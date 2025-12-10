Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северсталь ПАО Nordgold Нордголд
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Скоробогатов Виктор 7 6
|Речкунов Михаил 3 2
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Горянский Павел 29 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Нестеренко Алексей 4 1
|Рыльников Алексей 3 1
|Воронов Александр 9 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Пуляев Владимир 8 1
|Почкаев Евгений 9 1
|Первухин Дмитрий 10 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Михалин Борис 8 1
|Южаков Лев 5 1
|Григорьева Анастасия 9 1
|Лапина Кира 6 1
|Пономарев Дмитрий 6 1
|Котельникова Людмила 1 1
|Канин Андрей 1 1
|Дудин Сергей 4 1
|Дьяконенко Сергей 2 1
|Весовщук Сергей 3 1
|Зинькович Сергей 1 1
|Ноздрин Павел 1 1
|Малинин Михаил 1 1
|Григорьева Дарья 3 1
|Максимов Олег 1 1
|Ткаченко Денис 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Игошина Елена 1 1
|Ротарь Денис 1 1
|Михальчук Екатерина 1 1
|Мурадова Зумрат 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
|Gartner - Гартнер 3608 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.