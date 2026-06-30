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DDR Double data rate

DDR — это тип оперативной памяти, который используется в компьютерах и других вычислительных устройствах. От него зависит скорость обработки данных и выполнения задач.

СОБЫТИЯ

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30.06.2026 Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки

Meta* повторно использует DDR4 в новых серверах Корпорация Meta* нашла способ смягчить для себя последствия нынешнего о
23.06.2026 Пошли в рост цены на давно забытую оперативную память. За квартал она подорожала на 60%

2003 г., 23 года назад, и спустя четыре года был заменен на DDR3, а еще через семь лет вышла память DDR4. Сейчас бал правит DDR5, и совсем скоро в продажу поступят первые планки DDR6. Модули DD
10.06.2026 Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3

асно данным исследовательской компании TrendForce, высокие цены на более производительные DRAM-чипы DDR4 подталкивают вынуждающиеся в них компании к приобретению DDR3-микросхем на спотовом рынк
04.06.2026 Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить

каются модули оперативной памяти. Об этом изданию Tom’s Hardware сообщили представители G.Skill и V-Color. Обращение на рынке поддельных комплектующих – явление не новое, однако образцы планок памяти DDR5, обнаруженные в онлайн-ритейле КНР, представляют собой подделку высокого качества: дизайн печатной платы устройства идентичен оригинальному. Отличить такой модуль от настоящего при помощи

22.05.2026 Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских

Китайские производители чипов оперативной памяти DRAM начали выходить на мировой рынок. Как пишет портал WCCFTech, они сразу скооперировались с крупнейшими брендами – к примеру, планки памяти Corsair DDR5 отныне базируются на чипах производства CXMT. Corsair – один из ведущих американских производителей компонентов для ПК, включая модули памяти. CXMT, в свою очередь – это один из крупнейших
12.05.2026 Выглядит как настоящая. Мошенники начали продавать поддельную память DDR5 с фальшивыми чипами из пластмассы

Имитация чипа Пользователи сообщают о циркулирующей на азиатских рынках поддельной памяти DDR5, причем некоторые мошенники заменяют целые модули полыми пластиковыми имитациями чипов, пишет Tom's Hardware. Случаи продажи поддельных устройств участились в последнее время. Этому способ
20.04.2026 Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга

тавители Softline. Включение компьютеров «Инферит Техника» в реестр Минпромторга дает заказчикам из госсектора и бизнеса возможность закупать ПК в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В ходе сертификации модели на DDR5 подтвердили свою надежность и могут использоваться в цифровой проектах, где предъявляются требования к происхождению оборудования. TechDesk AS2071R, TechDesk AD7151R и TechDesk VT5011R соб
15.04.2026 Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с

Компания Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с для удовлетворения растущих требований к обработке данных в сфере граничных вычислений. Производительность моделей на 12,5% выше таковой предыдущих поколений, объем

07.04.2026 Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно

мяти DDR3. Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одревнел» с появлением в 2020 г. стандарта DDR5. Сейчас на подходе первые комм
06.04.2026 Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки

а является переходной с точки зрения поддержки форматов ОЗУ – она работает одновременно и с памятью DDR4, и с более современной DDR5, а на плате ASRock H610M Combo II два слота выделено под DDR
30.03.2026 Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

днем дорожала и делала это все быстрее, внезапно упала в цене. И сделала это не морально устаревшая DDR4 и даже не совсем древняя DDR3, а самая современная DDR5. Как пишет издание The Telegraph
24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы

Memory Technologies (CXMT) без предупреждения снизила цены на производство чипов оперативной памяти DDR4 вдвое, пишет издание The Korea Herald. Сделала она это, пока ее основные конкуренты в ли
14.01.2026 Мир возвращается в 2007 год. Миллионы пользователей массово переходят на древние ОЗУ DDR3 19-летней давности

ьзователи скупают все, что связано с DDR3, напрочь игнорируя существование более современной памяти DDR4 и тем более DDR5. DDR3 – это морально устаревший стандарт оперативной памяти 19-летней д
12.01.2026 Россиянин вручную собрал оперативную память DDR5 «за копейки», чтобы не переплачивать за магазинные. Получилось лучше, чем на заводе

под псевдонимом VIK-on вручную собрал полноценный модуль оперативной памяти современного стандарта DDR5 для настольных ПК. Планка отлично работает, определяется в BIOS как игровой, поддерживае
26.12.2025 Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога

