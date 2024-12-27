Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

DEXP

DEXP


27.12.2024 Как выбрать электронную книгу в 2025 году 1
19.12.2024 Любимые россиянами китайские ТВ переходят на суверенную ОС «Яндекса» 1
12.11.2024 Импортеры электроники и бытовой техники в России резко сократили закупки. Главная причина - высокая ключевая ставка Центробанка 1
07.11.2024 Китай повернулся спиной. В России остановлен огромный завод по выпуску телевизоров любимых россиянами марок 1
14.08.2024 «Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X 1
16.07.2024 В российских телефонах Digma нашли встроенный вирус. Он очень опасен, обнаружить его непросто 1
10.07.2024 Россиянам полюбились отечественные гаджеты. Последние полгода спрос на них стремительно растет 1
25.06.2024 Россияне нашли замену сбежавшим Acer, Apple, Asus и HP. Страна переходит на российские ПК 1
07.06.2024 Китайские смарт-ТВ обжились в России. Открыто массовое производство популярных телевизоров сразу на нескольких заводах 1
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
20.12.2023 Российский рынок ПК внезапно ожил. Популярность отечественных компьютеров бешено растет. Опрос 1
21.07.2023 На российском рынке смарт-ТВ новый крупный игрок. Телевизоры под собственной маркой выпустил Wildberries 1
19.05.2023 Россию наводнили смартфоны и ТВ со встроенными на заводе вирусами. Счет устройств может идти на миллионы 1
11.05.2023 Google запрещает Gmail и YouTube на российских смартфонах 1
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
21.10.2022 Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали 1
29.07.2022 Телевизионные скрепы сломаны. Россияне отказались от ТВ Samsung и LG после многолетней любви к ним 1
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес 1
13.04.2022 Ozon начинает выпуск ТВ под своим брендом с прошивкой «Яндекса». Их производят в России 1
02.09.2021 Российские магазины завалены дешевыми кнопочными телефонами с вредоносным ПО 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
19.11.2020 «Алиса» появилась в телевизорах на платформе «Яндекса» 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
25.08.2020 Дешевые китайские телефоны по всему миру воруют деньги у своих хозяев 1
03.08.2020 «М.Видео» начала выпуск дешевых смарт-ТВ под собственной торговой маркой 1
04.06.2020 Производитель с мировым именем начинает продавать в России смарт-ТВ с прошивкой «Яндекса» 1
23.04.2020 «Яндекс» выпустил собственную прошивку для «умных» ТВ. Он будет конкурировать с Xiaomi 1
23.04.2020 «Яндекс» запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV 1
09.01.2020 Cмартфоны Samsung подверглись массовому взлому. С их владельцев требуют сотни тысяч долларов 1
08.01.2020 На всех смартфонах и планшетах Samsung обнаружилось шпионское ПО 1
05.12.2019 В России рухнул рынок ПК. В пятерке лидеров перестановки 1
05.12.2019 Исследование IDC: продажи потребительских ПК сокращаются, однако растут поставки в коммерческий сегмент 1
18.11.2019 Россиянам продают «дырявые» смартфоны Samsung, Xiaomi, Nokia, Sony с ПО для слежки. Удалить его невозможно 1
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 1
04.04.2019 «Связной | Евросеть»: продажи персональных компьютеров с поддержкой виртуальной реальности выросли втрое 1
14.03.2019 «Яндекс»: в праздники продано более 10 тысяч колонок с Алисой 1
27.12.2018 Как выглядел планшет «Яндекса», о котором ходили слухи несколько лет. Фото 1

