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ITResearch

СОБЫТИЯ


02.06.2009 Продажи ноутбуков в России упали на 30%

Компания ITResearch проанализировала итоги продаж на российском рынке ноутбуков в 1-м квартале 2009 г. Всего за этот период было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на 30% ниже аналогичного
01.06.2009 Россия: поставки ноутбуков сократились на почти треть

Компания ITResearch объявила итоги продаж на российском рынке ноутбуков (сюда не вошли поставки нетбуков) в 1-м квартале 2009 г. Всего за квартал было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на
04.04.2008 Россия: ЭЛТ-мониторы стали историей, на очереди - сканеры

Согласно данным аналитического агентства ITResearch, опубликованным в журнале «Бестселлеры IT-рынка» №1 за 2008 год, объем продаж ориг
08.06.2007 Рынок ПК в России разоблачили

Реальный объем проинсталлированной базы настольных ПК с учетом «самосбора» составил в России чуть более 6 млн. ПК, посчитали в ITResearch. Оценка объема сектора «десктопов» в России, по признанию самих аналитиков, — чрезвычайно сложная задача. По словам Василия Мочара, заместителя директора ITResearch, получению
16.12.2005 Epson объявила о результатах работы в 3-м квартале

n принадлежало 47% рынка струйных принтеров в России в денежном выражении и 38% - в штучном, что соответствует первому месту. Лидерство компании подтверждено также и другим аналитическим агентством – IT Research. По данным IT Research, за последний год доля компании в денежном выражении превысила 40%. В 3-ем квартале 2005 года компания Epson является безоговорочным лидером на рынке ф
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) в 
14.03.2005 Россияне "распробовали" КПК

По оценкам ITResearch, общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) за 4-й квартал оценивается примерно в 1505 тыс. шт. Порядка 81% продаж в натуральном выражении приходит
02.12.2004 Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет

Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,36 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 20,5% в штучном исчислении и на 32,6% - в денежном. Как следует из различных темпов роста денежны
01.12.2004 "Плазма" в России подешевела почти на 30%

г. на российский рынок было поставлено 11,22 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 58% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, за год средневзвешенная стоимость одного устройства сократилась примерно на $450, и сейчас она немногим выше $2 тыс. Из технологических закономерностей можно отметить рост (почти на
30.11.2004 ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформ
15.09.2004 Рынок КПК в России теряет рентабельность

ии (перечислены в алфавитном порядке) – «Вобис», «МакЦентр», PalmShop.ru, RRC и DIXIS. Отчет по российскому рынку КПК на базе процессоров Intel представила недавно другая исследовательская компания - ITResearch. По оценкам ее аналитиков, в сегменте карманных компьютеров доля лидирующей группы компаний, в состав которой входят (по алфавиту) Asustek, Hewlett-Packard, Nokia, PalmOne, Rover Com
14.09.2004 МФУ – самая популярная "периферия" в России

Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов во 2-м квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,016 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 33% в штучном исчислении, и на 56% - в денежном, что означает сохранение тенденции существенного
14.09.2004 "Плазма" в России подешевела в среднем на $1 тыс.

г. на российский рынок было поставлено 8,57 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 93% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, хотя в прошедшем квартале не было столь масштабных, как в предыдущем, поставок в рамках многолетнего тендера «Дети России» Министерства образования РФ, они все же заметным образом в
11.06.2004 Россияне не скупятся на компьютерную периферию

Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в 1-м квартале 2004 г. составил около 1,28 млн. шт., по оценкам ITResearch. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 30% в количественном исчислении, и на 54% - в денежном, что означает очень существенный рост средневзвешенной стоимос
16.01.2004 ITResearch: Российский рынок лазерных принтеров растет

Согласно отчетам аналитической компании ITResearch, объем российского рынка принтеров вырос почти на 40% в натуральном и на 20% – в денежном выражении по сравнению с 3 кварталом 2002 года. Самые высокие темпы роста продаж в 2003 году
09.12.2003 ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г.

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе Int
15.09.2003 ITResearch изучил российский хай-тек-рынок во 2 квартале

Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий во 2 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе In
29.08.2003 Серый импорт сканеров в России умирает

в 1-м квартале 2000 г.) H1’00 1,00 H2’00 1,40 H1’01 1,63 H2’01 2,07 H1’02 2,99 H2’02 3,74 Источник: ITResearch Цены берут свое Как уже говорилось выше, в 2002 г. произошли существенные изменени

Публикаций - 123, упоминаний - 135

ITResearch и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 60
Acer Group - Acer Inc 2776 33
HP Inc. 5883 32
LG Electronics 3735 30
Toshiba Corporation 2980 30
Seiko Epson Corporation 908 29
Sony 6739 27
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 25
Canon 1439 24
HP - Hewlett-Packard 3662 24
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 24
Rover - RoverComputers 423 24
Xerox - The Haloid Company 1168 21
Intel Corporation 12811 20
Philips 2099 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 19
Dell EMC 5180 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 18
Merlion iRU - Деловой офис 352 17
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 17
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 14
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 13
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 13
Fujitsu 2105 12
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 12
Merlion - Ippon 54 12
K-Systems - К-Системс 140 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 11
ViewSonic 325 11
Powercom - Пауэрком 76 11
InFocus 70 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
Формоза - Formoza 179 11
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 10
Chloride Group PLC 18 10
Sharp Corporation 1062 10
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 10
Xerox - Lexmark Int 303 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Daewoo 104 3
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
АСК 49 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Финанс 7 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Heidelberg 11 1
НКК Финанс - 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 54 1
Белый Ветер 365 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Bryan Norris Associates 14 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
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Лем Станислав 7 1
Лозовик Николай 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
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Китай - Тайвань 4245 12
Япония 13807 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
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Европа Восточная 3138 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Европа Западная 1496 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 3
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 3
Казахстан - Республика 6048 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Италия - Сицилия 44 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Польша - Республика 2031 1
Индия - Bharat 5870 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 14
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Импортозамещение - параллельный импорт 618 5
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
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