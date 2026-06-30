Интернет-гигант начал собирать серверы на базе бывшей в употреблении и устаревшей оперативки Meta* повторно использует DDR4 в новых серверах Корпорация Meta* нашла способ смягчить для себя последствия нынешнего о

Пошли в рост цены на давно забытую оперативную память. За квартал она подорожала на 60% 2003 г., 23 года назад, и спустя четыре года был заменен на DDR3, а еще через семь лет вышла память DDR4. Сейчас бал правит DDR5, и совсем скоро в продажу поступят первые планки DDR6. Модули DD

Вверх рванули цены на память древнего стандарта DDR3 асно данным исследовательской компании TrendForce, высокие цены на более производительные DRAM-чипы DDR4 подталкивают вынуждающиеся в них компании к приобретению DDR3-микросхем на спотовом рынк

Онлайн-магазины наводнила поддельная память DDR5 знаменитых брендов. От оригинала не отличить каются модули оперативной памяти. Об этом изданию Tom’s Hardware сообщили представители G.Skill и V-Color. Обращение на рынке поддельных комплектующих – явление не новое, однако образцы планок памяти DDR5, обнаруженные в онлайн-ритейле КНР, представляют собой подделку высокого качества: дизайн печатной платы устройства идентичен оригинальному. Отличить такой модуль от настоящего при помощи

Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских Китайские производители чипов оперативной памяти DRAM начали выходить на мировой рынок. Как пишет портал WCCFTech, они сразу скооперировались с крупнейшими брендами – к примеру, планки памяти Corsair DDR5 отныне базируются на чипах производства CXMT. Corsair – один из ведущих американских производителей компонентов для ПК, включая модули памяти. CXMT, в свою очередь – это один из крупнейших

Выглядит как настоящая. Мошенники начали продавать поддельную память DDR5 с фальшивыми чипами из пластмассы Имитация чипа Пользователи сообщают о циркулирующей на азиатских рынках поддельной памяти DDR5, причем некоторые мошенники заменяют целые модули полыми пластиковыми имитациями чипов, пишет Tom's Hardware. Случаи продажи поддельных устройств участились в последнее время. Этому способ

Компьютеры «Инферит Техники» на памяти DDR5 вошли в реестр Минпромторга тавители Softline. Включение компьютеров «Инферит Техника» в реестр Минпромторга дает заказчикам из госсектора и бизнеса возможность закупать ПК в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В ходе сертификации модели на DDR5 подтвердили свою надежность и могут использоваться в цифровой проектах, где предъявляются требования к происхождению оборудования. TechDesk AS2071R, TechDesk AD7151R и TechDesk VT5011R соб

Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с Компания Advantech представила новые промышленные модули памяти SQRAM DDR5 со скоростью 7200 МТ/с для удовлетворения растущих требований к обработке данных в сфере граничных вычислений. Производительность моделей на 12,5% выше таковой предыдущих поколений, объем

Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно мяти DDR3. Этот стандарт ОЗУ вышел в 2007 г., 19 лет назад. Он морально устарел в 2014 г. с релизом DDR4 и совсем «одревнел» с появлением в 2020 г. стандарта DDR5. Сейчас на подходе первые комм

Intel внезапно отменила «похороны» древней платформы под память DDR4 из-за дефицита DDR5. Готовятся к выходу новые материнки а является переходной с точки зрения поддержки форматов ОЗУ – она работает одновременно и с памятью DDR4, и с более современной DDR5, а на плате ASRock H610M Combo II два слота выделено под DDR

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела днем дорожала и делала это все быстрее, внезапно упала в цене. И сделала это не морально устаревшая DDR4 и даже не совсем древняя DDR3, а самая современная DDR5. Как пишет издание The Telegraph

Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы Memory Technologies (CXMT) без предупреждения снизила цены на производство чипов оперативной памяти DDR4 вдвое, пишет издание The Korea Herald. Сделала она это, пока ее основные конкуренты в ли

Мир возвращается в 2007 год. Миллионы пользователей массово переходят на древние ОЗУ DDR3 19-летней давности ьзователи скупают все, что связано с DDR3, напрочь игнорируя существование более современной памяти DDR4 и тем более DDR5. DDR3 – это морально устаревший стандарт оперативной памяти 19-летней д

