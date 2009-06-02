Продажи ноутбуков в России упали на 30% Компания ITResearch проанализировала итоги продаж на российском рынке ноутбуков в 1-м квартале 2009 г. Всего за этот период было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на 30% ниже аналогичного

Россия: поставки ноутбуков сократились на почти треть Компания ITResearch объявила итоги продаж на российском рынке ноутбуков (сюда не вошли поставки нетбуков) в 1-м квартале 2009 г. Всего за квартал было продано чуть более 572 тыс. мобильных ПК - почти на

Россия: ЭЛТ-мониторы стали историей, на очереди - сканеры Согласно данным аналитического агентства ITResearch, опубликованным в журнале «Бестселлеры IT-рынка» №1 за 2008 год, объем продаж ориг

Рынок ПК в России разоблачили Реальный объем проинсталлированной базы настольных ПК с учетом «самосбора» составил в России чуть более 6 млн. ПК, посчитали в ITResearch. Оценка объема сектора «десктопов» в России, по признанию самих аналитиков, — чрезвычайно сложная задача. По словам Василия Мочара, заместителя директора ITResearch, получению

Epson объявила о результатах работы в 3-м квартале n принадлежало 47% рынка струйных принтеров в России в денежном выражении и 38% - в штучном, что соответствует первому месту. Лидерство компании подтверждено также и другим аналитическим агентством – IT Research. По данным IT Research, за последний год доля компании в денежном выражении превысила 40%. В 3-ем квартале 2005 года компания Epson является безоговорочным лидером на рынке ф

ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) в

Россияне "распробовали" КПК По оценкам ITResearch, общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформе Intel) за 4-й квартал оценивается примерно в 1505 тыс. шт. Порядка 81% продаж в натуральном выражении приходит

Россия: ЖК- и ЭЛТ-мониторы почти сравняли счет Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,36 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 20,5% в штучном исчислении и на 32,6% - в денежном. Как следует из различных темпов роста денежны

"Плазма" в России подешевела почти на 30% г. на российский рынок было поставлено 11,22 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 58% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, за год средневзвешенная стоимость одного устройства сократилась примерно на $450, и сейчас она немногим выше $2 тыс. Из технологических закономерностей можно отметить рост (почти на

ITResearch огласила результаты исследования рынка потребительской электроники Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2004 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, КПК, серверы на платформ

Рынок КПК в России теряет рентабельность ии (перечислены в алфавитном порядке) – «Вобис», «МакЦентр», PalmShop.ru, RRC и DIXIS. Отчет по российскому рынку КПК на базе процессоров Intel представила недавно другая исследовательская компания - ITResearch. По оценкам ее аналитиков, в сегменте карманных компьютеров доля лидирующей группы компаний, в состав которой входят (по алфавиту) Asustek, Hewlett-Packard, Nokia, PalmOne, Rover Com

МФУ – самая популярная "периферия" в России Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов во 2-м квартале 2004 г. составил, по оценкам ITResearch, около 1,016 млн. шт. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 33% в штучном исчислении, и на 56% - в денежном, что означает сохранение тенденции существенного

"Плазма" в России подешевела в среднем на $1 тыс. г. на российский рынок было поставлено 8,57 тыс. мультимедийных проекторов (multimedia projectors - MMP), что на 93% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Как отмечают специалисты ITResearch, хотя в прошедшем квартале не было столь масштабных, как в предыдущем, поставок в рамках многолетнего тендера «Дети России» Министерства образования РФ, они все же заметным образом в

Россияне не скупятся на компьютерную периферию Мониторы Общий объем продаж на свободном рынке мониторов в 1-м квартале 2004 г. составил около 1,28 млн. шт., по оценкам ITResearch. Показатели аналогичного периода прошлого года были превышены на 30% в количественном исчислении, и на 54% - в денежном, что означает очень существенный рост средневзвешенной стоимос

ITResearch: Российский рынок лазерных принтеров растет Согласно отчетам аналитической компании ITResearch, объем российского рынка принтеров вырос почти на 40% в натуральном и на 20% – в денежном выражении по сравнению с 3 кварталом 2002 года. Самые высокие темпы роста продаж в 2003 году

ITResearch исследовал российский ИТ-рынок в 3 квартале 2003 г. Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий в 3 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе Int

ITResearch изучил российский хай-тек-рынок во 2 квартале Аналитическая компания ITResearch объявила результаты исследования ряда сегментов российского рынка информационных технологий во 2 квартале 2003 г. Общий объем рынка компьютеров (ПК, ноутбуки, серверы на платформе In