейство процессоров 1251 41
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 40
Microsoft Windows 10 1938 39
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 27
HP EliteBook - серия ноутбуков 84 23
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 21
Microsoft Windows Hello 210 19
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 18
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 18
Intel Celeron - Серия процессоров 979 16
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 16
HP ZBook - HP ZBook Studio - HP ZBook Fury - HP ZBook Create - HP ZBook Firefly - HP ZBook Power - серия рабочих станций 41 16
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 16
Intel Core vPro - Серия процессоров 117 15
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
Linux OS 11533 15
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 14
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 14
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 14
Nvidia Quadro GPU 279 14
HP Sure Start 38 14
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 14
Apple iOS 8583 14
Intel Core i - Cерия процессоров 534 13
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 13
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 13
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 12
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 89 12
Google Android 7 - Android Nougat 227 12
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 12
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 12
Lin James - Лин Джеймс 15 4
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 3
Исаев Дмитрий 58 3
Гайдаенко Олег 8 3
Lee Rowina - Ли Ровина 3 3
Водясов Алексей 222 2
Новодворский Алексей 114 2
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
Шмыков Николай 9 2
Cho Alex - Чоу Алекс 7 2
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 2
Ксенин Алекс 311 2
Якубов Никита 4 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Kemp Bob - Кемп Боб 2 2
Прабарщук Анна 11 2
Щеголев Игорь 699 1
Мылицын Роман 111 1
Эйгес Павел 108 1
Макаров Валентин 251 1
Воробьев Андрей 199 1
Бегтин Иван 61 1
Тарасенко Андрей 14 1
Орлик Сергей 83 1
Солдатов Алексей 104 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 1
Шевченко Владимир 153 1
Катаев Александр 40 1
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Hadberg Anne-Sophie - Хэдберг Анна-Софи - Хадберг Энн-Софи 12 1
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Воронцов Алексей 15 1
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Матюхин Владимир 61 1
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Andringa Natasja - Андринга Натасья 1 1
Walker Chris - Уокер Крис 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 166
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Европа 24964 30
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 14
Япония 13807 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Южная Корея - Республика 7052 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Китай - Тайвань 4245 8
Германия - Федеративная Республика 13221 7
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Нидерланды 3746 4
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Канада 5081 2
Венгрия 855 2
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