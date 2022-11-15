Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России

Компания «Новая линия» стала официальным дистрибьютором защищенных смартфонов IIIF150. На российском рынке будет представлено сразу семь моделей разных серий, которые отличаются объемом оперативной памяти, емкостью аккумулятора и дизайном. Смартфон IIIF150 серии B имеет самый мощный аккумулятор в линейке – 10000 мАч и способен проработать до трех суток без зарядки. Продажи стартуют 14 ноября 2022 г. во всех маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители компании «Новая линия».

Смартфоны бренда IIIF150 имеют операционную систему Android 12, слот на две SIM-карты и карту памяти, NFC-модуль для бесконтактной оплаты и оснащены биометрическими системами безопасности: сканером отпечатка пальцев и системой разблокировки распознаванием лица.

Все модели имеют высокий класс защиты по стандарту IP69К/MIL-STD-810G, который позволяет использовать телефон в экстремальных условиях: аппарат спокойно выдерживает давление, пребывая на высоте 4500 метров в рабочем состоянии и 12 тыс. метров в выключенном, а также выдерживает механический удар до 20 ньютонов на килограмм, имеет водонепроницаемость до трех метров глубины при погружении и температурный диапазон работы от -20 до +70°С, что актуально для многих российских регионов.

Дизайн смартфонов необычен с точки зрения как исполнения, так и цветовых решений. Телефоны выполнены в стиле «octagon design» с яркой цветовой гаммой: восьмиугольный тонкий корпус дополнен металлической рамкой и большим IPS-дисплеем высокого разрешения с фронтальной камерой до 16 МП, а за его защиту отвечает закаленное стекло Gorilla Glass.

Базовая серия H2022 смартфонов IIIF150 при демократичной стоимости 7990 руб. уже имеет хороший набор технических характеристик: 5,5 – дюймовый экран, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, NFC – модуль, аккумулятор 4800 мАч, основная камера с разрешением 13 МП и светодиодной вспышкой. Модели выполнены в двух цветах: темно-зеленый (Leafy Green) и черный (Black Swan).

Смартфоны серии Air оснащаются 6,5-дюймовым ярким дисплеем с высоким разрешением FHD+, дающим максимальное качество изображения, и выполнены в черном (Rock black) или оранжевом (Maple orange) вариантах со светодиодами – индикаторами уведомлений breezing lights.

Модели серии B отличаются от других серий смартфонов IIIF150 наличием аккумулятора повышенной емкости – 10 000 мАч. Дизайн телефонов этой серии выполнен в серо-черной (Tough black) или черно-оранжевой (Wild orange) цветовой гамме. Информативный вспомогательный дисплей можно настроить в соответствии с личным стилем и получать уведомления о текущем состоянии заряда аккумулятора, дате и времени, не подсвечивая весь экран, что положительно сказывается на энергопотреблении.

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В сериях B и Air смартфонов IIIF150 предусмотрены также Pro-версии, которые отличаются улучшенным модулем основной камеры – 48 МП и имеют 20 МП ИК-модуль со встроенной инфракрасной подсветкой, которая позволяет делать кадры в полной темноте на расстоянии до 15 метров.

Самой интересной, пожалуй, является модель серии R2022: 6,8-дюймовый экран с высоким разрешением и повышенной частотой обновления 90 Гц, восьмиядерный процессор MTK Helio G95, который гарантирует высокую скорость обработки информации и позволяет играть в игры в комфортном режиме до 15 часов без зарядки. Основные камеры представлены тремя сенсорами: 64 МП – главный модуль, 20 МП – сенсор для ночной съемки и двухмегапиксельный макрообъектив. Смартфоны серии R2022 доступны в трех цветовых вариантах: бежевый «Sahara», серый «Volcanic» и хаки «Alpine». Это топовая модель в линейке защищенных телефонов IIIF150.

Все серии смартфонов IIIF150 доступны к покупке на всех маркетплейсах.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется в 275 точках технической поддержки клиентов компании «Новая линия» по России и в странах СНГ.