ПК Delta Computers «Бобёр» прошел сертификацию в Минпромторге России

Delta Computers, российский разработчик и производитель ИТ-оборудования, объявила об успешном прохождении сертификации в Минпромторге России своей персональной системы «Бобёр».

Delta Computers провела все необходимые действия и процедуры в соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», что позволило ей получить заключение Министерства промышленности и торговли России.

Согласно полученному заключению, данный продукт Delta Computers полностью соответствует всем критериям, изложенным в приложении к постановлению Правительства, и считается изделием, которое промышленно производится на территории России.

ПК «Бобёр» с материнской платой DCB-B560M построен на базе процессоров Intel 10 и 11 поколения и является компактной и производительной платформой, ориентированной на применение в корпоративном сегменте.

«Бобёр» имеет сертификацию с широким спектром ОС: Microsoft Windows, Astra Linux, Rosa Linux, «Альт».

Устройство может быть оснащено модулями оперативной памяти до 128 ГБ DDR4. В качестве накопителей используются твердотельные накопители формата M.2 до 4 ТБ и до 2 дисков SATA: SSD и HDD общим объёмом до 26 ТБ. Дополнительно систему можно оборудовать оптическим приводом.