WR Water Resistant водонепроницаемость водозащита
WR и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1847 16
|9to5Mac 70 3
|9to5Google 48 3
|DxOMark - Издание 36 3
|PhoneArena 74 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|The Verge - Издание 554 1
|Известия ИД 624 1
|Yahoo! Tech 4 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|GigaOM 71 1
|Чудо техники 60 1
|pressetext.europe 52 1
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.