Kingston HyperX Cloud серия наушников


СОБЫТИЯ

11.02.2026 Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф 1
27.04.2021 Лучшие игровые наушники до 10 000 рублей: хиты продаж 4
13.06.2019 Не "игровая", а универсальная 2
15.01.2019 HyperX расширяет расширяет ассортимент 2
19.10.2018 Топовые игровые гарнитуры: хиты продаж 3
15.10.2018 Звук двойного назначения 2
21.02.2018 HyperX поставила более 4 миллионов гарнитур 6
15.01.2018 HyperX зазвучала без проводов 2
29.09.2017 Гарнитура HyperX Cloud Alpha появилась в российских магазинах 2
25.08.2017 Двухкамерные наушники гарантируют чистый звук 2
17.03.2017 Играй в наушниках с настоящим звуком 7.1 2
04.10.2016 "Игромир" опробовал гарнитуру HyperX Cloud Stinger 2
24.08.2016 HyperX Cloud Drone станет эксклюзивом DNS 2
02.04.2016 Игры со звуком в классе "люкс" 2
24.03.2016 Сертификат Discord - лучшим! 2
28.12.2015 Заоблачные цены - это не про HyperX Cloud Core 3
25.08.2014 HyperX Cloud White Edition - шедевр монохромного стиля 2

Публикаций - 17, упоминаний - 41

Kingston HyperX Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Kingston Technology 202 6
Razer Inc 80 2
SteelSeries 29 2
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 201 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 723 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 37 1
HP Inc. 5771 1
PixArt - Pixart SRL 18 1
Лента - Сеть розничной торговли 2289 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 997 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 59 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 15
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1689 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 12
Микрофон - Microphone 2704 8
Наушники - Headphones 4306 7
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 5
Наушники - Амбушюры - Embouchure 125 5
Аксессуары 4133 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5411 4
Акустические устройства - Звуковая карта - звуковая плата - аудиокарта - sound card 195 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1148 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 2
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 103 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 2
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 371 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1916 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1377 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1073 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 500 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1323 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3363 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2203 1
Kingston HyperX 49 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 8
Discord 160 7
Microsoft Xbox One - игровая приставка 266 4
Nintendo Switch - Игровая приставка 92 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3060 2
Microsoft Windows 16435 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 2
SteelSeries Arctis 4 2
Asus ROG Strix - серия ноутбуков 23 1
Acer Waves Nx 5 1
Asus ROG - Republic of Gamers 31 1
Kingston HyperX Pulsefire 6 1
HP Omen - Omen by HP 56 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1889 1
Razer Synapse - Cloud-Based Hardware Configuration Tool 7 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Asus ROG Armoury Crate 5 1
Logitech G - Logitech G PRO X - Logitech Gaming - Logitech G Gamepad 46 1
Kingston HyperX FURY - Kingston HyperX FURY Renegade - Kingston HyperX FURY Beast - Kingston HyperX FURY Impact 21 1
Razer Tiamat 1 1
Acer Predator 217 1
Razer Kraken Tournament Edition 1 1
Nintendo Wii U 75 1
Hübner Markus - Хебнер Маркус 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158348 5
Дания - Королевство 1318 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 628 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
ИгроМир 119 3
