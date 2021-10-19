Intel Pentium 4 Intel Pentium IV
|19.10.2021
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Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор
Возвращение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной политикой Microsoft, согласно которой Windows 11 совместима с чипами Intel Core как минимум восьмого
|16.01.2003
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Intel анонсировал мобильный процессор Pentium 4M 2,4 ГГц
тегрированный набор микросхем 852GM для портативных ПК. Этот набор микросхем поддерживает 400 МГц системную шину и до 1 Гб памяти типа DDR200/266, а также шести портов USB 2.0. Цена нового процессора Pentium 4 2,4 ГГц составит $562 при покупке партиями от 1000 шт. Источник: по материалам сайта DigiTimes.
|05.11.2002
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Intel начал поставки процессора Pentium 4 3,06 ГГц
Intel официально должен запустить в продажу Pentium 4 3,06 ГГц 14-15 ноября, но британские источники среди поставщиков заявляют, что проц
|03.10.2002
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Что скрывается под маркой Pentium 4-C?
уменьшенной до 30 - 35 Вт потребляемой мощностью и технологией SpeedStep для использования специально в портативных компьютерах. Очевидно, Intel также имеет в своем арсенале так называемые процессоры Pentium 4-C, которые потребляют меньше, чем настольные процессоры, но больше, чем мобильные. Pentium 4-C выпускаются из того же типа металла и пластмассы, что и мобильные чипы, отличающи
|30.09.2002
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Intel опровергла слухи о запланированном на сегодня выходе Pentium 4 3,06 ГГц
одтвердила фирма. Представитель Intel заявил: "Вы знаете нашу позицию в отношении слухов. Мы сказали, что выпустим 3,06 ГГц модель в четвертом квартале, и мы сделаем это". Возможный сегодняшний анонс Pentium 4 3,06 ГГц вызвал бы изменения цен, преждевременный выход наборов микросхем, намеченный ранее на 7 октября, и значительные изменения в планах фирмы. Intel имеет тенденцию придерживаться
|27.08.2002
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Intel: дебют Pentium 4 2,8 ГГц
а базе процессора Pentium III с тактовой частотой в 500 МГц, сообщили представители Intel. Что касается эффективности труда и совместной работы сотрудников корпораций, то ПК на базе нового процессора Pentium 4 2,8 ГГц демонстрируют почти шестикратное увеличение производительности по сравнению с находящимися сегодня в эксплуатации более старыми персональными компьютерами. В плане реализации
|07.03.2002
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Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет
Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи
|07.03.2002
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Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет
Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи
|16.01.2002
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Российская премьера Intel Pentium 4 2,2 ГГц
млн. транзисторов, каждый из которых лишь немного толще одной тысячной доли человеческого волоса. Как заявили на пресс-конференции представители российского отделения Intel, “выход нового процессора Pentium 4 2,2 ГГц является естественным результатом планомерной и целенаправленной политики Intel по расширению и модернизации производства”. Эта политика, по словам докладчиков, уже дала ощути
|23.07.2001
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Ведущие киберспортсмены стран СНГ будут оспаривать кубок Pentium 4
Сегодня московское представительство компании Intel совместно с ведущим отечественным производителем персональных компьютеров компанией "Формоза" объявили о старте открытого командного первенства на Кубок Pentium 4 - крупнейшего по своей географии турнира в истории компьютерного спорта на территории стран СНГ.По замыслу организаторов, эта инициатива, пользующаяся поддержкой Федерации компь
Intel Pentium 4 замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Inquirer 463 22
|CNews - ZOOM.CNews 1815 16
|X-Bit Labs 83 7
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5824 7
|DigiTimes - Издание 1305 6
|The Register 1480 2
|New Scientist 1447 2
|ZDnet 595 2
|Nikkei Electronics 78 1
|PCPro 53 1
|The Globe and Mail 71 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11070 1
|allNetDevices 160 1
|CNET Networks - CNET News 1641 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|Ananova 250 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 316 1
|Computer Weekly 373 1
|Reg Hardware 91 1
|TG Daily 98 1
|ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|PC Magazine - PCMag 83 1
|The Washington Post 315 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 109 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 511 1
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