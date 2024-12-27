DEXP
DEXP и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградова Наталья 53 9
|Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
|Степанов Владимир 76 2
|Сурков Александр 15 2
|Скворцов Кирилл 6 2
|Чжу Чженмо 1 1
|Борзилов Давид 72 1
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
|Горский Константин 3 1
|Дудь Юрий 2 1
|Толстой Лев 49 1
|Stavrou Angelos - Ставру Ангелос 2 1
|Hardy Tom - Харди Том 2 1
|Baker Simon - Бейкер Саймон 39 1
|Зимин Иван 9 1
|Дюсебаев Тимур 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Вильянов Сергей 14 1
|Голуб Павел 7 1
|Перов Евгений 55 1
|Манкевич Виталий 9 1
|Бородин Владислав 9 1
|Фролов Павел 84 1
|Шамбер Елена 2 1
|Костюшко Кирилл 7 1
|Терещенко Максим 20 1
|Епишин Олег 16 1
|Махлаюк Артур 8 1
|Песковский Анатолий 6 1
|Легостаева Светлана 82 1
|IDC - International Data Corporation 4910 10
|IDC Russia - IDC Россия 157 7
|Gartner - Гартнер 3556 3
|ITResearch 119 2
|IDC CEMA 8 1
|TrendForce 113 1
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