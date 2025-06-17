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Шамбер Елена
УПОМИНАНИЯ
Шамбер Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Максим 20 1
|Епишин Олег 21 1
|Пехов Кирилл 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 1
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Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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