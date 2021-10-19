Intel Pentium 4 Intel Pentium IV

Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор Возвращение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной политикой Microsoft, согласно которой Windows 11 совместима с чипами Intel Core как минимум восьмого

Intel анонсировал мобильный процессор Pentium 4M 2,4 ГГц тегрированный набор микросхем 852GM для портативных ПК. Этот набор микросхем поддерживает 400 МГц системную шину и до 1 Гб памяти типа DDR200/266, а также шести портов USB 2.0. Цена нового процессора Pentium 4 2,4 ГГц составит $562 при покупке партиями от 1000 шт. Источник: по материалам сайта DigiTimes.

Intel начал поставки процессора Pentium 4 3,06 ГГц Intel официально должен запустить в продажу Pentium 4 3,06 ГГц 14-15 ноября, но британские источники среди поставщиков заявляют, что проц

Что скрывается под маркой Pentium 4-C? уменьшенной до 30 - 35 Вт потребляемой мощностью и технологией SpeedStep для использования специально в портативных компьютерах. Очевидно, Intel также имеет в своем арсенале так называемые процессоры Pentium 4-C, которые потребляют меньше, чем настольные процессоры, но больше, чем мобильные. Pentium 4-C выпускаются из того же типа металла и пластмассы, что и мобильные чипы, отличающи

Intel опровергла слухи о запланированном на сегодня выходе Pentium 4 3,06 ГГц одтвердила фирма. Представитель Intel заявил: "Вы знаете нашу позицию в отношении слухов. Мы сказали, что выпустим 3,06 ГГц модель в четвертом квартале, и мы сделаем это". Возможный сегодняшний анонс Pentium 4 3,06 ГГц вызвал бы изменения цен, преждевременный выход наборов микросхем, намеченный ранее на 7 октября, и значительные изменения в планах фирмы. Intel имеет тенденцию придерживаться

Intel: дебют Pentium 4 2,8 ГГц а базе процессора Pentium III с тактовой частотой в 500 МГц, сообщили представители Intel. Что касается эффективности труда и совместной работы сотрудников корпораций, то ПК на базе нового процессора Pentium 4 2,8 ГГц демонстрируют почти шестикратное увеличение производительности по сравнению с находящимися сегодня в эксплуатации более старыми персональными компьютерами. В плане реализации

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи

Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи

Российская премьера Intel Pentium 4 2,2 ГГц млн. транзисторов, каждый из которых лишь немного толще одной тысячной доли человеческого волоса. Как заявили на пресс-конференции представители российского отделения Intel, “выход нового процессора Pentium 4 2,2 ГГц является естественным результатом планомерной и целенаправленной политики Intel по расширению и модернизации производства”. Эта политика, по словам докладчиков, уже дала ощути