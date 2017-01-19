Получите все материалы CNews по ключевому слову
Акустические устройства Звуковая карта звуковая плата аудиокарта sound card
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|19.01.2017
|
Asus представил 7.1-канальную звуковую карту ASUS Xonar U7 MKII. Фото
источники звука в шутерах от первого лица для обеспечения преимущества над виртуальными соперниками.Звуковая карта Asus Xonar U7 MKII сохранила компактный размер оригинальной модели Xonar U7 с
|01.10.2003
|
Creative анонсировал новинки
reative анонсировала в России ряд новых звуковых карт. Построенная на 24-битном движке ADVANCED HD, внешняя звуковая карта Sound Blaster Audigy 2 NX поддерживает стандарт DVD-Audio в форматах 2
|30.11.2001
|
Creative анонсировала появление новой звуковой карты
изводительностью до 320 Кбит/с, позволяющим ускорить до 9 раз обработку цифровых аудиофайлов. Новая звуковая карта полностью поддерживает кодирование и воспроизведение форматов сжатия MP3 и WMA
|22.08.2001
|
Creative ожидает небывалой прибыли от новой звуковой карты Audigy
о упадка пользователи не будут покупать новых компьютеров, а вместо этого займутся апгрейдом. Новая звуковая карта, по мнению директора, станет хорошим поводом для такого апгрейда. Стоимость Au
|23.01.2001
|
Chaintech представила новые звуковые карты
Компания Chaintech представила новую 6-канальную (5.1) звуковую карту AV511-6LX PCI. Карта построена с использованием чипсета 8738-6LX от компании C-Media. Другая модель звуковой карты от Chaintech - AV511-6MX поставляется со встроенным оптическим модулем OP100, который позволяет выводить сигнал в оптическом виде на различные аудиоустройства, а по стоимости при
Акустические устройства и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 10
|Mercury Research 71 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.