Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro

Компания Huawei официально анонсировала в России умные часы Huawei Watch Kids 4 Pro. Huawei Watch Kids 4 Pro обладают фирменной функцией позиционирования на местности, обеспечивающей высокую точность определения местоположения, высоким уровнем водонепроницаемости и набором различных спортивных режимов. Благодаря 5-мегапиксельной фронтальной камере смарт-часы поддерживают видеозвонки в формате HD с использованием приложения Huawei MeeTime. Пользователи могут совершать HD-видео или голосовые вызовы на Huawei Watch Kids 4 Pro с контактами, которые являются владельцами смартфонов и планшетов Huawei.

Смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro обладают 9-системной технологией определения местоположения. Используются спутниковые GPS, Beidou, ГЛОНАСС, A-GPS, позиционирование через WLAN, по базовой станции, в роуминге, а также в пространстве с помощью акселерометра и камеры тревожной кнопки SOS. Умные часы также поддерживают приложение Huawei FamCare, с помощью которого родители могут задать настройки безопасной зоны и получать уведомления, когда их дети покидают и возвращаются в нее.

Структура конфиденциальности Huawei Watch Kids 4 Pro разработана в соответствии с Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR), что гарантирует шифрование информации и защиту конфиденциальности детей.

Корпус умных часов оснащен встроенной LED-подсветкой, которая помогает обеспечить безопасность ребеенка во время прогулки в темноте. При включенном дисплее индикаторы воспроизводят различные световые эффекты, с которыми пользователи могут взаимодействовать в режиме реального времени. Кроме того, обладая датчиком внешней освещенности (ALS), Huawei Watch Kids 4 Pro имеют функцию автоматической регулировки яркости дисплея в соответствии с окружающим освещением.

Huawei Watch Kids 4 Pro

Huawei Watch Kids4 Pro используют алгоритмы интеллектуального выбора сети. Они способны самостоятельно определять оптимальную сеть в большинстве стран или регионов и регистрироваться в ней, обеспечивая стабильное соединение во всех уголках мира. Смарт-часы оснащены батареей емкостью 800 мАч, которая позволяет оставаться на связи в течение всего дня, а быстрая зарядка обеспечивает 50% заряда всего за 20 минут.

С Huawei Watch Kids 4 Pro дети смогут делать фотографии с помощью 5-мегапиксельной камеры с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 85 градусов. Для создания анимированных селфи пользователям также доступен набор стикеров на основе функции отслеживания движения.

С помощью Huawei Watch Kids 4 Pro можно легко добавлять контакты новых друзей, всего лишь встряхнув рукой, благодаря новой функции «Дружить».

Security Vision 5: эволюция автоматизации Безопасность

Детские смарт-часы имеют водонепроницаемость до 5 ATM . Кнопки корпуса проходят строгие испытания на устойчивость к воде. Huawei Watch Kids 4 Pro поддерживают режим тренировки по плаванию, который распознает различные стили: брасс, баттерфляй, вольный стиль и плавание на спине. В режиме обучения ребенка плаванию умные часы записывают расстояние, продолжительность, расход калорий, темп, время, среднюю скорость, определяют стиль плавания, а также индекс SWOLF . Подробно фиксируя все данные, Huawei Watch Kids 4 Pro помогут детям улучшить их навыки.

Huawei Watch Kids 4 Pro также предлагают различные спортивные режимы с функцией подсчета прыжков через скакалку и приседаний. Кроме того, умные часы умеют считать пройденные шаги, определять длительность и интенсивность занятий спортом и составлять рейтинг, который поможет детям самостоятельно контролировать свои тренировки.

Huawei Watch Kids 4 Pro оснащены датчиком внешней освещенности (ALS) и УФ-датчиком, которые определяют и фиксируют общее время пребывания ребенка на солнце. Это поможет мотивировать детей больше заниматься активным отдыхом на свежем воздухе при ярком солнечном свете, что позволяет предотвратить или контролировать близорукость, а также способствует росту костей. Подключившись к приложениям, предоставляющим прогноз погоды, можно контролировать степень ультрафиолетового излучения в режиме реального времени, чтобы своевременно напомнить детям или их родителям о мерах предосторожности.

Huawei Watch Kids 4 Pro в синем и розовом цветах будут доступны к предзаказу в официальном интернет-магазине Huawei с 7 декабря 2021 г. Рекомендованная розничная цена устройства составит 12 990 руб.