тствует российским розничным ценам. Однако важно понимать, о какой именно ОЗУ идет речь – о древней DDR4 или современной DDR5. К примеру, редакция CNews нашла в «Ситилинке» комплект планку на 1
23.12.2025 Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого

известные подменили заказанную им современную оперативную память DDR5 на чипы предыдущего поколения DDR4, пишет Tom’s Hardware. Планки DDR4 во-первых, несовместимы со слотом DDR5, во-вто
10.12.2025 Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России

Новые правила для SSD и DDR Как выяснил CNews, Правительство ужесточило правила подтверждения российского происхожден
04.12.2025 XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок

XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata. Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компактных сборок и модификаций
18.11.2025 Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ

Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один

13.11.2025 «Инферит» представила линейку новых компьютеров

Вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), производство которого расположено в подмосковном Фрязино, наладил выпуск новой линейки компьютеров на базе оперативной памяти DDR5. В новой линейке три модели: TechDesk AS2071S/R, TechDesk AD7151S/R и TechDesk VT5011S/R. Все могут комплектоваться по-разному — в зависимости от требований конкретного заказчика. На выбор
10.11.2025 На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD

ной памяти из-за чего производители DRAM переключаются на ее производство, выпуская потребительские DDR4 и DDR5 по остаточному принципу. То же касается и жестких дисков. Проигрывая SSD в плане

16.09.2025 Огромная дыра в суперпопулярной оперативной памяти открыла хакерам полный доступ ко всем современным ПК. Защищено лишь древнее «железо»

аняется с 2020 г. и уже давно вытеснила морально устаревшую и заметно менее производительную память DDR4 с первого места по популярности, под угрозой могут находиться сотни миллионов и компьюте
06.08.2025 Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку. Опрос

ие производители чипов оперативной памяти готовятся к полному прекращению выпуска модулей стандарта DDR4, которые используются в огромном количестве компьютеров по всей планете. Как пишет Tom’s
26.06.2025 Мир сошел с ума. Устаревшее «железо» подорожало втрое из-за бешеного спроса, пока новое лежит на полках и не продается

В погоне за прошлым В мире наблюдается аномальный рост цен на оперативную память стандарта DDR4, морально устаревшего и в современных компьютерах и ноутбуках зачастую не использующегос
16.04.2025 Новая материнская плата RDW Computers на DDR5

ов. Переход на новое поколение оперативной памяти разработчик объясняет тенденциями рынка. Конечно, DDR4 сразу не канет в лету, но, учитывая возрастающие требования к аппаратной части, стандарт
14.04.2025 DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга

рга России. По итогам экспертизы линейка набрала 35 баллов. Разработка, тестирование и производство DDR осуществлялось на базе GS Nanotech в городе Гусеве Калининградской области. Об этом CNews
11.04.2025 Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5

Teamgroup объявила о выпуске игровых модулей памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5.Благодаря новой усовершенствованной технологии тактового управления (CKD) преодолеваются традиционные ограничения, а разгонная частота достигает 8400 МГ
19.02.2025 Мир на пороге острого дефицита оперативной памяти. Виноват Китай, и только Китай может его победить. Опрос

Все из-за Китая Ведущие производители DRAM-памяти могут прекратить выпуск модулей DDR4 и DDR3 к концу 2025 г. Как пишет Tom’s Hardware, связано это в первую очередь с небольши
11.12.2024 Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай

овательской компании DRAMeXchange. По подсчетам экспертов, контрактная стоимость 8-гигабитного чипа DDR4 находилась на уровне $1,35, тогда как еще в июле 2024 г. он оценивался в $2,1. Как пишет
25.10.2024 XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций

hnology в области модулей памяти и флеш-памяти, расширил свою продуктовую линейку и официально вышел на рынок рабочих станций. Сегодня XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICore DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32 ГБ, что облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций. AICore создан для повышения общей производительности системы, обр
10.10.2024 Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra

Бренд модулей памяти и флэш-памяти, давний партнер Intel, Adata Technology и ее игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой памяти DDR5 CUDIMM, включая игровую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews соо
24.09.2024 В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам

альной микросхемы», – сообщили они CNews. Не хуже аналогов Ключевым отличием модулей памяти DDR5 от DDR4 является гораздо более высокая производительность при меньшем потреблении энергии. Станд
10.09.2024 Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5

систем, компонентов и периферийных устройств, объявил о запуске оперативной памяти Lancer Neon RGB DDR5. Lancer Neon RGB использует эксклюзивное теплоотводящее покрытие печатной платы для знач
21.08.2024 Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB

Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power. При выборе дизайна для модулей XPower Storm DDR5 RGB специали
02.07.2024 Пользователей заставят обновить ПК – в новых процессорах Intel не будет поддержки культовой технологии

Хватит держаться за прошлое Компания Intel собирается исключить поддержку оперативной памяти DDR4 из своих новейших процессоров Arrow Lake-S, пишет портал Tom’s Hardware. Премьера чипов

13.06.2024 За ретро придется платить. Морально устаревшая память DDR3 взлетит в цене и будет дорожать

7 г. и на момент выхода материала являлась морально устаревшей, поскольку ее давно заменила сначала DDR4, а ныне и вовсе гораздо более современная и перспективная DDR5. Производители, понимая,

07.03.2024 Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5

ной памяти, эффективно снижая её температуру более чем на 10%. Эта технология термического покрытия печатных плат будет внедрена во втором квартале в высокопроизводительной разогнанной игровой памяти DDR5 с тактовой частотой 8000 МТ/с или выше, чтобы обеспечить её стабильную и эффективную работу. Об этом CNews сообщили представители Adata. Фото: Adata Adata представляет новую технологию охл
04.12.2023 Времена почти бесплатной оперативной памяти закончились. Цены взлетели на 20% по вине производителей

а 15-20% год к году, и это выше первоначальных прогнозов аналитиков. Планки более старого стандарта DDR4 (2014 г.), несмотря на то, что они постепенно уходят на второй план, тоже не стали дешев
17.10.2023 Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с

Adata, мировой бренд памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей Adata Gen5 полностью поддерживает новейшие процессоры Intel 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata. Память XPG DDR5 и SSD Adata PCI
02.08.2023 Рынок заполонила б/у память для ПК, которую продают как новую

ок компьютерной памяти с произвольным доступом (DRAM) наводнили образцы бывших в употреблении чипов DDR4-3200, продающихся под видом новых. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на

