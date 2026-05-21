Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Производитель памяти Team Group согласился выплатить $1,1 млн для урегулирования коллективного иска, в котором утверждалось о ложных заявлениях о скорости работы его продукции DDR3, DDR4 и DDR5. Суть претензий заключалась в том, что эти комплекты памяти не могут достичь номинальной частоты при заводских настройках по умолчанию.

Возмещения ущерба

Память Team Group не выдавала заявленные скорости без ручной настройки BIOS (базовая система ввода-вывода) — покупатели получат $1,1 млн компенсации, пишет Tom's Hardware.

Компания Team Group, производитель модулей оперативной памяти, согласилась выплатить $1,1 млн для урегулирования коллективного иска в США. Истцы — покупатели модулей DDR3, DDR4 и DDR5 — утверждали, что заявленные производителем высокие частоты работы памяти невозможно достичь без проведения дополнительных ручных настроек (оверлокинга). При этом маркетинговые материалы и информация на упаковке создавали впечатление, что модули способны работать на указанных скоростях сразу после установки в компьютер.

Team Group — тайваньская компания, производитель компьютерной техники, специализирующийся на модулях памяти, твердотельных накопителях (SSD), картах памяти, USB-накопителях и другой периферийной продукции. Основана в 1997 г.

Team Group Team Group выплатит $1,1 млн для урегулирования иска о ложной рекламе скорости памяти

Для достижения заявленной производительности пользователям требовалось самостоятельно активировать в BIOS материнской платы специальные профили разгона — XMP или EXPO, которые повышают рабочую частоту памяти выше стандартных значений. Коллективный иск охватывает модули оперативной памяти Team Group, приобретенные физическими лицами на территории США в период с 3 мая 2020 г. по 8 апреля 2026 г. Компания Team Group отвергла все предъявленные обвинения, заявив, что ее продукция была надлежащим образом промаркирована и полностью соответствовала заявленным техническим характеристикам.

Фиксированной суммы компенсации для каждого участника не предусмотрено. Общий фонд в размере $1,1 млн будет распределен между всеми одобренными заявителями пропорционально количеству заявленных модулей памяти. Один участник может указать до пяти модулей без предоставления подтверждающих документов о покупке. Для заявок, превышающих этот лимит, потребуется предоставление чеков или иных доказательств приобретения. Прием заявок осуществляется через сайт Claim Hub. Крайний срок подачи — 7 июля 2026 г. Право на компенсацию имеют только физические лица. При этом потребитель, купивший модули памяти как частное лицо, а впоследствии использовавший их в рабочих целях, сохраняет право на получение компенсации.

Аналогичный случай с G.Skill

В феврале 2026 г. компания G.Skill согласилась урегулировать судебный иск на сумму в $2,4 млн, связанный с некорректной маркировкой тактовой частоты комплектов оперативной памяти стандартов DDR4 и DDR5, информировал CNews.

Дело в том, что обычно производители указывают на коробках скоростные показатели с учетом разгона через XMP или EXPO. При этом из коробки модули работают на базовых скоростях в 2133 MT/c для DDR4 и 4800 MT/c для DDR5. Часть пользователей сочла, что такая практика вводит покупателей в заблуждение и подала коллективный иск против G.Skill.

В итоге компания Team Group согласилась выплатить компенсацию всем пользователям, которые приобрели один или несколько модулей оперативной памяти с номинальной частотой выше 2133 МГц (DDR4) или 4800 МГц (DDR5) в период с 31 января 2018 г. по 7 января 2026 г. Кроме того, производитель принял решение изменить маркировку своей продукции. С марта 2026 г. на упаковке будет указано, что память имеет скорость «до» заявленного максимального значения. Также на коробках появится предупреждение: «Для достижения заявленных скоростей требуется разгон / настройка BIOS».

Разбирательство с участием Corsair

В сентябре 2025 г. издание Tom’s Hardware писало об урегулировании аналогичного коллективного иска к компании Corsair Gaming, которая тоже производит модули памяти, ориентированной на разгон. Как и в случае с G.Skill, ответчик с обвинениями в нарушении закона не согласился, но пообещал выплатить пострадавшим $5,5 млн и в дальнейшем более указывать более точные характеристики продукции.

По умолчанию современные модули оперативной памяти нередко работают на более низких частотах, чем заявлены производителем – для совместимости. Как правило, для ее безопасного разгона достаточно в настройках UEFI/BIOS выбрать предзаписанный профиль XMP/A-XMP и перезагрузить ПК. О необходимости соответствующей процедуры производители памяти предупреждают не всегда.