Публикаций - 53, упоминаний - 53

DEXP и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 19
Lenovo Group 2292 17
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 16
Samsung Electronics 10254 15
Dell EMC 5027 14
HP Inc. 5685 13
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 13
Apple Inc 12100 12
Huawei 3933 11
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 11
Xiaomi 1732 10
Google LLC 11775 10
Merlion iRU - Деловой офис 301 9
LG Electronics 3614 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 8
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 8
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 6
Leff 7 6
Yuno 8 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 6
Digma 185 5
BBK Electronics Corp 313 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 5
Microsoft Corporation 24625 4
Transsion Holdings 62 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 4
Dell Technologies - Dell Computer 2135 4
Merlion - Мерлион 793 4
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 188 4
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 4
ICL ГК 381 4
Intel Corporation 12197 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 3
BBK OPPO Electronics 384 3
ZTE Corporation 747 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 210 3
Sony 6544 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 16
Hyundai Motor Company 383 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 7
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 6
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 5
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 5
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 642 4
Связной ГК 1369 3
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 3
Unsplash 763 2
Евросеть 1404 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
101Hotels.com 456 1
Grundig 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 18
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 14
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2477 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 13
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 11
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 7
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 5
Умные платформы 1682 5
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 5
Моноблок - Monoblock PC 930 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 5
Кнопочное управление 556 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2231 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
Google Android 13994 19
Ланит - Treolan Irbis 128 12
Google YouTube - Видеохостинг 2747 9
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 114 8
М.Видео-Эльдорадо - Novex 29 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 6
Google Play - Google Store - Android Market 3291 5
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 42 5
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 5
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 5
Apple iOS 7809 5
Яндекс.Эфир 18 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 5
Яндекс.Маркет 937 4
Яндекс.Плюс 191 4
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 4
Google Android TV 316 4
Microsoft Windows 15657 4
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 3
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 429 3
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 264 3
IDC PC Quarterly Tracker 14 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 3
Microsoft Windows 10 1758 2
Samsung One UI 66 2
Samsung Galaxy 955 2
Xiaomi PatchWall 42 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 2
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 63 2
Яндекс.Видео 33 2
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 12 2
DEXP U - серия телевизоров 2 2
Yandex.Kit - Яндекс.Кит - Yandex.Shell 44 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Microsoft Office 3734 2
Microsoft Skype 2067 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 2
Виноградова Наталья 53 9
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
Степанов Владимир 76 2
Сурков Александр 15 2
Скворцов Кирилл 6 2
Чжу Чженмо 1 1
Борзилов Давид 72 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Горский Константин 3 1
Дудь Юрий 2 1
Толстой Лев 49 1
Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
Hardy Tom - Харди Том 2 1
Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
Зимин Иван 9 1
Дюсебаев Тимур 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Вильянов Сергей 14 1
Голуб Павел 7 1
Перов Евгений 55 1
Манкевич Виталий 9 1
Бородин Владислав 9 1
Фролов Павел 84 1
Шамбер Елена 2 1
Костюшко Кирилл 7 1
Терещенко Максим 20 1
Епишин Олег 16 1
Махлаюк Артур 8 1
Песковский Анатолий 6 1
Легостаева Светлана 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 11
Южная Корея - Республика 6646 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 5
Китай - Тайвань 3984 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Африка - Африканский регион 3478 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 3
Индонезия - Республика 957 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Канада 4881 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
Португалия - Португальская Республика 918 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Египет - Арабская Республика 1004 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 82 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Камерун - Республика 55 1
Гана - Республика 67 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Европа Западная 1481 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 192 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Ирландия - Республика 1010 1
Украина 7608 1
Беларусь - Белоруссия 5638 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Армения - Республика 2280 1
Таиланд - Королевство 816 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Казахстан - Республика 5525 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Афина - множественное значение 55 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 292 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 10
Ведомости 996 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Reddit 312 1
ITHome 35 1
BuzzFeed 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
GizmoChina 134 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
Ars Technica 419 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
BleepingComputer - Издание 337 1
Forbes - Форбс 817 1
Известия ИД 624 1
IDC - International Data Corporation 4910 10
IDC Russia - IDC Россия 157 7
Gartner - Гартнер 3556 3
ITResearch 119 2
IDC CEMA 8 1
TrendForce 113 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще