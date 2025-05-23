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Team Group


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Разработана мега-флешка для параноиков – емкий карманный SSD с кнопкой тотального уничтожения 1
24.09.2024 В России запатентована первая отечественная микросхема памяти DDR5, ничем не уступающая западным аналогам 1
09.10.2023 Найден бесплатный способ побороть продавцов поддельных USB-флешек и SSD 1
28.01.2022 Случилось чудо: новейшая память DDR5 резко подешевела вопреки прогнозам. Дефицит почти побежден 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Team Group и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3045 2
X Corp - Twitter 2879 1
Samsung Electronics 10370 1
Мегаполис-Телеком 5 1
Мегаполис-Телеком регион 2 1
Adata Technology 106 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 437 1
Galax 3 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 643 1
Intel Corporation 12309 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
AMD - Advanced Micro Devices 4309 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 458 1
Unsplash 1006 1
101Hotels.com 456 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4954 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8075 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9539 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9644 2
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 412 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21176 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4507 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14616 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3321 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16363 2
DDR - Double data rate 2796 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2548 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 127 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2706 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8857 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25978 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14020 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5333 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10789 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6097 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10125 1
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 454 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 613 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16355 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1564 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 627 1
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 24 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 309 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1773 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4280 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3892 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28937 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 932 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5322 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 555 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 239 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3003 1
OKX - OKEx - криптовалютная биржа 12 1
Microsoft Windows 15895 1
MyDrivers 46 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1126 1
Pexels 60 1
Chia - криптовалюта 15 1
Gate.io - криптовалютная биржа 3 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 148 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 155 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 520 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 665 1
Коростилев Валерий 1 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14244 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
Китай - Тайвань 4045 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24754 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19183 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1571 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11120 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4769 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7638 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 240 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5015 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3365 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4774 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 626 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
Tom’s Hardware 440 2
DigiTimes - Издание 1316 1
Hardware Times 5 1
CoinMarKetCap 23 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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