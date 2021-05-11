Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни
Криптовалюта Chia, разработанная автором протокола BitTorrent Брэмом Коэном, приводит к выходу из строя SSD-накопителей. Они используются для ее добычи, и 512-гигабайтные модели могут сломаться спустя всего 40-50 дней с начала их эксплуатации в таком режиме, полностью выработав свой ресурс.
Опасная криптовалюта
Майнинг криптовалюты Chia, для добычи которой требуются не видеокарты, а SSD, приводит к резкому повышению износа накопителей. В ряде случаев новый SSD может полностью исчерпать свой ресурс и выйти из строя всего за несколько дней.
По подсчетам аналитиков компании Fast Technology, виртуальная сеть для добычи Chia генерирует в пределах 256 ТБ данных на один накопитель емкостью 512 ГБ в среднем за полтора-два месяца. То есть такой накопитель проживет под такой нагрузкой 40-50 дней.
Более емкие твердотельные заменители жестких дисков способны проработать дольше – например, 1-терабайтные SSD могут работать, добывая Chia, до трех месяцев. Еще более вместительные (2 ТБ) продержатся в таком режиме работы не более полугода.
Что такое Chia
Chia – это новая криптовалюта, за которой стоит известный американский программист Брэм Коэн (Bram Cohen). Он разработал протокол BitTorrent, что привело к появлению торрент-трекеров.
Коэн называет Chia «экологически чистой криптовалютой» (environmentally-friendly cryptocurrency). Он сравнивает ее с биткоином и другими «классическими» токенами, добыча которых требует колоссального количества электроэнергии. Коэн уточнил, что, в отличие от того же биткоина, в основе которого лежит принцип «доказательства работы», Chia базируется на принципе «доказательства пространства и времени».
Последствия для рынка
Появление Chia влечет за собой, по большей части, негативные последствия для всего мира. О ней стало известно в середине апреля 2021 г., и, как сообщал CNews, информация о новой криптовалюте, которую можно майнить без видеокарт, почти моментально привела к росту цен на SSD в Гонконге и их нехватке.
Дефицит SSD в дальнейшем может коснуться и других стан. Он может спровоцировать в них рост цен на накопители и невозможность их приобретения обычными потребителями. Кроме того, как пишет Hardware Times, растет вероятность появления на вторичном рынке SSD, почти отработавших свой ресурс на майнинге Chia. Такое сейчас происходит с видеокартами – майнеры продают их под видом почти новых и обязательно пишут, что в добыче криптовалюты они не участвовали.
Беречь накопители невыгодно
Дефицит SSD-драйвов из-за Chia возник задолго до начала ее торгов, которые стартовали в первых числах мая 2021 г. Торги открылись на биржах OKEx, Gate.io, MXC.com и Bibox.
По данным CoinMarketCap, 3 мая 2021 г. Chia оценивалась сперва в $1596 (118,3 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 мая 2021 г.), а спустя несколько часов подорожала до $1749 (129,7 тыс. руб.).
В течение следующих дней Chia пережила резкое падение и последующий рост цены. На момент публикации материала один такой токен оценивался в $1109 (82,2 тыс. руб.). Для сравнения, 1-терабайтный SSD-накопитель Western Digital Blue WDS100T2B0A стоит в России около 10 тыс. руб. ($134,9), что позволяет майнерам не беречь свои SSD и покупать новые взамен вышедшим их строя.
Как производители борются с майнерами
Майнинг Chia на твердотельных накопителях выгоден не только самим майнерам, но и производителям SSD. По данным портала Digitimes, компания Adata в апреле 2021 г. наблюдала рост 400-500-процентный спроса на ее накопители, притом в сравнении не с апрелем 2020 г., а с мартом 2021 г.
О буме спроса на SSD отчиталась и компания Team Group. Поставки ее продукции в апреле 2021 г. выросли на 70% год к году. За этот месяц компания получила выручку в размере $21,82 млн, что на 17% больше, чем в марте 2021 г., и на 12,93% больше относительно аналогичного периода прошлого года.
Несмотря на рост выручки, вызванный ажиотажем вокруг Chia, производители не спешат снимать с майнеров все ограничения. Например, некоторые компании не только не предлагают им расширенную гарантию, но и лишают их обычной.
Так в конце апреля 2021 г. поступила компания Galax. Она внесла изменения в свою гарантийную политику, в которой указала, что все ее SSD, используемые для добычи криптовалюты, не будут подлежать гарантийному ремонту или обмену на новые. Возврат денег за них тоже отменяется.
Galax поступила по примеру производителей видеокарт, тоже не желающих идти на поводу у майнеров. CNews писал, что в апреле 2021 г. тайваньская MSI в шесть раз (с 36 месяцев до полугода) сократила срок гарантии на 18 моделей своих видеокарт для российских потребителей.