Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176951
ИКТ 13769
Организации 10717
Ведомства 1468
Ассоциации 1002
Технологии 3465
Системы 25791
Персоны 75862
География 2873
Статьи 1527
Пресса 1224
ИАА 701
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2650
Мероприятия 855

Шамбер Елена


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 «Ситилинк» появился еще на трех площадках для закупок юридических лиц 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
27.01.2020 «СКБ Контур» запустила электронный документооборот в «Ситилинке» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шамбер Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 655 2
HP Inc. 5720 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 905 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 647 1
ICL ГК 412 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Dell EMC 5054 1
DEXP 54 1
Merlion iRU - Деловой офис 318 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
Merlion - Мерлион 844 1
Intel Corporation 12327 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 470 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Apple Inc 12293 1
Ланит - diHouse - Дихаус 213 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3122 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 1
Моноблок - Monoblock PC 996 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1319 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16396 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9585 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12893 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 864 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5061 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4668 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Delta Computers - Бобёр ПК - Бобёр BBiH2 - Ворон ПК 12 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 305 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 298 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1815 1
Терещенко Максим 20 1
Епишин Олег 21 1
Пехов Кирилл 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5039 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52825 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3101 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24877 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9213 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 1
Ведомости 1085 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще