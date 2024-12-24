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Индексная книга (каталог) CNews*
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WR Water Resistant водонепроницаемость водозащита



24.12.2024 Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки 1
17.12.2024 Умное кольцо CSS GR15 в России 1
04.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж новых фитнес-браслетов Xiaomi 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
15.04.2024 Fossibot F106 Pro: старт продаж защищенного смартфона с ярким фонариком и мощным динамиком 1
20.02.2024 Ученые ТПУ разрабатывают нейросеть для оптимизации пористой структуры бетона 1
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели 1
07.12.2023 Новый внешний SSD Adata SD810 1
25.07.2023 Обзор умных часов Mobvoi TicWatch Pro 5: лучший компаньон для вашего смартфона 1
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 1
15.11.2022 Смартфоны с самой высокой защитой по стандарту IP69К/MIL-STD-810G уже в продаже в России 1
02.11.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
05.08.2022 В России выходят защищенные часы Amazfit T-Rex 2 1
03.08.2022 Обзор Asus ExpertBook l1400cd: базовый ноутбук для бизнеса 1
29.07.2022 В России стартовали продажи новой линейки Bip 3 1
23.03.2022 Лучшие умные часы для женщин: выбор ZOOM 1
09.02.2022 Instinct 2. Новые прочные смарт-часы от Garmin 1
06.01.2022 Лучшие фитнес-браслеты 2021 года: выбор ZOOM 2
04.01.2022 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 1
17.11.2021 В Россию привезли новые беспроводные наушники Technics шумоподавлением 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
27.08.2021 Россиянин отсудил у Apple цену утопленного iPhone и моральный ущерб 1
09.06.2021 Skymec поставит в Россию две новинки DJI: дроны Agras T30 и Agras T10 1
05.03.2021 Samsung представила защищенный смартфон Galaxy XCover 5 1
22.12.2020 Лучшие гаджеты и сервисы 2020 года: выбор ZOOM 1
30.11.2020 Apple много лет обманывала всех пользователей iPhone. Теперь ей грозит гигантский штраф 1
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 1
16.09.2020 GoPro объявила о выходе камеры HERO9 Black. Цена в России 1
05.08.2020 Первый взгляд на Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra 1
22.05.2020 Как DECT-связь и конференц-телефоны меняют бизнес 1
13.04.2020 Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 1
21.10.2019 Huawei начинает российские продажи фитнес-трекера Band 4. Цена 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
14.05.2019 Huawei объявила о старте продаж фитнес-браслета Band 3 в России. Цена 1
25.04.2019 Nikon COOLPIX W150 зовёт на поиски приключений 1
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
17.10.2018 Краткий курс по выбору экшен-камеры 1

Публикаций - 101, упоминаний - 102

WR и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12101 26
Sony 6544 23
Huawei 3933 17
Samsung Electronics 10255 17
Garmin - Гармин 200 12
LG Electronics 3614 11
Xiaomi 1732 11
Nikon 622 9
Google LLC 11775 8
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 8
HTC Corporation 1499 8
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 6
Meta Platforms - Facebook 4438 6
Leica Camera 261 6
GoPro Inc 59 6
Olympus 467 6
X Corp - Twitter 2845 5
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 42 5
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 21 5
Lenovo Group 2292 4
Microsoft Corporation 24625 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 4
Lenovo Motorola 3501 4
Canon 1397 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 3
Intel Corporation 12197 3
Philips 2053 3
Qualcomm Technologies 1822 3
Цифра ГК 2426 3
Fujitsu 2041 3
DJI 73 3
ДОК 828 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 2
Casio 332 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Pebble Technology 59 2
Jawbone 37 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Лента - Сеть розничной торговли 2080 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 244 2
Nike 185 2
Связной ГК 1369 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 2
Walt Disney Company 622 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Visa International 1949 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
LEGO 244 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
BMW Group 446 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Caterpillar - 89 1
Carl Zeiss AG 303 1
Skymec - Небесная Механика 13 1
101Hotels.com 456 1
Kickstarter 127 1
Royal Dutch Shell - Шелл 211 1
Верный - торговая сеть 291 1
KGI Securities 50 1
Braun GmbH 76 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Гранит 53 1
Groupe SEB - Rowenta 44 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - The Italian Competition Authority 1 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 54
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 49
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 47
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 43
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 34
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 30
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 25
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 23
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 20
Оповещение и уведомление - Notification 4608 20
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1198 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 18
Часы - Watch 941 18
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1856 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 17
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 16
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 15
Аксессуары 3881 15
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 14
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 14
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 159 14
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 12
Микрофон - Microphone 2501 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 32
Google Android 13994 30
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 29
Apple iOS 7809 20
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 14
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 12
Huawei Watch - Умные часы 90 11
Microsoft Windows 15657 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 10
Google Android Wear OS 98 9
Apple iPhone 6 4862 9
Apple iPhone 7 282 9
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 774 9
Apple iPad 3860 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1555 8
Samsung Galaxy 955 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 439 7
Samsung Galaxy Note 695 6
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 228 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 6
LG G - серия смартфонов 140 6
Garmin Connect 32 6
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 6
Sony Xperia Z - серия смартфонов 107 6
GoPro HERO - экшн-камеры 32 6
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 72 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 5
Apple Pay 489 5
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 5
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 313 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 5
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 5
Garmin vivo - Garmin Vivofit - Garmin Vivoactive - Garmin Vivosport - Garmin Vivosmart - Garmin Vivomove - смарт-часы, фитнес-браслет 32 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 242 4
Honor Watch Magic - умные часы 48 4
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit T-Rex - умные часы 8 4
Apple Siri - Голосовой помощник 395 4
Ксенин Алекс 311 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 380 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
Goh Jaren - Гох Джарен 6 1
Комиссарова Валерия 9 1
Симонов Игорь 102 1
Ширшов Павел 76 1
Barthel Dan - Бартел Дэн 6 1
Jeronimo Francisco - Джеронимо Франциско 6 1
Газаров Артур 77 1
Горюнов Михаил 16 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Ларсен Антон 5 1
Pogue David - Пог Дэвид 15 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Резаев Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 13
Япония 13282 10
Южная Корея - Республика 6646 8
Европа 21767 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
США - Калифорния - Купертино 271 4
Солнечная система - Solar system 2522 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Швеция - Королевство 3619 2
Земля - планета Солнечной системы 10375 2
Китай - Тайвань 3984 2
Индия - Bharat 5446 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Сатурн - Титан (спутник) 468 2
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Берлин 715 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Украина 7608 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Америка Латинская 1812 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Европа Западная 1481 1
Ямайка 41 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 82 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Венгрия 812 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 24
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 18
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 17
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 14
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 10
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 8
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 8
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 8
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1062 8
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 302 7
Сон - Somnus 428 6
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 273 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Физика - Градус Цельсия 288 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 4
Ergonomics - Эргономика 1597 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Видеокамера - Видеосъёмка 692 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
VO2 max - maximal oxygen consumption - Максимальное потребление кислорода (МПК) 14 3
Физика - Градус Фаренгейта 44 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 521 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 181 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 16
9to5Mac 70 3
9to5Google 48 3
DxOMark - Издание 36 3
PhoneArena 74 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Verge - Издание 554 1
Известия ИД 624 1
Yahoo! Tech 4 1
Wikipedia - Википедия 502 1
GigaOM 71 1
Чудо техники 60 1
pressetext.europe 52 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
Photokina 59 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Samsung Unpacked 32 1
ИгроМир 119 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
CeBIT 612 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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