Северсталь ПАО Nordgold Нордголд

Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд

10.12.2025 Talantix представляет рынка аналитику, которая позволяет оценить процесс и результат работы рекрутеров 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
25.10.2023 Как успеть за всеобщей цифровизацией: 8 советов для вашего бизнеса и главный первый шаг 1
02.09.2022 ГК «Цифра» увеличила выручку на 71% в первом полугодии 2022 года 1
05.02.2021 «ВИСТ Групп» отказано в иске на компанию бывшего топ-менеджера за кражу исходного кода 1
18.09.2019 Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн 1
07.02.2017 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2017: новые тренды» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
21.10.2016 «Северсталь» выводит корпоративный «Центр единого сервиса» на российский рынок аутсорсинга бизнес-процессов 1
19.02.2016 Nordgold внедрил систему управления ресурсами предприятия на базе решений SAP 1
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint 2
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
11.11.2014 CIO Nordgold о правилах успеха глобальных ИТ-проектов 1
29.10.2014 Nordgold завершил интеграцию ИТ-инфраструктуры в корпоративную сеть передачи данных 3
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 1
23.09.2013 Orange подключил африканские предприятия Nordgold к VPN 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5427 5
Microsoft Corporation 25237 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
АйТи 1439 2
8984 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 2
Цифра ГК 140 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14229 2
МегаФон 9896 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Ortems 16 1
Ланит Консалтинг 12 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 10 1
Эквио - e.Queo 9 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Biplanum - Бипланум 5 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 92 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 1
Biocad - Биокад 85 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Dell EMC 5092 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Oracle Corporation 6867 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Inventive Retail Group - Инвентив Ритейл 88 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Роскосмос - ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 16 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
АТК Консультационная группа 53 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Шахты 0 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Силовые машины 142 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Почта России ПАО 2246 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 2
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 16 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 37 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 33 1
InCity - Модный континент 14 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Независимость СК 1 1
Cotton Club - Коттон Клаб 28 1
Разгуляй 40 1
КАДВИ - Калужский двигатель 20 1
ВЭБ Лизинг 4 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Lacoste - Лакост 10 1
Lactalis - Лакталис СНГ - Lactalis Russia - Лакталис Восток - President, Sandal, Parmalat 2 1
Новард УК - Novard 72 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8173 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 47 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 224 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 64 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73186 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34021 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57369 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7280 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 3
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25546 2
Стандартизация - Standardization 2240 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23174 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 716 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5264 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21989 1
Пропускная способность - Bandwidth 1831 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 793 1
Аналоговые технологии 2835 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 531 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
Спутниковая связь - Спутниковый модем - SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel - MCPC, Multiply Channels per Carrirer - выделенные спутниковые каналы 29 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4902 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2104 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 2
SAP BW - SAP Business Warehouse 141 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 54 1
Microsoft Azure 1460 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 217 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 24 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 61 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 1
Скоробогатов Виктор 7 6
Речкунов Михаил 3 2
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Журавлев Сергей 16 1
Горянский Павел 29 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Нестеренко Алексей 4 1
Рыльников Алексей 3 1
Воронов Александр 9 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Пуляев Владимир 8 1
Почкаев Евгений 9 1
Первухин Дмитрий 10 1
Пешехонов Константин 22 1
Михалин Борис 8 1
Южаков Лев 5 1
Григорьева Анастасия 9 1
Лапина Кира 6 1
Пономарев Дмитрий 6 1
Котельникова Людмила 1 1
Канин Андрей 1 1
Дудин Сергей 4 1
Дьяконенко Сергей 2 1
Весовщук Сергей 3 1
Зинькович Сергей 1 1
Ноздрин Павел 1 1
Малинин Михаил 1 1
Григорьева Дарья 3 1
Максимов Олег 1 1
Ткаченко Денис 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Игошина Елена 1 1
Ротарь Денис 1 1
Михальчук Екатерина 1 1
Мурадова Зумрат 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156860 14
Буркина-Фасо 27 5
Казахстан - Республика 5792 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45711 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 4
Африка - Африканский регион 3571 4
Франция - Французская Республика 7975 3
Африка Западная 63 2
Европа 24635 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1113 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 1
Европа Центральная 276 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2665 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1072 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 1
Россия - ДФО - Амурская область 850 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 670 1
Америка - Американский регион 2188 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1049 1
Гвинея - Гвинейская Республика 15 1
Франция - Гвиана - Французская Гвиана 178 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Венгрия - Будапешт 115 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 387 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 277 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 930 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51292 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5858 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55032 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31904 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1560 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 975 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6238 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 2
Английский язык 6876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 354 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17408 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6941 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 1
Металлы - Никель - Nickel 347 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 282 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3381 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15122 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20388 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
ИнфоКом 118 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

