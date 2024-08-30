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Delta Computers Бобёр ПК Бобёр BBiH2 Ворон ПК
- «Бобёр» BBiH2 – это компактный компьютер форм-фактора SFF, предназначенный для стандартных офисных задач, и задач в областях здравоохранения и образования. ПК сочетает в себе современную платформу с эргономичным дизайном, который позволяет эффективно использовать рабочее пространство сотрудника. Гибкость подключения периферийного оборудования обеспечивается набором наружных интерфейсов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 14, упоминаний - 18
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 453 1
|Терещенко Максим 29 5
|Чернышев Андрей 74 4
|Трандин Сергей 127 2
|Пашковский Никита 2 1
|Епишин Олег 25 1
|Беднова Анна 1 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Фролов Павел 86 1
|Коростелев Павел 41 1
|Шамбер Елена 4 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165270 13
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 2
|ITResearch 123 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.