Публикаций - 3083, упоминаний - 4287

DDR и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 1392
Nvidia Corp 4002 620
AMD - Advanced Micro Devices 4641 594
Samsung Electronics 11064 314
Acer Group - Acer Inc 2776 293
Microsoft Corporation 25775 263
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 224
HP Inc. 5883 212
Lenovo Group 2446 196
Apple Inc 13154 196
Dell EMC 5180 191
AMD Graphics Product Group - ATI 973 180
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 145
Toshiba Corporation 2980 121
Sony 6739 118
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 108
IBM - International Business Machines Corp 9699 100
Dell Technologies - Dell Computer 2219 92
SAS Institute 1082 91
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 90
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 87
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 86
Fujitsu 2105 80
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 80
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 74
VAIO 475 71
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 68
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 61
Rambus 246 60
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 59
HP - Hewlett-Packard 3662 57
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 56
Huawei 4676 55
Merlion iRU - Деловой офис 352 48
LG Electronics 3735 45
Rover - RoverComputers 423 45
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 43
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 43
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 42
Google LLC 12688 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 70
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
Россети Ленэнерго 1699 23
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 21
Hyundai Motor Company 436 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Белый Ветер 365 14
TÜV Rheinland Group 181 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Совкомбанк Совесть 279 10
Ferrari NV 159 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 8
Родник 91 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
Tesla Motors 461 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Tata Motors - Jaguar Cars 126 4
Верный - торговая сеть 326 4
Swarovski AG 74 4
Наукоград - технопарк 156 4
101Hotels.com 456 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
BMW Group 482 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 177
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 103
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 67
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
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Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
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U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
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Федеральное казначейство России 1949 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 3
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CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 9
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 2198
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1616
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1142
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1091
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 861
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 748
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 741
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 740
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 733
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 693
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 680
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 669
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 586
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 585
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 580
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 579
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 548
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 540
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 511
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 473
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 471
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 461
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 445
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 443
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 427
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 418
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 412
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 355
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 351
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 350
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 347
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 316
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 313
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 308
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 307
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 299
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 291
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 288
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 279
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 269
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 416
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 403
Microsoft Windows 16882 353
Intel Core - Семейство процессоров 1251 342
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 337
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 274
Linux OS 11533 241
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 217
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 192
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 185
Intel Celeron - Серия процессоров 979 182
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 182
Intel Core i - Cерия процессоров 534 176
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 170
Microsoft Windows 10 1938 161
Intel x86 - архитектура процессора 2151 151
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 151
Nvidia GeForce GTX 525 145
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 143
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 142
Microsoft Windows 7 2007 137
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 137
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 126
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 122
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 118
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 113
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 107
Google Android 15243 107
Microsoft DirectX 723 104
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 99
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 96
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 95
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 91
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 91
AMD Mobility Radeon 232 91
Microsoft Windows XP 2431 88
Intel Turbo Boost Technology 216 88
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 88
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 87
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 293 86
Ксенин Алекс 311 67
Ильичев Андрей 38 18
Евдокимов Андрей 95 14
Курилина Наталья 21 12
Гендрих Сергей 29 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 10
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 10
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 9
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 9
Иванов Борис 64 8
James Renee - Джеймс Рене 25 8
Трушкин Константин 60 7
Катаев Александр 40 7
Копосов Максим 74 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 7
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 7
Потапкин Никита 14 7
Чернышев Андрей 74 7
Коваленко Павел 70 7
Епишин Олег 26 7
Lin James - Лин Джеймс 15 6
Черкасов Дмитрий 43 6
Горшенин Максим 39 6
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 6
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 6
Фильченков Александр 40 6
Brown Richard - Браун Ричард 21 6
Путин Владимир 3454 6
Опанасенко Всеволод 139 5
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 5
Грищенков Александр 17 5
Walker Chris - Уокер Крис 7 5
Wang Michael - Ванг Майкл 19 5
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 5
Fan Jason - Фан Джейсон 8 5
Бойко Алексей 138 5
Башлыков Александр 11 5
Устюжанин Александр 11 5
Терещенко Максим 29 5
Громов Антон 11 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1090
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 361
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 224
Китай - Тайвань 4245 201
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 130
Япония 13807 125
Южная Корея - Республика 7052 123
Европа 24964 121
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 66
Германия - Федеративная Республика 13221 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 39
Азия - Азиатский регион 5920 38
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 25
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 25
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 24
Украина 7928 24
Индия - Bharat 5869 23
США - Калифорния 4829 21
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 19
Канада 5081 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Китай - Шанхай 833 17
Казахстан - Республика 6048 16
Америка - Американский регион 2206 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 15
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 140 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 11
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 147 11
Ближний Восток 3154 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 280
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 245
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 234
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 138
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 132
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 128
Ergonomics - Эргономика 1755 125
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 120
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 113
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 101
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 78
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 72
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 67
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 67
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 65
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 54
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 51
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 50
Английский язык 7030 46
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 45
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 44
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 44
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 41
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 40
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 39
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 39
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 38
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 38
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 38
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 36
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 35
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 33
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 33
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 30
CNews - ZOOM.CNews 1866 107
DigiTimes - Издание 1331 95
Tom’s Hardware 600 78
Inquirer 463 55
X-Bit Labs 83 29
The Register - The Register Hardware 1784 21
WCCFTech - Издание 110 19
DRAMeXchange 42 18
VideoCardz 44 13
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
N+1 - Издание 188 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
Silicon 494 9
Hardware Zone 20 9
Чудо техники 60 8
TechSpot 188 8
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 8
Reddit 398 7
ZDnet 663 7
EE Times 160 7
Neowin 217 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Liliputing 76 6
TechPowerUp 23 6
GizmoChina 171 6
The Verge - Издание 619 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Bloomberg 1627 5
Ведомости 1466 5
AnandTech 73 5
DailyTech 96 5
Reg Hardware 91 5
Commercial Times 110 5
FT - Financial Times 1296 4
PC Magazine - PCMag 104 4
South China Morning Post 93 4
CNX Software 18 4
Electronista 166 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Forbes - Форбс 1002 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
IDC - International Data Corporation 4975 38
TrendForce 187 29
Gartner - Гартнер 3658 17
Cinebench 29 12
Mercury Research 73 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
Gartner - Dataquest 353 6
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 5
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
Insight 64 20 4
Fortune Global 500 295 3
TechTarget 13 3
NPD DisplaySearch 285 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
ITResearch 123 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IBM Research 111 2
Counterpoint Research 110 2
IC Insights 24 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
HFS Research 49 1
Grand View Research 25 1
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Fortune Global 100 142 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Jon Peddie Research 46 1
Reports and Data 4 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
Current Analysis 24 1
NPD Group 140 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
РАН - Российская академия наук 2122 18
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 17
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 17
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 3
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 3
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 3
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 2
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
University of Essex - Эссекский университет 7 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 41
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 36
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 35
Intel Developer Forum - IDF 317 25
CeBIT 614 21
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 15
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 15
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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