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Спутниковая связь Спутниковый модем SCPC, Single Channel per Carrier, Single Carrier per Channel MCPC, Multiply Channels per Carrirer выделенные спутниковые каналы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.02.2025 «РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций 3
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 2
30.10.2023 «РТкомм» и Rubetek заключили форвардный контракт на поставку системы спутниковой связи 1
24.10.2016 Рткомм построил спутниковую станцию в Норильске 1
29.09.2015 AltegroSky в два раза расширил сеть на Дальнем Востоке 1
12.05.2014 «Истар» анонсировал спутниковый маршрутизатор «Истар UHP-200» 4
12.11.2013 «Истар» выпустил всепогодный спутниковый маршрутизатор внешнего исполнения 1
17.10.2013 Спутник обеспечит видеосвязь с золотыми рудниками в Африке 2
04.07.2013 «Истар» представил бюджетный SCPC-модем 1
01.04.2013 «Истар» выпускает новое ПО для VSAT-платформы UHP 1
23.03.2012 «Романтис» распространяет действие соглашения о сотрудничестве с «Космической связью» на новый спутник «Экспресс-АМ8» 3
06.02.2012 «Ройлком» подписал контракт c «Газпром Космические системы» на использование ресурса спутника Astra 1F 1
28.09.2011 «Истар» представил новую платформу спутникового ШПД и обновленное ПО для VSAT платформы UHP 1
04.03.2011 AltegroSky по итогам 2010 г. зафиксировал трехкратное увеличение продаж мобильного VSAT 1
26.10.2010 «РуСат» арендовал частотный ресурс на спутнике Intelsat-906 1
21.07.2010 «Истар» добавил поддержку стандарта DVB-S2 в новое ПО для маршрутизаторов Eastar 1
03.11.2009 «Истар» оснастила маршрутизаторы Eastar поддержкой режима Full-Mesh 1
10.07.2008 VSAT в России: продолжится ли взлет без господдержки? 1
17.06.2008 Orange Business Services предоставит спутниковые каналы МТС на Камчатке 1
27.03.2008 «Сетьтелеком» запустил в эксплуатацию платформу Hughes HX 2
12.02.2008 «РуСат» протестировал модем SkyWire для спутниковых сетей без центральной станции 1
17.01.2008 «Айпинэт» запускает второй телепорт в Москве 1
30.09.2004 "Сатпро" представила телекоммуникационные решения на базе спутниковой связи 2
01.12.2003 "Московский Телепорт" анонсировал услугу Managed Networks 2
18.04.2003 Web Media Services представил услугу асимметричного дуплексного спутникового доступа 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
11.02.2002 "Московский Телепорт" представила новую услугу для операторов связи и интернет-провайдеров 2
22.02.2001 "Московский Телепорт" представил технологии для спутниковых мультимедийных сетей на базе Frame Relay 2

Публикаций - 29, упоминаний - 44

Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Eastar - Истар 30 8
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 7
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 58 5
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16018 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 4
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 194 4
Hughes 114 4
РуСат 65 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 3
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 3
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 3
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Сетьтелеком 25 3
Deutsche Telekom - Plenexis - DeTeSat 9 2
Ростелеком 11023 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 2
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 130 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 2
Gilat Satellite Networks - Gilat Satellites - Gilat Satcom - Gilat Network Systems 72 2
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 2
Ipnet - Айпинэт 44 2
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
Черус 22 1
Ямалтелеком 3 1
Кросна 3 1
Advantech SatNet - EMS Satellite Networks 1 1
Shiron - Shiron Satellite Communications 5 1
МегаФон 10901 1
SAP SE 5625 1
Cisco Systems 5378 1
Intel Corporation 12861 1
Toshiba Corporation 2984 1
Vertex - Vertex Interactive 23 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8982 2
Газпром ПАО 1497 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 203 2
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
РЖД - Российские железные дороги 2105 1
Почта России ПАО 2387 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Связной ГК 1401 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 576 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Роснефть НК - нефтяная компания 564 1
Boeing 1032 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
Транснефть 337 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 1
Walt Disney Company 648 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 113 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 739 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
L’Oreal - Л'Ореаль 76 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 778 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд Менеджмент 18 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 45 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
IAI - Israel Aerospace Industries - IAI Spacecom - Israel Aircraft Industry 51 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3992 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5998 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13833 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 215 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3345 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5738 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3081 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5462 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 728 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 556 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 138 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1700 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 22
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3079 19
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 427 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6890 12
TDMA - Time Division Multiple Access - TDM - Time Division Multiplexing - Мультиплексирование с разделением - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 293 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18222 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4188 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9397 6
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 64 6
РЛС - Ku-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн, используемых в спутниковом телевидении 198 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26498 6
Пропускная способность - Bandwidth 1927 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9836 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29841 5
РЛС - S-диапазон - C-диапазон - диапазон частот сантиметровых длин волн наземной и спутниковой радиосвязи 119 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3401 4
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI - VoFR - Voice over Frame Relay 140 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23098 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5013 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 840 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 808 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5936 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 3
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13570 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5335 2
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WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 192 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1770 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3005 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1021 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7558 2
Multicast - Мультивещание - Многоадресное вещание 86 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4590 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 6
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 126 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2492 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 791 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6360 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - SenSat 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 1
Gilat SkyStar VSAT 11 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 16 1
Romantis UHP - Универсальная Аппаратная Платформа 1 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
Rubetek Cosmos RSCM - Rubetek Cosmos RSCT - Rubetek Cosmos RSCH - оборудование для спутникового интернета 1 1
Пехтерев Сергей 56 4
Ратиев Сергей 29 2
Алымов Сергей 25 2
Тимошенко Олег 7 2
Буренков Дмитрий 4 2
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Иванов Марио 1 1
Волин Алексей 122 1
Кайгородов Михаил 5 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Мальцев Антон 6 1
Лебедев Павел 36 1
Чимиричкина Мария 30 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Ковалев Андрей 45 1
Скоробогатов Виктор 7 1
Крамарь Виталий 14 1
Степаненко Сергей 3 1
Софизаде Мурад 13 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Stanghelle Harald - Штанге Харалд 3 1
Гусь Владимир 3 1
Шахгильдян Ваган 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54991 7
Земля - планета Солнечной системы 10896 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 5
Европа 25016 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3227 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 4
Азия - Азиатский регион 5946 3
Израиль 2869 3
Германия - Федеративная Республика 13281 3
Африка - Африканский регион 3647 3
Ближний Восток 3166 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 465 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1110 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19306 2
Казахстан - Республика 6089 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 2
Япония 13843 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19699 2
Индия - Bharat 5898 2
Америка - Американский регион 2208 2
Канада 5093 2
Франция - Французская Республика 8195 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1706 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1069 2
США - Колумбия - Вашингтон 1499 2
Россия - Крайний Север 357 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 391 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3494 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3155 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5790 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10955 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2776 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 3
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 2
Энергетика - Energy - Energetically 5934 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11445 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8144 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2507 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10488 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 678 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27545 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5645 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6243 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7084 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1390 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 115 1
Экономический эффект 1381 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 595 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 846 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11738 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16265 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8304 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 1
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 447 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 1
SpaceNews 73 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
ТГУ - Томский государственный университет 238 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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