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Intel Pentium 4 Intel Pentium IV



19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор

Возвращение в 2006 год Операционная система Windows 11 оказалась полностью совместима с процессором Intel Pentium 4 661, сообщает профильный портал Windows Latest. Это идет вразрез с первоначальной политикой Microsoft, согласно которой Windows 11 совместима с чипами Intel Core как минимум восьмого

16.01.2003 Intel анонсировал мобильный процессор Pentium 4M 2,4 ГГц

тегрированный набор микросхем 852GM для портативных ПК. Этот набор микросхем поддерживает 400 МГц системную шину и до 1 Гб памяти типа DDR200/266, а также шести портов USB 2.0. Цена нового процессора Pentium 4 2,4 ГГц составит $562 при покупке партиями от 1000 шт. Источник: по материалам сайта DigiTimes.
05.11.2002 Intel начал поставки процессора Pentium 4 3,06 ГГц

Intel официально должен запустить в продажу Pentium 4 3,06 ГГц 14-15 ноября, но британские источники среди поставщиков заявляют, что проц
03.10.2002 Что скрывается под маркой Pentium 4-C?

уменьшенной до 30 - 35 Вт потребляемой мощностью и технологией SpeedStep для использования специально в портативных компьютерах. Очевидно, Intel также имеет в своем арсенале так называемые процессоры Pentium 4-C, которые потребляют меньше, чем настольные процессоры, но больше, чем мобильные. Pentium 4-C выпускаются из того же типа металла и пластмассы, что и мобильные чипы, отличающи
30.09.2002 Intel опровергла слухи о запланированном на сегодня выходе Pentium 4 3,06 ГГц

одтвердила фирма. Представитель Intel заявил: "Вы знаете нашу позицию в отношении слухов. Мы сказали, что выпустим 3,06 ГГц модель в четвертом квартале, и мы сделаем это". Возможный сегодняшний анонс Pentium 4 3,06 ГГц вызвал бы изменения цен, преждевременный выход наборов микросхем, намеченный ранее на 7 октября, и значительные изменения в планах фирмы. Intel имеет тенденцию придерживаться
27.08.2002 Intel: дебют Pentium 4 2,8 ГГц

а базе процессора Pentium III с тактовой частотой в 500 МГц, сообщили представители Intel. Что касается эффективности труда и совместной работы сотрудников корпораций, то ПК на базе нового процессора Pentium 4 2,8 ГГц демонстрируют почти шестикратное увеличение производительности по сравнению с находящимися сегодня в эксплуатации более старыми персональными компьютерами. В плане реализации

07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи
07.03.2002 Digital Life: Симпьютер для униженных и оскорбленных, сумочка-запоминалочка и мышь, которая поет

Самая заметная новость прошедшей недели - выход долгожданного Pentium 4M. В принципе, это такая же новость, как сообщение об очередной дыре в Internet Explorer, - так много и так часто об этом пишется. Однако факт остается фактом - 4 марта Intel представи
16.01.2002 Российская премьера Intel Pentium 4 2,2 ГГц

млн. транзисторов, каждый из которых лишь немного толще одной тысячной доли человеческого волоса. Как заявили на пресс-конференции представители российского отделения Intel, “выход нового процессора Pentium 4 2,2 ГГц является естественным результатом планомерной и целенаправленной политики Intel по расширению и модернизации производства”. Эта политика, по словам докладчиков, уже дала ощути
23.07.2001 Ведущие киберспортсмены стран СНГ будут оспаривать кубок Pentium 4

Сегодня московское представительство компании Intel совместно с ведущим отечественным производителем персональных компьютеров компанией "Формоза" объявили о старте открытого командного первенства на Кубок Pentium 4 - крупнейшего по своей географии турнира в истории компьютерного спорта на территории стран СНГ.По замыслу организаторов, эта инициатива, пользующаяся поддержкой Федерации компь

