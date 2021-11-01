Получите все материалы CNews по ключевому слову
Kingston HyperX FURY Kingston HyperX FURY Renegade Kingston HyperX FURY Beast Kingston HyperX FURY Impact
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Kingston HyperX FURY и организации, системы, технологии, персоны:
|JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 1
|Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 6
|Мурашкина Елена 1 1
|Артамонов Кирилл 1 1
|Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.