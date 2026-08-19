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Эволюция НПФ Нефтегарант НПФ Версия НПФ Негосударственный пенсионный фонд
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 41 759 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 13
Эволюция НПФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Тюренков Алексей 6 2
|Жаданов Михаил 2 2
|Портнягин Сергей 5 2
|Строевская Жанна 3 2
|Петухова Елена 3 2
|Черников Алексей 53 2
|Рабинович Борис 8 2
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Котельникова Людмила 1 1
|Дудин Сергей 5 1
|Дьяконенко Сергей 2 1
|Весовщук Сергей 3 1
|Малинин Михаил 1 1
|Ткаченко Денис 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Игошина Елена 1 1
|Михальчук Екатерина 1 1
|Мурадова Зумрат 4 1
|Шурыгин Николай 1 1
|Константинова Екатерина 1 1
|Андрюшечкина Ирина 1 1
|Долгоносов Николай 1 1
|Дьячков Илья 1 1
|Тетюнина Елена 2 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Михалев Евгений 98 1
|Куликов Александр 21 1
|Терентьев Алексей 25 1
|Куканов Алексей 14 1
|Иванов Владимир 70 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Чернаткин Владимир 4 1
|Спевак Сергей 12 1
|Бова Светлана 7 1
|Борисов Александр 39 1
|Сушин Александр 6 1
|Городный Александр 1 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Румянцев Михаил 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465913, в очереди разбора - 724318.
Создано именных указателей - 199873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.