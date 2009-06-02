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ITResearch
СОБЫТИЯ
|02.06.2009
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Продажи ноутбуков в России упали на 30%
Компания ITResearch проанализировала итоги продаж на российском рынке ноутбуков в 1-м квартале 2009 г. Всего за этот период было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на 30% ниже аналогичного
|01.06.2009
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Россия: поставки ноутбуков сократились на почти треть
Компания ITResearch объявила итоги продаж на российском рынке ноутбуков (сюда не вошли поставки нетбуков) в 1-м квартале 2009 г. Всего за квартал было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на
|04.04.2008
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Россия: ЭЛТ-мониторы стали историей, на очереди - сканеры
Согласно данным аналитического агентства ITResearch, опубликованным в журнале «Бестселлеры IT-рынка» №1 за 2008 год, объем продаж ориг
|08.06.2007
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Рынок ПК в России разоблачили
Реальный объем проинсталлированной базы настольных ПК с учетом «самосбора» составил в России чуть более 6 млн. ПК, посчитали в ITResearch. Оценка объема сектора «десктопов» в России, по признанию самих аналитиков, — чрезвычайно сложная задача. По словам Василия Мочара, заместителя директора ITResearch, получению
|16.12.2005
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Epson объявила о результатах работы в 3-м квартале
n принадлежало 47% рынка струйных принтеров в России в денежном выражении и 38% - в штучном, что соответствует первому месту. Лидерство компании подтверждено также и другим аналитическим агентством – IT Research. По данным IT Research, за последний год доля компании в денежном выражении превысила 40%. В 3-ем квартале 2005 года компания Epson является безоговорочным лидером на рынке ф
|06.04.2005
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ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году
Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) в
|14.03.2005
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Россияне "распробовали" КПК
По оценкам ITResearch, общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) за 4-й квартал оценивается примерно в 1505 тыс. шт. Порядка 81% продаж в натуральном выражении приходит
|02.12.2004
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Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет
Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,36 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 20,5% в штучном исчислении и на 32,6% - в денежном. Как следует из различных темпов роста денежны
|01.12.2004
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"Плазма" в России подешевела почти на 30%
г. на российский рынок было поставлено 11,22 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 58% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, за год средневзвешенная стоимость одного устройства сократилась примерно на $450, и сейчас она немногим выше $2 тыс. Из технологических закономерностей можно отметить рост (почти на
|30.11.2004
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ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники
Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформ
|15.09.2004
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Рынок КПК в России теряет рентабельность
ии (перечислены в алфавитном порядке) – «Вобис», «МакЦентр», PalmShop.ru, RRC и DIXIS. Отчет по российскому рынку КПК на базе процессоров Intel представила недавно другая исследовательская компания - ITResearch. По оценкам ее аналитиков, в сегменте карманных компьютеров доля лидирующей группы компаний, в состав которой входят (по алфавиту) Asustek, Hewlett-Packard, Nokia, PalmOne, Rover Com
|14.09.2004
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МФУ – самая популярная "периферия" в России
Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов во 2-м квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,016 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 33% в штучном исчислении, и на 56% - в денежном, что означает сохранение тенденции существенного
|14.09.2004
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"Плазма" в России подешевела в среднем на $1 тыс.
г. на российский рынок было поставлено 8,57 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 93% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, хотя в прошедшем квартале не было столь масштабных, как в предыдущем, поставок в рамках многолетнего тендера «Дети России» Министерства образования РФ, они все же заметным образом в
|11.06.2004
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Россияне не скупятся на компьютерную периферию
Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в 1-м квартале 2004 г. составил около 1,28 млн. шт., по оценкам ITResearch. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 30% в количественном исчислении, и на 54% - в денежном, что означает очень существенный рост средневзвешенной стоимос
|16.01.2004
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ITResearch: Российский рынок лазерных принтеров растет
Согласно отчетам аналитической компании ITResearch, объем российского рынка принтеров вырос почти на 40% в натуральном и на 20% – в денежном выражении по сравнению с 3 кварталом 2002 года. Самые высокие темпы роста продаж в 2003 году
|09.12.2003
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ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г.
Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе Int
|15.09.2003
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ITResearch изучил российский хай-тек-рынок во 2 квартале
Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий во 2 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе In
|29.08.2003
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Серый импорт сканеров в России умирает
в 1-м квартале 2000 г.) H1’00 1,00 H2’00 1,40 H1’01 1,63 H2’01 2,07 H1’02 2,99 H2’02 3,74 Источник: ITResearch Цены берут свое Как уже говорилось выше, в 2002 г. произошли существенные изменени
ITResearch и организации, системы, технологии, персоны:
|Мочар Василий 19 19
|Мишин Глеб 70 7
|Шульгин Дмитрий 7 5
|Воронецкий Эдуард 47 4
|Голощапов Александр 15 4
|Миронос Владимир 5 4
|Медведева Елена 14 3
|Путин Владимир 3454 3
|Кравченко Дмитрий 42 3
|Воронков Алексей 10 3
|Шуняев Сергей 25 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Гималиев Наиль 11 2
|Камытбаева Зарина 16 2
|Крымова Екатерина 9 2
|Колесов Олег 6 2
|Симонова Елена 4 2
|Косолапов Кирилл 7 2
|Андреев Андрей 33 2
|Dell Michael - Делл Майкл 193 2
|Щербаков Антон 11 2
|Москалева Татьяна 73 1
|Поносов Александр 69 1
|Лопатин Виктор 25 1
|Муромец Юлия 28 1
|Беляев Леонид 14 1
|Верховод Андрей 22 1
|Гудым Денис 20 1
|Эшкинд Борис 4 1
|Козлов Павел 21 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Кравченко Рано 10 1
|Баранов Дмитрий 25 1
|Дахновский Дмитрий 9 1
|Глобус Дарья 9 1
|Степанишин Вадим 9 1
|Сочилин Геннадий 7 1
|Киппельман Игнатий 7 1
|Лем Станислав 7 1
|Лозовик Николай 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Известия ИД 770 2
|Ведомости 1466 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
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