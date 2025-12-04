Разделы

PMIC Power Management Integrated Circuit технология интегральной схемы управления питанием


04.12.2025 XPG представили новую серию оперативной памяти ARMAX DDR5 для геймеров и SFF сборок 1
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта 1
08.08.2025 Чипмейкер Texas Instruments, пытавшийся захватить рынок Китая при помощи агрессивного демпинга, резко взвинтил цены 1
26.09.2023 Samsung выпустила сверхкомпактную память емкостью до 128 ГБ. Она вдвое быстрее работает и занимает на 60% меньше места 1
28.03.2023 XPG объявила о старте продаж нового блока питания Cybercore II Platinum 1
06.06.2022 Вопреки всем прогнозам цены на суперсовременную память рухнули на самое дно 1
28.01.2022 Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден 1
24.11.2021 Спекулянты взвинтили цены на новую сверхскоростную память для ПК в семь раз 1
01.11.2021 Цены на ПК бешеными темпами растут по всему миру и не намерены останавливаться 1
21.10.2021 Вам понравилась память DDR5? Она будет супердорогой 1
11.08.2021 Samsung создала сверхмалый процессор. Рынок умных часов и фитнес-трекеров ждет встряска 1
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
02.06.2021 XPG выпустит в продажу новые модули оперативной памяти DDR5 в III квартале 2021 года 2
18.08.2020 Подэкранная селфи-камера — новый тренд 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 1
31.10.2019 Samsung объявила квартальные финансовые результаты 1
16.08.2018 Samsung выпустила 5G-модем Exynos 5100 в соответствии со стандартами 3GPP 1
10.10.2016 Samsung Electronics запустила производство процессора для носимых устройств по техпроцессу 14-нм FinFET 1
30.08.2016 Samsung приступила к массовому производству 14-нм процессора Exynos 7 Quad 7570 1
20.02.2013 Вышел релиз Windows Embedded Compact 7 BSP для SABRE 1
30.09.2010 Россия начала продавать Китаю современные чипы 1
30.09.2010 «Ситроникс» начал поставки RFID-чипов в Китай 1
19.11.2009 Можно ли Windows 7 считать "зеленой"? 1
28.08.2009 Ноутбуки: продлеваем время автономной работы 1
03.09.2008 В России появится новая «силиконовая долина» 1
19.10.2005 Российские микроэлектронщики готовы вытеснить вендоров из ЮВА 1
19.01.2005 IBM представила ноутбуки с повышенным уровнем защиты 1

Samsung Electronics 10625 9
AMD - Advanced Micro Devices 4468 9
Intel Corporation 12541 9
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 7
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 458 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 680 4
TeamGroup 21 3
Samsung System LSI 24 3
Apple Inc 12628 3
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 3
Microsoft Corporation 25236 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 3
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 2
Team Group 7 1
iWave Systems Technologies 2 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 1
ANSYS 86 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 169 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 62 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 390 1
Pegatron - ASRock 55 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 151 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 40 1
Google LLC 12255 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 139 1
Dell EMC 5092 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Qualcomm Technologies 1909 1
Adata Technology 120 1
Huawei 4221 1
Lenovo Group 2361 1
Xiaomi 1971 1
BBK OPPO Electronics 430 1
ZTE Corporation 772 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 418 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 1
eBay Inc 1631 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 1
РПКБ ФНПЦ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 10 1
Роскосмос - МИТ - Московский институт теплотехники 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 16
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 15
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4509 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 8
DDR - Double data rate 2915 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12903 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 4
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3531 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 3
Аналоговые технологии 2835 3
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1881 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7663 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 3
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 244 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2462 3
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 635 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2824 2
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 2
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 449 4
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 160 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 160 3
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 510 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 3
Microsoft Windows 16327 3
Red Hat - Hibernate 30 2
Intel Core - Семейство процессоров 1236 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 550 2
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 51 2
Microsoft Windows 7 1993 2
Samsung Galaxy Note 696 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1628 2
Microsoft Windows XP 2419 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
Toshiba R - серия ноутбуков 5 1
NXP Semiconductors - Freescale SABRE - Smart Application Blueprint for Rapid Engineering - Smart Blueprint for Rapid Application Engineering 2 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 1
PTC Creo 42 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
ANSYS Mechanical 7 1
ANSYS Fluent 5 1
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
ANSYS Discovery 4 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
ANSYS SCADE 2 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Chia - криптовалюта 16 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS optiSLang 3 1
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 4 1
ANSYS SPEOS 2 1
Леонтьев Андрей 3 1
Тимошенко Александр 7 1
Подгорный Игорь 4 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Борисов Юрий 121 1
Семенов Александр 164 1
Абагян Карина 23 1
Reith Ryan - Рейт Райан 13 1
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 1
Красников Геннадий 72 1
Таболкин Алексей 8 1
Знаменский Дмитрий 10 1
Голушко Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Южная Корея - Республика 6858 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 3
Япония 13547 3
Европа 24634 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Индия - Bharat 5697 2
Азия - Азиатский регион 5748 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 2
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Япония - Токио 1008 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Китай - Тайвань 4136 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Беларусь - Минск 674 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
Азия Восточная 182 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Сон - Somnus 457 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 1
Дневной свет - Дневное освещение 144 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 662 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Металлы - Платина - Platinum 480 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 639 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 27 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 775 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1537 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1707 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1044 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Tom’s Hardware 516 3
CoinMarKetCap 23 1
Neowin 177 1
SamMobile 56 1
ComputerBase 12 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
EE Times 160 1
TrendForce 136 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3608 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Samsung Unpacked 33 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
