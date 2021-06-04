Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD
Эксперты TrendForce изменили свой прогноз относительно роста цен на SSD в III квартале 2021 г. Если раньше они предполагали, что все обойдется 5-10-процентным ростом в корпоративном сегменте, то теперь они ставят на 10-15%. Потребительские SSD подорожают на 3-8%.
Дешеветь SSD не будут
Твердотельные накопители (SSD) в обозримом будущем будут активно дорожать. Такой прогноз озвучили аналитики компании TrendForce, добавив, что ситуация с ростом цен коснется не только корпоративных SSD, которые почти не интересуют обычных пользователей, но и стандартных накопителей потребительского уровня.
По мнению экспертов TrendForce, грядущее удорожание ждать себя не заставит. Цены поползут вверх в III квартале 2021 г., который начнется 1 июля 2021 г.
Аналитики связывают происходящее с двумя общемировыми факторами. Первый – это глобальная нехватка полупроводниковых компонентов, вызванная пандемией коронавируса.
Второй фактор заключается в росте спроса на твердотельные накопители, причину которого в TrendForce никак не объясняют. Компания лишь приводит в пример дата-центры, которые значительно увеличили объем закупок 8-терабайтных SSD корпоративного уровня.
К чему готовиться
В III квартале 2021 г. происходящее в мире сильнее всего ударит по ценам на корпоративные твердотельные накопители. В своем прогнозе аналитики TrendForce утверждают, что они вырастут на 10-15% в сравнении с показателями третьей четверти 2020 г.
Следует отметить, что эксперты еще в начале 2021 г. указывали на удорожание корпоративных SSD в III квартале. Однако на тот момент они полагали, что цены вырастут на 5-10%, не больше.
Ситуация с накопителями потребительского уровня немного менее удручающая. В TrendForce подчеркивают, что здесь в росте цен значительную роль сыграет повышенный спрос на ноутбуки, тоже спровоцированный пандемией.
Помноженный на кризис в производстве полупроводников, этот спрос приведет к удорожанию пользовательских SSD, по меньшей мере, на 3%. Максимум, считают в TrendForce, их цена вырастет на 8% в зависимости от производителя, модели и сети распространения.
Кто останется в выигрыше
Рост цен автоматически оставляет всех покупателей в проигрыше. Будь это компания или обычный пользователь, им придется тратить на новые SSD больше денег.
Пока неизвестно, как ситуация на рынке, в особенности нехватка полупроводников, скажется на производителях. Аналитики TrendForce считают, что, по меньшей мере, один из них все же сможет извлечь свою выгоду.
В отчете компании говорится о Samsung, корейском техногиганте. Компания располагает собственными производственными линиями, выпускающими чипы, и только у нее, помимо TSMC, есть свои 5-нанометровые конвейеры. Это преимущество может позволить ей нарастить свою долю на глобальном SSD-рынке.
Кроме того, ожидается, что на продукцию Samsung будет приходиться более 50% корпоративных твердотельных накопителей (в битах), которые будут отгружены в центры обработки данных в Северной Америке в III квартале 2021 г. Это доминирование, вероятно, усилит способность Samsung диктовать рыночные цены на корпоративные SSD в будущем.
Что с другими компаниями
SSD корпоративного уровня выпускает не только Samsung, они также есть в ассортименте, к примеру, Intel. Однако сейчас она страдает от нехватки интегральные схем управления питанием (power management integrated circuit, PMIC), что влияет на объемы выпуска ее собственных SSD.
Кроме того, как пишет TrendForce в своем отчете, сейчас Intel в основном выполняет заказы на продукцию с чипами памяти QLC. В результате ее рыночная доля может потенциально уменьшиться в секторе корпоративных твердотельных накопителей, где преобладают модели с TLC-памятью.
Что касается других поставщиков, включая Kioxia и SK Hynix, то они смогли увеличить свою долю на рынке благодаря постепенному росту спроса. Однако вероятность того, что они в ближайшем будущем догонят Samsung, мала.
Что еще влияет на стоимость SSD
Существует еще один весомый фактор, влияющий на удорожание всех твердотельных накопителей. Это криптовалюта Chia, майнить которую, в отличие от биткоина и других токенов, нужно при помощи SSD или винчестеров.
Chia – это творение американского разработчика Брэма Коэна (Bram Cohen), создателя легендарного протокола BitTorrent. Его используют современные торрент-трекеры.
Впервые о Chia стало известно в середине апреля 2021 г. Почти моментально ее появление привело к росту цен на SSD и их нехватке в Гонконге.
CNews писал, что Chia уничтожает SSD-диски за считанные дни за счет повышенной нагрузки на них. Это может привести к повышенному спросу на накопители, возникновению дефицита и скачку цен.
При этом беречь SSD для майнеров пока финансово невыгодно. По данным CoinMarketCap, на момент публикации материала стоимость одной монеты Chia составляла около $688 (50,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 4 июня 2021 г.).
Торги Chia начались в первых числах мая 2021 г. За месяц ее курс претерпел обвал – 3 мая 2021 г. этот токен стоил $1596 (116,8 тыс. руб.), а спустя несколько часов он подорожал до $1749 (128 тыс. руб.).
Но даже при текущем курсе одна монета Chia может покрыть затраты на покупку нескольких SSD. Например, 1-терабайтный накопитель Western Digital Blue WDS100T2B0A в 2,5-дюймовом корпусе на 4 июня 2021 г. стоил около 9500 руб.