Россиянин вручную собрал оперативную память DDR5 «за копейки», чтобы не переплачивать за магазинные. Получилось лучше, чем на заводе под псевдонимом VIK-on вручную собрал полноценный модуль оперативной памяти современного стандарта DDR5 для настольных ПК. Планка отлично работает, определяется в BIOS как игровой, поддерживае

Русская смекалка против дефицита памяти. Россияне придумали, как делать оперативную память DDR5 «на коленке», чтобы не платить втридорога тствует российским розничным ценам. Однако важно понимать, о какой именно ОЗУ идет речь – о древней DDR4 или современной DDR5. К примеру, редакция CNews нашла в «Ситилинке» комплект планку на 1

Ничего святого. В онлайн-заказах начали подменять современную оперативную память на древнюю. Может коснуться каждого известные подменили заказанную им современную оперативную память DDR5 на чипы предыдущего поколения DDR4, пишет Tom’s Hardware. Планки DDR4 во-первых, несовместимы со слотом DDR5, во-вто

Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России Новые правила для SSD и DDR Как выяснил CNews, Правительство ужесточило правила подтверждения российского происхожден

XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок XPG, игровое подразделение компании Adata, объявляет о запуске серии оперативной памяти ARMAX DDR5. Об этом CNews сообщили представители Adata. Главная особенность серии — высота модуля с радиатором всего 39,5 мм. Это прямой ответ на растущую популярность компактных сборок и модификаций

Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один

«Инферит» представила линейку новых компьютеров Вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline), производство которого расположено в подмосковном Фрязино, наладил выпуск новой линейки компьютеров на базе оперативной памяти DDR5. В новой линейке три модели: TechDesk AS2071S/R, TechDesk AD7151S/R и TechDesk VT5011S/R. Все могут комплектоваться по-разному — в зависимости от требований конкретного заказчика. На выбор

На всех не хватает. Одна из крупнейших стран мира ограничила продажу гражданам оперативной памяти и SSD ной памяти из-за чего производители DRAM переключаются на ее производство, выпуская потребительские DDR4 и DDR5 по остаточному принципу. То же касается и жестких дисков. Проигрывая SSD в плане

Огромная дыра в суперпопулярной оперативной памяти открыла хакерам полный доступ ко всем современным ПК. Защищено лишь древнее «железо» аняется с 2020 г. и уже давно вытеснила морально устаревшую и заметно менее производительную память DDR4 с первого места по популярности, под угрозой могут находиться сотни миллионов и компьюте

Через несколько месяцев навсегда остановится массовый выпуск суперважного и сверхпопулярного «железа». Без него многие нестарые ПК придется выбросить на свалку. Опрос ие производители чипов оперативной памяти готовятся к полному прекращению выпуска модулей стандарта DDR4, которые используются в огромном количестве компьютеров по всей планете. Как пишет Tom’s

Мир сошел с ума. Устаревшее «железо» подорожало втрое из-за бешеного спроса, пока новое лежит на полках и не продается В погоне за прошлым В мире наблюдается аномальный рост цен на оперативную память стандарта DDR4, морально устаревшего и в современных компьютерах и ноутбуках зачастую не использующегос

Новая материнская плата RDW Computers на DDR5 ов. Переход на новое поколение оперативной памяти разработчик объясняет тенденциями рынка. Конечно, DDR4 сразу не канет в лету, но, учитывая возрастающие требования к аппаратной части, стандарт

DDR от GS Nanotech внесена в реестр Минпромторга рга России. По итогам экспертизы линейка набрала 35 баллов. Разработка, тестирование и производство DDR осуществлялось на базе GS Nanotech в городе Гусеве Калининградской области. Об этом CNews

Teamgroup выпускает модули памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и Delta CKD RGB DDR5 Teamgroup объявила о выпуске игровых модулей памяти T-Force Xtreem CKD ARGB DDR5 и T-Force Delta CKD RGB DDR5.Благодаря новой усовершенствованной технологии тактового управления (CKD) преодолеваются традиционные ограничения, а разгонная частота достигает 8400 МГ

Мир на пороге острого дефицита оперативной памяти. Виноват Китай, и только Китай может его победить. Опрос Все из-за Китая Ведущие производители DRAM-памяти могут прекратить выпуск модулей DDR4 и DDR3 к концу 2025 г. Как пишет Tom’s Hardware, связано это в первую очередь с небольши

Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай овательской компании DRAMeXchange. По подсчетам экспертов, контрактная стоимость 8-гигабитного чипа DDR4 находилась на уровне $1,35, тогда как еще в июле 2024 г. он оценивался в $2,1. Как пишет

XPG представляет свою первую разогнанную оперативную память AICore DDR5 R-DIMM для мощных рабочих станций hnology в области модулей памяти и флеш-памяти, расширил свою продуктовую линейку и официально вышел на рынок рабочих станций. Сегодня XPG объявила о выпуске первого разогнанного модуля памяти AICore DDR5 R-DIMM с максимальной скоростью 8000MT/s и емкостью 32 ГБ, что облегчает сложные задачи расширения памяти рабочих станций. AICore создан для повышения общей производительности системы, обр

Adata выпускает свои первые модули DDR5 CUDIMM, полностью поддерживающие настольные процессоры Intel Core Ultra Бренд модулей памяти и флэш-памяти, давний партнер Intel, Adata Technology и ее игровой бренд XPG (Xtreme Performance Gear) объявили о выпуске новой памяти DDR5 CUDIMM, включая игровую память XPG Lancer RGB DDR5 CUDIMM и память Adata DDR5 CUDIMM, поддерживающей новейший процессор Intel Core Ultra Desktop (Series 2). Об этом CNews соо

В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам альной микросхемы», – сообщили они CNews. Не хуже аналогов Ключевым отличием модулей памяти DDR5 от DDR4 является гораздо более высокая производительность при меньшем потреблении энергии. Станд

Новая оперативная память XPG Lancer Neon RGB DDR5 систем, компонентов и периферийных устройств, объявил о запуске оперативной памяти Lancer Neon RGB DDR5. Lancer Neon RGB использует эксклюзивное теплоотводящее покрытие печатной платы для знач

Silicon Power выпускает флагманскую память DDR5 XPower Storm DDR5 RGB Компания Silicon Power выпустила модули оперативной памяти нового поколения XPower Storm DDR5 RGB со скоростью до 8000 МТ/с и низкими таймингами от CL40 до CL38. Об этом CNews сообщили представители Silicon Power. При выборе дизайна для модулей XPower Storm DDR5 RGB специали

Пользователей заставят обновить ПК – в новых процессорах Intel не будет поддержки культовой технологии Хватит держаться за прошлое Компания Intel собирается исключить поддержку оперативной памяти DDR4 из своих новейших процессоров Arrow Lake-S, пишет портал Tom’s Hardware. Премьера чипов

За ретро придется платить. Морально устаревшая память DDR3 взлетит в цене и будет дорожать 7 г. и на момент выхода материала являлась морально устаревшей, поскольку ее давно заменила сначала DDR4, а ныне и вовсе гораздо более современная и перспективная DDR5. Производители, понимая,

Adata представляет новую технологию охлаждения памяти DDR5 ной памяти, эффективно снижая её температуру более чем на 10%. Эта технология термического покрытия печатных плат будет внедрена во втором квартале в высокопроизводительной разогнанной игровой памяти DDR5 с тактовой частотой 8000 МТ/с или выше, чтобы обеспечить её стабильную и эффективную работу. Об этом CNews сообщили представители Adata. Фото: Adata Adata представляет новую технологию охл

Времена почти бесплатной оперативной памяти закончились. Цены взлетели на 20% по вине производителей а 15-20% год к году, и это выше первоначальных прогнозов аналитиков. Планки более старого стандарта DDR4 (2014 г.), несмотря на то, что они постепенно уходят на второй план, тоже не стали дешев

Новые модули DDR5 от Adata XPG с частотой до 8400MT/с Adata, мировой бренд памяти и рекомендованный партнер Intel, совместно со своим киберспортивным брендом XPG (Xtreme Performance Gear) объявляет, что полный ассортимент модулей памяти DDR5 XPG и твердотельных накопителей Adata Gen5 полностью поддерживает новейшие процессоры Intel 14 поколения. Об этом CNews сообщили представители Adata. Память XPG DDR5 и SSD Adata PCI