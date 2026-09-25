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ELARI KidPhone фитнес-браслет

СОБЫТИЯ

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25.09.2026 Лучшие детские часы для контроля за ребенком в 2026 году: хиты продаж 2
04.02.2025 Линейка новых детских умных часов Elari уже в продаже 4
29.08.2024 ELARI представляет новые смарт-часы ELARI KidPhone с сервисом KidGram и «Машей и Медведем» 3
15.06.2023 Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить 1
25.08.2022 Лучшие умные часы для детей: хиты продаж 2
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 2
17.09.2021 Клиенты Tele2 получат скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения 1
30.08.2021 Детские умные часы: хиты продаж 3
07.10.2020 Выбираем умные часы для ребенка: хиты продаж 2020 года 6
12.08.2020 Elari и Next Mobile объединились для запуска умных детских часов с универсальной SIM-картой, работающей в сети всех операторов связи. 3
24.07.2019 «Яндекс» вступил в битву с шоколадной пастой за бренд «Алиса» 1
19.03.2019 «Яндекс» и Elari начали продажи умной колонки SmartBeat. Цена 1
05.02.2019 В России создана «убийца секретарш» на основе «Алисы» 1
19.11.2018 Россияне выпустили гаджеты с «Яндекс.Алисой» в разы дешевле «Яндекс.Станции». Опрос 1
29.08.2018 «Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок 3

Публикаций - 15, упоминаний - 34

ELARI KidPhone и организации, системы, технологии, персоны:

ELARI 45 8
Yandex - Яндекс 9352 6
Aimoto - Центр Тревожная Кнопка 15 3
МегаФон 10917 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9553 2
Canyon Technology Group 53 2
Ланит - diHouse - Дихаус 269 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3378 1
Dr.Web - Доктор Веб 1295 1
Apple Inc 13267 1
DEXP 66 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
VK - Mail.ru Group 3614 1
Telegram Group 2992 1
1С-Битрикс - Bitrix 680 1
МегаФон Ритейл 85 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей КЦ - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 223 1
Google LLC 12781 1
Geozon 16 1
Wokka Lokka 3 1
S8 Capital - Next Mobile - Сим Телеком - Sim Telecom 18 1
Casio 338 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2991 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Walt Disney Company 649 2
Связной ГК 1401 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 925 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
Евросеть 1421 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5750 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27099 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3632 9
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9414 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8587 8
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1400 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10334 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5437 6
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1204 6
Часы - Watch 1073 5
Оповещение и уведомление - Notification 6098 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13110 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10814 5
Фонарик 329 4
Шагомер - Педометр - Pedometer 84 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13587 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10022 4
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9569 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7364 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1867 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1232 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26526 4
Микрофон - Microphone 2846 4
Контактный центр - Callback - call back - коллбэк - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 320 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2340 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7991 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9380 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29871 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4510 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6466 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23144 3
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 668 2
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 195 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1018 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4023 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23622 2
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4171 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3083 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10301 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4242 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 978 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5270 6
ELARI SafeFamily 11 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2989 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 201 4
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 4
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 4
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 245 4
Google Android 15345 3
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 3
Sony Xperia Ear Duo 4 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Geozon Life 3 2
ELARI KidGram 12 2
Apple iOS 8641 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 530 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 336 2
Яндекс.Телефон 31 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 380 2
Яндекс.Диалоги 20 2
ELARI FixiTime 2 1
Geozon Care 5 1
Geozon SuperStar 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 312 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5835 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 805 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 168 1
Intel NUC - Next Unit of Computing - Intel Ghost Canyon - Intel Skull Canyon - Intel Phantom Canyon - Intel Hades Canyon - Intel June Canyon - компактный ПК - неттоп - мини-ПК 44 1
Yandex IoT Core 7 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 312 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Яндекс.Плюс 253 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
ELARI SmartBeat 7 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 52 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 295 1
EA Origin 196 1
ELARI SmartHome - ELARI Smart Button - ELARI Smart Motion Sensor - ELARI Smart Door Sensor - ELARI Smart T&H Sensor - ELARI Smart ZigBee Gateway 5 1
ELARI Store 1 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 3
Путин Владимир 3470 2
Кулешов Сергей 36 1
Шибанов Кирилл 14 1
Биленко Михаил 7 1
Костикова Ольга 1 1
Шитова Татьяна 8 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 168054 10
Казахстан - Республика 6103 2
Беларусь - Белоруссия 6346 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5518 2
Европа 25018 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47993 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2553 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19731 1
Турция - Турецкая республика 2641 1
Украина 7952 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 259 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27595 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11749 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 615 3
Металлы - Серебро - Silver 833 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3815 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6256 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7094 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3330 1
Зоология - наука о животных 2909 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1890 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 512 1
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 200 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 297 1
Металлы - Золото - Gold 1260 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3219 1
Философия - Philosophy 538 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1436 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10512 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 34 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 853 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16308 1
White list - Белый список 165 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3069 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1960 1
Ведомости 1513 1
CNews - ZOOM.CNews 1912 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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