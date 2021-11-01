Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact

Разделы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.11.2021 Kingston Fury представила линейку высокопроизводительных накопителей с поддержкой PCIe 4.0 NVMe 3
20.07.2021 Kingston FURY: наследие HyperX под новым брендом 6
04.09.2020 Выпущен полноценный игровой ноутбук на Linux. Цена 1
05.08.2020 Россияне выпустили мощный ПК с фантастическим дизайном. Фото 3
23.04.2019 HyperX представила модули памяти Predator DDR4 4600 МГц 3
15.01.2019 HyperX расширяет расширяет ассортимент 2
28.09.2018 Обзор HDD Seagate IronWolf Pro 1
20.03.2018 Память Hyper разгоняется автоматически 5
19.03.2018 HyperX представила модули памяти DDR4 с автоматическим разгоном 8
19.01.2018 HyperX представила память DDR4 с RGB-подсветкой и ИК-синхронизацией 5
31.05.2017 HyperX дополнила линейку модулей ОЗУ Predator DDR4 комплектами с частотой до 4000 МГц 4
30.03.2017 HyperX обновила линейку модулей ОЗУ FURY DDR4 с авторазгоном до 2666 МГц 3
18.03.2016 HyperX пополнил линейку модулей памяти Impact DDR4 SODIMM комплектами на 32 и 64 ГБ 2
29.12.2015 Выходим на гиперскорость вместе с HyperX 4
15.12.2015 HyperX FURY SSD - недорого и быстро 1
18.12.2013 Терабайт одним бруском 1
09.03.2010 Kingston выпускает первые в мире модули памяти с ультранизким напряжением 2
15.04.2009 Kingston выпускает модули памяти DDR3 SO-DIMM XMP, сертифицированные Intel 2
01.11.2008 Kingston начал выпуск модулей памяти DDR3 с частотой 2 ГГц 2
28.07.2004 Kingston расширяет линейку модулей памяти 1

Публикаций - 22, упоминаний - 64

Kingston HyperX FURY и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 204 18
Intel Corporation 12591 9
AMD - Advanced Micro Devices 4504 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 3
Samsung Electronics 10729 2
Seagate Technology 756 2
Nvidia Corp 3789 2
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 38 1
Flex - Flextronics 89 1
Seagate - SandForce 12 1
PixArt - Pixart SRL 18 1
Zalman 10 1
HP Inc. 5777 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 686 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Pegatron - ASRock 56 1
Tuxedo Computers 16 1
HyperPC - Хайпер ПК 6 1
RusProfile - Руспрофайл 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 67 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 15
DDR - Double data rate 2957 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3584 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21847 6
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9903 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11619 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15031 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 4
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 181 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1151 4
Скорость чтения и записи - Writing and reading speed 346 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10166 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27222 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1583 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26194 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4254 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1620 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 2
PnP - Plug&Play 322 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 933 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10379 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4853 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 817 2
NAND flash memory - флеш-память 655 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4396 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1074 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1090 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1622 2
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 248 2
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 547 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 525 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 1
Многозадачность - Multitasking - мультизадачность - многозадачный экран - многозадачный режим - Split Screen - Многоэкранный режим 883 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 269 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2866 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 1
Микрофон - Microphone 2710 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5418 1
Kingston HyperX 49 14
Intel XMP - Intel Extreme Memory Profile 21 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 4
Microsoft Windows 10 1904 3
Intel Core - Семейство процессоров 1241 3
Acer Predator 217 3
Samsung Evo Plus NVMe 10 2
Microsoft Windows 16456 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 397 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 564 2
HyperPC Cyber 1 1
Samsung DDR 3 1
Kingston ValueRAM KVR 3 1
Seagate AgileArray 6 1
Nvidia GeForce GTX 523 1
Linux OS 11055 1
Linux KDE Plasma 253 1
Intel Core i - Cерия процессоров 530 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 954 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 23 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 292 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 185 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 254 1
SUSE openSUSE 99 1
Intel Tiger Lake 71 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Microsoft Windows BitLocker 940 1
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 208 1
Kingston SSD - Kingston SSDnow SMS - Kingston UV 16 1
Tuxedo Computers Manjaro 10 1
Acer Waves Nx 5 1
Asus Aura Sync 18 1
Tuxedo Computers Polaris - ноутбук 2 1
Kingston HyperX Pulsefire 6 1
Kingston HyperX Cloud - серия наушников 17 1
Ernt Kristy - Эрнт Кристи 6 6
Мурашкина Елена 1 1
Артамонов Кирилл 1 1
Schimmenti Keith - Шимменти Кит 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Европа 24698 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 355 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 2
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51457 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