Публикаций - 207, упоминаний - 222

Intel Pentium 4 замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11845 159
AMD Graphics Product Group - ATI 928 39
AMD - Advanced Micro Devices 3973 38
Nvidia Corp 3284 34
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 28
Toshiba Corporation 2904 27
Sony 6477 26
HP Compaq Computer Corp 1915 24
Dell EMC 4964 24
Microsoft Corporation 23955 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 20
IBM - International Business Machines Corp 9313 18
Samsung Electronics 9912 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1371 15
HP Inc. 5608 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 14
HP - Hewlett-Packard 3614 13
LG Electronics 3559 13
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 11
Dell Technologies - Dell Computer 2114 10
Fujitsu 2024 10
VAIO 334 9
Utinet - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 53 8
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 315 8
Lenovo Group 2225 8
Формоза - Formoza 175 7
7522 6
ДОК 806 6
Rover - RoverComputers 414 6
Hitachi - Хитачи 1453 6
Fostergroup 52 6
Apple Inc 11554 6
Siemens AG - Siemens Group 2547 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 5
Rambus 243 5
Pirit - Пирит 80 5
Merlion iRU - Деловой офис 276 4
VIA Technologies 311 4
Sharp Corporation 1036 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 3
Белый Ветер 346 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 8
PCHome 32 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 4
TWSE - Taiwan Stock Exchange - Тайваньская фондовая биржа 52 3
Intel Capital 148 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 242 2
Seiko Instruments Inc - SII 18 2
Yamaha - Ямаха 102 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 244 2
Туристский информационный центр Красноярского края 1 1
Daewoo 101 1
Этажи 0 1
Слата 11 1
Национальный банк Республики Беларусь 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Manfrotto 7 1
Венец АКБ 19 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 88 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 310 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Дельта-капитал ИК - Дельта Кэпитал Менеджмент 2 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
РОСНО СК - Страховая компания 196 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 1
Walmart - Wal-Mart Stores 371 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 109 1
Hyundai Motor Company 349 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 129 1
Лента - Сеть розничной торговли 1868 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1063 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 1
Возрождение - Коммерческий банк 332 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 253 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 701 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1377 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10181 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 570 1
Судебная власть - Judicial power 2196 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 79 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 250 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 14 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 157 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 445 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 292 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1725 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4643 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2523 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3289 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 6
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 164
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13665 87
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8724 75
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5557 60
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DDR - Double data rate 2603 54
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4147 50
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11938 43
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XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 574 26
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1004 25
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1024 23
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8982 23
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Клавиатура - Keyboard 2048 19
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 134
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AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 19
Intel Celeron M 118 18
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 17
Fujitsu LifeBook 167 17
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Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 16
AMD Radeon 275 16
Microsoft DirectX 700 15
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Acer Aspire - серия ноутбуков 316 14
Microsoft Windows 2000 8661 14
VAIO VGN 90 12
Nvidia GeForce FX 72 12
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 199 12
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 185 12
Fujitsu Amilo 61 12
Dell Latitude - Серия ноутбуков 248 11
Inrel Celeron M 101 10
Rover - RoverBook 155 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 10
Intel Extreme Graphics 49 9
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AMD Radeon X 94 9
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Toshiba Satellite 132 9
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 9
Ксенин Алекс 311 20
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 3
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 3
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Dracott Richard - Дракотт Ричард 3 2
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Чубайс Анатолий 208 2
Wool Avishai - Вул Авишай 2 2
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Дунайцев Владимир 3 1
Канимов Булат 1 1
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Рюрик Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 6 1
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Давлетханов Марат 12 1
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Рейман Леонид 1037 1
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Jobs Steve - Джобс Стив 1004 1
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Беленький Александр 36 1
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Китай - Тайвань 3827 10
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 7
Ближний Восток 2820 6
Азия - Азиатский регион 5229 6
Америка Северная 3127 5
США - Калифорния 4543 5
Африка - Африканский регион 3354 5
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Солнце - звезда Солнечной системы 4968 4
Китай - Тайвань - Тайбэй 260 4
Украина 7414 4
Израиль 2658 4
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Украина - Киев 1113 3
Европа Восточная 3017 3
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Нидерланды 3379 2
Беларусь - Минск 589 2
Франция - Французская Республика 7662 2
Эстония - Эстонская Республика 714 2
Япония - Токио 988 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1341 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21924 18
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2812 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10254 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4999 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46505 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4989 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3609 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1909 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9963 7
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2238 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25815 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5815 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4459 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11971 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4213 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5162 4
Английский язык 6324 4
Йена - денежная единица Японии 495 4
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 855 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3531 4
Бизнес-акселератор 468 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6253 3
Абонентская база - Абонентская плата 5398 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1421 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9218 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7653 3
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 620 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3074 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4364 3
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