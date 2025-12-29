Разделы

Huawei Watch Kids Умные часы


СОБЫТИЯ

29.12.2025 «М.видео»: Redmi 15C в количестве и iPhone 16 и 17 в деньгах возглавили рейтинг самых популярных смартфонов к Новому году среди россиян 1
15.03.2024 Лучшие детские часы для контроля за ребенком: выбор ZOOM 1
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 1
17.12.2021 Компания Huawei объявляет о начале продаж в России детских смарт-часов Huawei Watch Kids 4 Pro 2
01.12.2021 Компания Huawei анонсировала в России детские смарт-часы Huawei Watch Kids 4 Pro 3
30.07.2021 Вопреки санкциям США Huawei выпустила гигантские ТВ, флагманские смартфоны и кучу гаджетов. Цена, фото 1

Huawei 4235 3
Aimoto 13 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 827 1
Apple Inc 12657 1
Leica Camera 267 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
X Corp - Twitter 2909 1
Telegram Group 2598 1
Philips 2076 1
Geozon 15 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 5
Оповещение и уведомление - Notification 5387 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3346 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 3
Микрофон - Microphone 2707 3
Часы - Watch 997 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1133 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13004 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8184 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10245 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1326 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 2
Умные платформы 1873 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12732 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1596 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1055 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 2
Cameraphone - Камерофон 466 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 111 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 305 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3922 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 268 1
Калькулятор - Calculator 383 1
Wearable devices - Fitness tracker - Фитнес-трекер - Фитнес-браслет - Трекер активности - Смарт-браслет - Фитнес-приложение 181 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 5
Huawei MeeTime 9 3
Huawei FamCare 3 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2889 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 372 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 262 3
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 223 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 189 2
Huawei Watch - Умные часы 121 2
Huawei P50 - Серия смартфонов 9 1
Huawei Study Vision 1 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 834 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
Geozon Neo 2 1
Geozon SuperStar 1 1
Huawei Mate - серия смартфонов 407 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
Honor 10 - Смартфон 38 1
Honor 9 - Серия смартфонов 43 1
Honor 30 - серия смартфонов 32 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
Apple AirPower 15 1
Honor 20 - серия смартфонов 27 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
Honor Band - Фитнес-трекер 44 1
Huawei Sound - умная колонка 14 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 848 1
Honor View - серия смартфонов 36 1
Huawei Smart TV 6 1
ByteDance - TikTok 320 1
Google Android 14739 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 1
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 71 1
Google Translate - Google Переводчик 67 1
Второв Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157460 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53498 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 412 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Пропавший без вести - Поиск пропавших людей 64 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
White list - Белый список 121 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
