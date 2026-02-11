Разделы

Corsair Corsair Gaming Corsair Components Corsair Memory

Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory

11.02.2026 Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти 1
23.12.2022 Восстание машин. Из-за ошибки в прошивке клавиатуры научились самостоятельно набирать осмысленные тексты 1
21.02.2022 Как долго служит оперативная память в ПК 1
28.01.2022 Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 1
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 1
28.07.2020 Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер 1
04.04.2019 Производители памяти бьют тревогу. Цены падают с «космической» скоростью 1
03.04.2017 Corsair One берёт на абордаж геймеров 1
24.09.2014 После годичных испытаний названы самые надежные SSD-накопители 1
17.09.2012 Итоги конкурса от Corsair и Games.Cnews 1
20.08.2012 Совместный конкурс Corsair и Games.Cnews 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
07.02.2012 Intel выпустил сверхскоростной SSD-накопитель 1
12.01.2011 Corsair сделала игровые наушники 1
15.11.2010 Intel снижает цены на топовые модели SSD-дисков 1
28.10.2010 «Слата» оптимизировала работу с данными в системах SAP с помощью решения «АстроСофт» 1
30.07.2010 Patriot удешевила SSD-накопители 1
23.06.2010 Выпущен SSD-накопитель дешевле 80 долларов 1
17.07.2009 Новая линейка SSD-накопителей Corsair со скорость чтения до 240 МБ/с 1
04.12.2007 Как защитить и сохранить данные на портативном носителе 1
01.11.2007 Flash-ринг: выбираем самый быстрый USB-накопитель 1
25.10.2007 На рынке флэш-памяти началась война 1
25.10.2007 SanDisk подает в суд на 25 компаний 1
11.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие накопители 1
04.09.2007 Восстанавливаем данные на портативном носителе 1
25.07.2007 Kingston занял первое место на рынке DRAM-памяти 1
09.07.2007 12 июля состоится форум «Белые ночи ULTRA Connect» 1
14.05.2007 Интернет-конференция на CNews: новые высокопроизводительные системы 1
13.12.2006 Флешка на 16 Гбайт 1
21.03.2006 10 советов по покупке компьютера 1
12.10.2005 Завершилась онлайн-конференция "Многоядерные платформы: шаг в будущее" 1
02.09.2004 MaxSelect впервые выпустила станции с двумя процессорами Intel Xeon 800 МГц 2
14.07.2004 К 2005 году DDR-память будет работать на частотах 667 и 800 МГц 1
07.08.2003 Intel подтвердил проблему в процессорах Prescott 1
13.08.2002 Corsair представила DDR-модули со временем CAS равным 2 мс 2

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Corsair и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12577 14
Kingston Technology 202 11
Samsung Electronics 10704 6
Nvidia Corp 3777 5
AMD - Advanced Micro Devices 4494 4
SanDisk 329 4
Seagate - SandForce 12 3
Western Digital Corporation - WDC 575 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1601 3
Seagate Technology 755 3
Sony 6641 3
Apacer Technology Inc 66 3
Transcend Information 74 3
Supermicro 128 3
Tandberg Data 11 2
Microchip Technology - Adaptec 120 2
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 2
MiTAC 81 2
Axus Microsystems 9 2
MiTAC - Tyan Computer - Tyan Business Unit, TBU 37 2
True System - Тру Систем 14 2
Exabyte - Ecrix 15 2
Microsoft Corporation 25332 2
LG Electronics 3684 2
Razer Inc 80 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
Fujitsu 2069 2
Logitech 428 2
Verbatim 68 2
Biostar - Biostar Microtech 34 2
Patriot Memory 74 2
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 1
Технологии Будущего 158 1
TRENDnet 86 1
Seagate - Maxtor 145 1
Leadtek 60 1
Kioxia OCZ Technology - OCZ Storage Solutions 19 1
MicroNet Technology 6 1
Digiworks 1 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 75 2
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 56 1
Слата 17 1
Плеер.ру 10 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
Hyundai Motor Company 422 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1685 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Верный - торговая сеть 310 1
RusProfile - Руспрофайл 20 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 73 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 243 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3566 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 10
DDR - Double data rate 2945 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 8
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 7
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 926 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 7
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 6
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1843 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 4
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 4
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4517 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Аксессуары 4133 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 3
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 3
NAND flash memory - флеш-память 651 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1148 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 2
Indilinx Barefoot 4 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
Apple iOS 8320 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1905 3
Kingston HyperX 49 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 131 3
Corsair Vengeance 5 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Corsair Flash Voyager GT 3 2
Nvidia GeForce GTX 523 2
Microsoft Windows 7 1998 2
Intel x86 - архитектура процессора 1992 2
Microsoft Windows 16435 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1403 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Microsoft Windows BitLocker 939 2
Kingston DataTraveler - Kingston DT 28 2
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 7 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Leadtek WinFast 34 1
AMD Sempron 68 1
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 123 1
GeIL EVO 1 1
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 1
Microsoft Outlook Express 49 1
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 1
Epic Games Store 12 1
Opera GX 3 1
SanDisk Cruzer - SanDisk Cruzer Crossfire 11 1
Canon CR2 - формат RAW-снимков цифровых фотоаппаратов фирмы 12 1
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 1
Transcend JetFlash 6 1
Kioxia OCZ Vertex 1 1
Kingston HyperX 3K - Kingston HyperX PREDATOR 2 1
Microsoft Windows Address Book 10 1
Logitech Z 4 1
Intel Core - Intel Grantsdale - Intel Alderwood 23 1
Лукьянов Сергей 17 2
Сомов Алексей 6 1
Башлыков Александр 11 1
Шишкин Александр 3 1
Филиппов Аркадий 1 1
Радаев Александр 44 1
Комиссаров Валерий 24 1
Блохнин Сергей 10 1
Новикова Светлана 10 1
Сидоренко Сергей 8 1
Комиссарова Валерия 9 1
Tzeng Peter - Тзенг Питер 1 1
Маточкин Сергей 1 1
Павельев Николай 1 1
Мурашкина Елена 1 1
Артамонов Кирилл 1 1
Перова Елена 1 1
Аниканов Алексей 1 1
Пахоменко Роман 1 1
Шликов Юрий 1 1
Корольков Юрий 1 1
Ачин Юрий 1 1
Пономарева София 1 1
Фролов Федор 2 1
Сидоров Максим 1 1
Карабанова Елена 2 1
Алексеев Николай 4 1
Антонюк Михаил 1 1
Синяков Алексей 1 1
Калабердина Светлана 1 1
Заяц Вячеслав 1 1
Crooke Rob - Крук Роб 3 1
Залавутдинов Ринат 1 1
Сергеев Андрей 7 1
Иванов Константин 27 1
Иванов Игорь 35 1
Николаева Елена 9 1
Кузьмин Сергей 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 4
Китай - Тайвань 4147 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8226 2
Россия - СФО - Новосибирск 4702 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 2
США - Висконсин 111 2
Европа 24681 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13567 1
Дания - Королевство 1318 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1080 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3423 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1618 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 902 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1712 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1004 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 515 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 438 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 290 1
Куба - Республика 395 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 414 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 664 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Inquirer 463 3
DigiTimes - Издание 1327 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
X-Bit Labs 83 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 1
Reddit 365 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 1
DRAMeXchange 41 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
TechPowerUp 21 1
Ars Technica 438 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
TrendForce 149 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1115 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
CeBIT 612 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

