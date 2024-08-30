Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197894
ИКТ 15266
Организации 11718
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 26992
Персоны 86268
География 3104
Статьи 1578
Пресса 1307
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Delta Computers Бобёр ПК Бобёр BBiH2 Ворон ПК

  • «Бобёр» BBiH2 – это компактный компьютер форм-фактора SFF, предназначенный для стандартных офисных задач, и задач в областях здравоохранения и образования. ПК сочетает в себе современную платформу с эргономичным дизайном, который позволяет эффективно использовать рабочее пространство сотрудника. Гибкость подключения периферийного оборудования обеспечивается набором наружных интерфейсов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.08.2024 Delta Computers представила обновленные ПК «Бобёр» и «Ворон» 1
28.03.2024 «Труконф» и Delta Computers запустили производство российского ВКС-терминала «ТруБобёр» 1
28.02.2024 Российский бизнес полюбил отечественные ПК. Закупки растут гигантскими темпами 1
15.01.2024 Delta Computers и «Код Безопасности» провели успешные тесты на совместимость ПАК «Соболь» с ПК «Бобер», ПК «Ворон» и APM «Лось» 2
15.11.2023 Новое поколение ПК «Бобер» и «Ворон» включено в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга 1
10.07.2023 Delta Computers выпустила новые ПК «Ворон» и «Бобёр» 1
06.03.2023 Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза 2
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 1
06.09.2022 Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России 1
04.07.2022 Линейка персональных систем Delta Computers включена в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России 1
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» 1
09.02.2022 ПК Delta Computers «Бобёр» прошел сертификацию в Минпромторге России 1

Публикаций - 14, упоминаний - 18

Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 14
Intel Corporation 12795 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 979 2
TrueConf - ТруКонф 450 2
Nvidia Corp 3971 2
Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 592 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 427 1
Dell EMC 5172 1
Apple Inc 13104 1
Dell Technologies - Dell Computer 2212 1
HP Inc. 5877 1
Ред Софт - Red Soft 1219 1
DEXP 64 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2393 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 545 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 482 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 442 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 776 1
Код Безопасности 805 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 82 1
ICL ГК - ICL Group 479 1
Ланит - diHouse - Дихаус 262 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 453 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 809 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22480 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12775 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5485 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33305 6
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1651 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4369 5
DDR - Double data rate 3073 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10266 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28143 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16938 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 4
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 479 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10606 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2359 3
USB Type-A - USB-A 692 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14724 2
Компьютеризация - Компьютерная мышь - Computer mouse 274 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10568 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 902 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3763 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4191 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8598 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1644 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2033 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27289 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6225 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7635 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4567 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16063 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12126 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2680 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11484 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1103 1
Desktop computer - Системный блок - системник 472 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5150 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2388 8
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 187 4
Delta Computers - Delta Tioga Pass 23 3
Intel Core - Intel Raptor Lake 79 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 358 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 174 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 2
Delta Computers - Delta Serval 13 2
Intel Core - Семейство процессоров 1248 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 294 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 253 2
Delta Computers - Ворон DC-VOi 1 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 110 1
Delta Computers - Delta Argut 12 1
Delta Computers - Delta Sprut 14 1
TrueConf - ТруБобёр 1 1
Postgres Professional - Postgres Pro Machine 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1030 1
Intel x86 - архитектура процессора 2142 1
Microsoft Windows 16842 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1574 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 454 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 205 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 138 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1671 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 768 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 722 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - VeiL VDI 68 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 112 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 68 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3544 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 251 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 191 1
Терещенко Максим 29 5
Чернышев Андрей 74 4
Трандин Сергей 127 2
Пашковский Никита 2 1
Епишин Олег 25 1
Беднова Анна 1 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Фролов Павел 86 1
Коростелев Павел 41 1
Шамбер Елена 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19023 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3979 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3742 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5088 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3840 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18061 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7371 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7750 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27140 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5547 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 278 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5087 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 344 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11666 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15954 1
Ведомости 1450 1
ITResearch 123 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 218 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще