Вопреки всем прогнозам цены на суперсовременную память рухнули на самое дно

Оперативная память DDR5 менее чем за месяц подешевела на 20%, и эксперты верят, что это новая тенденция. Они связывают падение цен на эти планки со слабеющим дефицитом микросхем и оптимизацией производства готовых модулей DDR5. На это у вендоров был целый год – первые планки DDR5 поступили в продажу в июне 2021 г.

Покупка DDR5 без бреши в бюджете

Оперативная память DDR5, самая современная на июнь 2022 г., стремительно дешевеет, несмотря на массу неблагоприятных факторов на рынке. По информации немецкого издания ComputerBase, на рынке Европы такие планки менее чем за месяц стали стоить как минимум на 20% дешевле.

На некоторые комплекты памяти DDR5, в особенности если речь идет о планках начального уровня, цены упали ниже 5 евро (340 руб. на 6 июня 2022 г. по курсу ЦБ) за 1 ГБ. Для сравнения, в январе 2022 г., задолго до стремительного ухудшения геополитической обстановки во всем мире, этот показатель превышал 12 евро (816 руб.).

Это совпадает с подсчетами авторитетного портала Tom’s Hardware. Со слов его аналитиков, за пределами европейского рынка цена базовых модулей DDR5 с высокими таймингами в настоящее время составляет в пределах $6 (367 руб.) за 1 ГБ. Таким образом, стандартный современный комплект их двух планок по 8 ГБ обойдется покупателю в среднем в $120 (7340 руб.).

Снижение цен на DDR5 ускорит отказ от DDR4 в пользу нового более современного стандарта

При этом еще осенью 2021 г. производители компьютерного «железа» были абсолютно уверены в том, что цены на DDR5 не упадут в течение длительного времени. В частности, такие прогнозы озвучивала компания MSI, утверждая, что DDR5 будет дорогим удовольствием, во-первых, из-за новизны формата, во-вторых, из-за используемых в планках памяти DDR5 компонентов. Эти модули комплектуются дополнительными модулями регулировки напряжения и контроллерами питания (PMIC). Также в них реализована новая технология коррекции ошибок на замену обычной ЕСС – on-die Error Correction Code (ODECC). Все это усложняет производство и повышает его себестоимость, утверждали сотрудники MSI.

Кто «виноват»

Снижение цен на память DDR5 является следствием совокупности нескольких факторов. Первый – это значительное по меркам современного компьютерного рынка время, прошедшее с начала продаж планок DDR5. Как сообщал CNews, они появились в магазинах еще в июне 2021 г., хотя на тот момент в мире не существовало ни одного процессора, способного работать с ними. Они появились значительно позже, в ноябре 2021 г., когда Intel запустила линейку Alder Lake.

При этом распространение памяти DDR5 для персональных компьютеров началось еще раньше, в первых числах октября 2020 г. Корейская компания SK Hynix объявила тогда о запуске производства первых в мире планок DIMM нового поколения.

Тем не менее, первыми модулями DDR5, доступными для приобретения, стала вовсе не продукция SK Hynix. Это были планки по 16 ГБ DDR5-4800 компании TeamGroup в наборе из двух модулей. Они были основаны на модулях памяти производства американской Micron. Для работы планкам было необходимо напряжение 1,1 В, а их формула задержек (таймингов) составляла 40-40-40-77. Стоил такой комплект $400 (24,5 тыс. руб.).

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За прошедший с момента релиза этих планок год производители значительно оптимизировали производство, что позволило снизить издержки и уменьшить себестоимость готовой продукции. Для примера, Комплект DDR5-6400 бренда G.Skill с таймингами CL32-39-39-102 в Европе стоит 409 евро (26,9 евро) по сравнению с 699 евро (45,9 тыс. руб.) в начале 2022 г.

Второй фактор – ослабевание дефицита полупроводников, вызванного пандемией COVID-19. Тема коронавируса давно ушла на третий план, страны перестали мериться количеством заразившихся им, а компании начали выводить сотрудников с удаленки в офисы. Первоначально именно массовый переход на удаленную работу, а также временная остановка заводов из-за локдаунов привела к дефициту микросхем – всем срочно понадобилась техника для домашнего офиса.

Кто в выигрыше

Память DDR5 существенно превосходит DDR4 как по производительности, что напрямую влияет на возможности компьютера в играх и приложениях, так и по потреблению энергии. Тем не менее, планки DDR4, несмотря на падение стоимости DDR5, обходятся значительно дешевле.

К тому же большинство процессоров Alder Lake, самых современных в линейке Intel, умеют работать с памятью DDR4, поддерживая одновременно DDR5. С учетом всего этого DDR5 – это в первую очередь выбор тех, кто желает собрать по-настоящему современный ПК для игровых и рабочих ПК.

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Также на новый тип памяти перейдут все истинные фанаты AMD, желающие поскорее открыть для себя сокет AM5 и процессоры Ryzen 7000 с архитектурой Zen 4, созданные специально под него. Это новинки компании, анонс которых состоялся в мае 2022 г., и поддержки DDR4, как и более старых стандартов, в них нет.